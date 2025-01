Delta Air Lines annuncia i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2024

Delta Air Lines ha comunicato i risultati finanziari per il trimestre di dicembre e l’intero anno 2024 e ha fornito le sue previsioni per il trimestre di marzo e l’intero anno 2025.

“Il 2024 è stato un anno fantastico per Delta, con risultati che riflettono la differenziazione dal settore e una maggiore durata. Il nostro personale ha concluso l’anno in modo positivo, offrendo performance operative e finanziarie leader nel settore. Condividere il successo di Delta è fondamentale per la nostra cultura e sono entusiasta di riconoscere gli sforzi eccezionali del nostro personale con 1,4 miliardi di dollari in pagamenti di partecipazione agli utili il mese prossimo”, ha affermato Ed Bastian, chief executive officer di Delta. “Mentre ci avviciniamo al 2025, prevediamo che la forte domanda di viaggi continuerà, con i consumatori che cercano sempre di più i prodotti e le esperienze premium che Delta offre. La nostra strategia differenziata e le nostre operazioni best-in-class, combinate con la forza della domanda e uno sfondo di settore sempre più costruttivo, ci posizionano per offrire il miglior anno finanziario nei 100 anni di storia di Delta, con un pre-tax income superiore a 6 miliardi di dollari, earnings per share superiori a 7,35 dollari e un free cash flow di oltre 4 miliardi di dollari”.

December Quarter 2024 GAAP Financial Results

Operating revenue pari a 15,6 miliardi di $.

Operating income pari a 1,7 miliardi di $, con operating margin dell’11,0%.

Pre-tax income pari a 1,2 miliardi di $, con pre-tax margin del 7,7%.

Earnings per share di 1,29$.

Operating cash flow pari a 1,9 miliardi di $.

December Quarter 2024 Non-GAAP Financial Results

Operating revenue pari a 14,4 miliardi di $.

Operating income pari a 1,7 miliardi di $, con operating margin del 12,0%.

Pre-tax income pari a 1,6 miliardi di $, con pre-tax margin del 10,8%.

Earnings per share di 1,85 $.

Operating cash flow pari a 1,8 miliardi di $.

Full Year 2024 GAAP Financial Results

Operating revenue pari a 61,6 miliardi di $.

Operating income pari a 6,0 miliardi di $, con operating margin del 9,7%.

Pre-tax income pari a 4,7 miliardi di $, con pre-tax margin del 7,6%.

Earnings per share di 5,33$.

Operating cash flow pari a 8,0 miliardi di $.

Full Year 2024 Adjusted Financial Results

Operating revenue pari a 57,0 miliardi di $, il 4,3% in più rispetto all’intero anno 2023.

Operating income pari a 6,0 miliardi di $, con operating margin del 10,6%.

Pre-tax income pari a 5,2 miliardi di $, con pre-tax margin del 9,1%.

Earnings per share di 6,16$.

Operating cash flow pari a 8,0 miliardi di $.

Free cash flow pari a di 3,4 miliardi di $.

“La 2025 guidance prevede utili superiori a 7,35$ per azione, rappresentando una crescita di oltre il 10% anno su anno rispetto a una normalized 2024 earnings per share baseline, escludendo l’impatto di 45 centesimi del CrowdStrike-caused outage nel trimestre di settembre. Su a non-GAAP basis, la 2025 earnings per share guidance rappresenta una crescita di oltre il 19% anno su anno”, conclude Delta.

I dipendenti Delta riceveranno una media di cinque settimane di paga nell’ambito dell’annual profit sharing

Delta informa: “I dipendenti Delta riceveranno 1,4 miliardi di dollari come quota dei profitti della compagnia aerea nel 2024, un promemoria tempestivo che le nostre persone sono fondamentali per la nostra cultura mentre Delta celebra il suo centenario.

Nel Profit Sharing Day della compagnia, che cade opportunamente il 14 febbraio, giorno di San Valentino, i dipendenti idonei di Delta riceveranno un pagamento stimato del 10% dei loro guadagni idonei, che rappresenta una media di cinque settimane di paga aggiuntiva”.

“Ogni giorno, le persone di Delta dimostrano di essere in grado di fare la differenza in questo settore”, ha affermato il CEO, Ed Bastian. “Sono orgoglioso di riconoscere la loro impareggiabile professionalità, il lavoro di squadra e la dedizione all’eccellenza con uno dei nostri profit sharing years più forti nella storia di Delta”.

“Il successo condiviso è fondamentale per i valori di Delta e il profit sharing è un elemento chiave dell’impegno di Delta per una retribuzione totale leader del settore per performance leader del settore.

Gli industry-leading profits di Delta consentono alla compagnia di condividere di più con i dipendenti rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, premiando i dipendenti con oltre 10 miliardi di dollari in profit sharing negli ultimi 10 anni.

L’industry-leading profit-sharing program di Delta è solo uno dei tanti modi in cui la compagnia aerea investe nei dipendenti. Delta offre una retribuzione base competitiva con aumenti annuali, premi condivisi mensili per il raggiungimento di obiettivi operativi, free financial coaching con la possibilità di guadagnare 1.000 dollari per emergency savings, generosi contributi ai risparmi pensionistici e altro ancora.

Delta è costantemente riconosciuta per l’eccellenza nelle performance operative, nella customer experience e nella workplace culture, il che la rende la compagnia aerea più premiata d’America. Pochi giorni fa, Delta è stata nominata ‘America’s most awarded airline’ per il quarto anno consecutivo da Cirium. Nel 2024, Delta è stata anche riconosciuta da J.D. Power come ‘top-ranked airline for First/Business and Premium Economy Passenger Satisfaction’; da The Points Guy come ‘best U.S. airline’; da Fortune come unica compagnia aerea nella sua ‘100 Best Companies to Work For’ list, tra gli altri premi”, prosegue Delta.

“Il profit sharing di quest’anno è una testimonianza del duro lavoro delle persone Delta”, ha affermato Allison Ausband, Chief People Officer. “Riconoscono che il nostro impegno per safety and world-class service crea fiducia nei nostri clienti, che a loro volta ricompensano Delta con la loro lealtà”.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)