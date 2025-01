Brussels Airlines lancia una nuova campagna, sottolineando il suo Belgian DNA

Brussels Airlines lancia la campagna “A little piece of Belgium in the air”, sottolineando il Belgian DNA della compagnia aerea. “La compagnia aerea belga è orgogliosa di mostrare la sua homebase, ma la campagna si concentra anche sul suo prodotto di alta qualità, distinguendo la compagnia aerea dai suoi concorrenti.

Brussels Airlines parla la tua lingua. Letteralmente e figurativamente. Il personale multilingue parla francese, olandese, inglese e molte altre lingue: fedele al Belgian DNA. Ma “your language” è più di semplici parole. La compagnia aerea belga capisce cosa è importante per i viaggiatori: sedersi insieme a bordo, bagaglio a mano sempre incluso e relazioni reattive con i clienti sono solo alcuni esempi di come la compagnia aerea si distingue dalla concorrenza”, afferma Brussels Airlines.

“Quando le persone pensano al Belgio e a una compagnia aerea belga, potrebbero pensare immediatamente a birra e cioccolatini. E sì: li abbiamo a bordo. Ma essere belgi è molto più di questi cliché. Dalle nostre speciali livree “Belgian Icon” alle nostre uniformi disegnate da uno studente della Royal Academy of Fine Arts di Anversa: il nostro Belgian DNA è ovunque. Siamo lieti di sottolineare questa “Belgitude” sia per far sentire i belgi a casa quando volano con noi, sia per far sì che i nostri passeggeri internazionali siano desiderosi di scoprire il nostro paese”, afferma Michel Moriaux, Head of Marketing, Brussels Airlines.

“La nuova campagna presenterà alcuni tipici esempi della Belgitude di Brussels Airlines in un cross-media approach: dagli spot televisivi alle pubblicità alle fermate degli autobus e in aeroporto, ma anche su diversi canali social media”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)