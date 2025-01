Enac: domani il volo inaugurale ITA Airways Roma Fiumicino – Tripoli

Da domani, 12 gennaio 2025, dopo oltre 10 anni, l’Italia e la Libia tornano ad avere un collegamento aereo commerciale diretto, operato dal vettore italiano ITA Airways, che si aggiunge a quello di Medsky, compagnia aerea libica, che apre nuove opportunità a entrambi i Paesi.

“È il frutto di un lungo lavoro portato avanti dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma e dalle strutture tecniche dell’Ente, con il supporto di AISE e dell’Ambasciata italiana a Tripoli, consolidato, da ultimo, nel corso della visita di ottobre 2024 con Francesco Presicce Accountable Manager di ITA Airways.

La volontà di riattivare i collegamenti è stata ulteriormente rafforzata all’esito dell’incontro del 10 dicembre 2024 in Enac con il Presidente del Fondo per la Ricostruzione della Libia Belkasem Haftar”, afferma Enac.

“Lo spirito di amicizia che unisce i due Paesi viene rafforzato dal collegamento diretto e dall’opportunità di stringere, con maggiore facilità, rapporti culturali, economici e commerciali con benefici per entrambi. Sono orgoglioso che l’Ente che presiedo abbia così efficacemente contribuito a creare sinergie con gli attori del sistema sia in Italia, sia in Libia, per realizzare un obiettivo strategico che è fortemente sentito da parte del Governo italiano, come evidenziato anche dalla recente visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Business Forum, tenutosi a Tripoli a fine ottobre 2024.

L’Enac, in coerenza con la sua missione istituzionale, ha confermato e valorizzato la funzione del trasporto aereo: un ponte teso a unire culture diverse, a rafforzare gli scambi e a favorire le relazioni tra i popoli per il benessere e la crescita di ciascun individuo”, ha dichiarato il Presidente Enac, Pierluigi Di Palma.

“Il volo ITA Airways Roma – Tripoli verrà inaugurato con una cerimonia del taglio del nastro, domenica 12 gennaio, presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e sarà celebrato, a Tripoli, con un evento promosso dall’Ambasciatore d’Italia a Tripoli Gianluca Alberini, che prevede gli interventi di Mohamed Salem Shahoubi, Ministro dei Trasporti della Libia; di Mohamed Shlebik, Presidente dell’Autorità dell’Aviazione Civile della Libia (LyCAA); dell’Ambasciatore Riccardo Guariglia, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; del Presidente Enac Pierluigi Di Palma.

Alla cerimonia del volo inaugurale ITA Airways parteciperanno Fabio Nicolai, Direttore Generale Enac f.f., Pier Francesco Bresciani, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Nicola Colicchi, Presidente della Camera di Commercio Italo-Libica, Davide Tangorra, Enav Regional Sales Manager Africa, Tiziana Bufacchi di Avioitaliana, Alessandro Giulivi di Elitaliana, Francesco Comensoli di Elifly”, conclude Enac.

(Ufficio Stampa Enac)