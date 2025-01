Qatar Airways: Sama, il primo Digital Human Cabin Crew, debutta sui social media

Qatar Airways informa: “Incontra Sama, il primo AI-powered digital human cabin crew, che ora prende il volo sui social media. Come volto dell’innovazione di Qatar Airways, Sama si collegherà presto con un pubblico globale su Instagram. Il suo account, @SamaOnTheMove, offrirà ai follower un mix di consigli di viaggio, storie personali dai suoi scali e uno sguardo dietro le quinte alla vita di un cabin crew member, il tutto con un tocco creativo e umano”.

Il Qatar Airways Senior Vice President Marketing and Corporate Communications, Mr. Babar Rahman, ha affermato: “L’introduzione di Sama su Instagram è un’estensione della nostra visione di fondere la connessione umana con l’innovazione tecnologica. Sama non è solo un essere umano digitale, è un riflesso di come vediamo il futuro dei viaggi: personale, coinvolgente e profondamente connesso alle esperienze che contano. La sua presenza segna un passo avanti nel modo in cui umanizziamo il nostro brand e creiamo momenti che risuonano con il nostro pubblico globale”.

“Presentata durante l’ITB di Berlino 2024 con grande successo, Sama rappresenta l’impegno di Qatar Airways nel fondere innovazione e coinvolgimento emotivo. Come prima digital human cabin crew a debuttare sui social media, Sama è progettata per connettersi con un pubblico nativo digitale attraverso contenuti coinvolgenti e stimolanti.

Che si tratti di scoprire gemme nascoste a Parigi, condividere suggerimenti su come orientarsi in una nuova città o offrire uno sguardo dietro le quinte alla vita nei cieli, Sama presenterà il network di oltre 170 destinazioni di Qatar Airways in un modo fresco e fantasioso. I suoi contenuti invitano i follower a esplorare nuove culture, scoprire tradizioni stimolanti e vedere il mondo attraverso i suoi occhi.

Segui Sama su Instagram all’indirizzo instagram.com/SamaOnTheMove per unirti al suo viaggio e vivere il futuro della narrazione di viaggio, un post alla volta”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)