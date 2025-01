Emirates Aviation University riconosce 288 leader emergenti dell’aviazione

Emirates Aviation University (EAU) ha graduato un’altra classe eterogenea e altamente qualificata di 288 studenti che hanno raggiunto il successo accademico per entrare ufficialmente nel mondo in rapida evoluzione dell’aerospaziale e dell’aviazione.

“Tenutasi presso l’EAU campus di Dubai, la graduation ceremony ha messo in mostra l’ampia gamma di nazionalità e discipline, che includevano programmi post-laurea e universitari in aviation management, aeronautical and aerospace engineering, aviation security, software engineering, aircraft maintenance engineering e altro ancora.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, and Chancellor of EAU, ha ufficialmente conferito i titoli alla EAU 34th ceremony, a cui hanno partecipato anche altri dignitari, dirigenti di Emirates Group, familiari e amici dei graduati, docenti dell’università”, afferma Emirates.

Il Professor Ahmad Al Ali, Vice-Chancellor of Emirates Aviation University, ha riflettuto sul successo continuo dell’istituzione: “Ogni classe di graduati continua a dimostrare straordinario talento e professionalità, con i nostri ex studenti che avanzano costantemente in posizioni in diverse aree del settore dell’aviazione. Nel profondo, rimaniamo impegnati ad abbracciare tecnologie di nuova generazione e nuovi metodi di apprendimento che preparano i nostri studenti ad affrontare le sfide in continua evoluzione dei moderni viaggi aerei. Siamo particolarmente orgogliosi del nostro tasso di occupazione post-laurea dell’84%, osservando i nostri laureati forgiare carriere di successo e spingere i confini nel settore”.

“La coorte di 288 graduati di quest’anno includeva 100 postgraduate e 188 bachelor students, di cui 37 sono studenti sponsorizzati da Emirates. L’Emirates Aviation University ha premiato 14 studenti esemplari in tutte le discipline, i cui risultati riflettevano l’impegno dell’EAU nel formare futuri leader dell’aviazione.

Oltre 180 studenti universitari hanno ricevuto l’opportunità irripetibile di fare uno stage presso Emirates Group per più di un semestre. Questi ruoli molto richiesti rappresentano un trampolino di lancio fondamentale per gli studenti, poiché consentono loro di svolgere mansioni lavorative autentiche, fare esperienza pratica e acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per costruire solide basi per la loro futura carriera”, conclude Emirates.

