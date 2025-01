Gulfstream Customer Support apre un nuovo Service Center a Mesa

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato l’apertura ufficiale del suo nuovo Customer Support service center presso Mesa Gateway Airport in Mesa, Arizona. Per celebrare l’occasione, dignitari statali e locali, partner della comunità e leader e dipendenti Gulfstream si sono riuniti per un taglio del nastro cerimoniale, per dare formalmente il benvenuto ai clienti nel nuovo Mesa Service Center.

Gulfstream ha investito più di 130 milioni di dollari nella maintenance, repair and overhaul facility di 225.000 piedi quadrati/20.908 metri quadrati a Mesa, originariamente annunciata nel 2021. Per soddisfare la domanda dei clienti prima del completamento del Mesa Service Center, Gulfstream ha aperto una struttura e ha iniziato a offrire servizi nel 2022, aggiungendo più hangar space nell’autunno 2023. Il Mesa Service Center può ospitare fino a 13 large-cabin Gulfstream aircraft contemporaneamente, con la capacità di supportare maintenance and avionics services, inspections and drop-in support per tutti i modelli Gulfstream. Questo si aggiunge all’attuale Mesa west campus di Gulfstream, che può ospitare fino a 10 large- and mid-cabin aircraft.

“L’apertura del nuovo Mesa Service Center di Gulfstream è in linea con la nostra visione strategica di fornire il service network più moderno del settore, progettato in modo sostenibile, per servire i nostri clienti dove e quando hanno bisogno di noi”, ha affermato Mark Burns, president, Gulfstream. “Grazie agli investimenti che abbiamo fatto nello sviluppo della forza lavoro e nella formazione sul posto di lavoro, il nostro team di Mesa è ben preparato a offrire ai clienti con sede negli Stati Uniti occidentali e a coloro che viaggiano nella regione lo stesso servizio di alta qualità e le stesse misure di sicurezza che hanno sperimentato nel nostro worldwide network”.

Le operazioni di Gulfstream a Mesa hanno già portato più di 250 nuovi posti di lavoro nella regione, con altri 100 previsti quest’anno. Per aiutare a sviluppare la forza lavoro del futuro, Gulfstream ha stretto una partnership con istituti scolastici locali per offrire formazione, inclusi programmi di apprendistato e tirocinio.

Si prevede che il nuovo service center riceverà la U.S. Green Building Council Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Silver certification entro la fine dell’anno. La struttura è stata progettata per supportare l’impegno di Gulfstream per la sostenibilità ed è stata costruita per operare con una maggiore efficienza ambientale attraverso materiali riciclati, regionali e a basse emissioni, nonché soluzioni per ridurre il consumo di energia e acqua, reindirizzare i rifiuti edili al riciclaggio e ottimizzare le performance energetiche. Inoltre, il Mesa campus di Gulfstream dispone di una on-site fuel farm che include un serbatoio da 30.000 galloni dedicato allo stoccaggio di sustainable aviation fuel (SAF) blends.

L’ampio Gulfstream Customer Support service network include anche strutture modernizzate a Van Nuys, California; Appleton, Wisconsin; Fort Worth, Texas; Palm Beach, Florida; Farnborough, Inghilterra; oltre al recentemente completato Savannah Service Center East.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)