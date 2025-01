SAS tra le prime 10 compagnie aeree più puntuali al mondo

SAS informa: “SAS ha raggiunto un punctuality rate dell’81,4% nel 2024, classificandosi al secondo posto tra le major airlines europee (dopo Iberia Group) e assicurandosi una posizione nella top 10 mondiale per puntualità. In quanto membro dell’alleanza SkyTeam, SAS condivide questo risultato con i suoi partner, con i membri di SkyTeam che dominano il global rankings”.

“I nostri colleghi hanno unito le forze per affrontare uno degli aspetti più importanti del viaggio aereo: la puntualità”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

“Questo risultato segna un miglioramento significativo rispetto al 2023 e riflette uno sforzo concertato in tutta l’organizzazione, tra cui monitoraggio quotidiano, follow-up regolari e azioni mirate per affrontare le sfide operative.

La puntualità ha un impatto diretto sulla fiducia e la soddisfazione dei passeggeri, allineandosi anche all’impegno di SAS per viaggi più sostenibili. Riducendo al minimo i ritardi, SAS riduce il consumo di carburante non necessario, contribuendo a operazioni più efficienti e responsabili.

Da gennaio 2024, SAS ha reso la puntualità un obiettivo operativo centrale, promuovendo la responsabilità e il lavoro di squadra in tutta l’organizzazione. Per sostenere le sue performance durante l’inverno, SAS dà priorità alla sicurezza, all’efficienza e all’affidabilità, assicurando che le operazioni rimangano solide anche in condizioni meteorologiche avverse”, prosegue SAS.

“I nostri colleghi hanno unito le forze per affrontare uno degli aspetti più importanti del viaggio aereo: la puntualità. Questo risultato evidenzia la dedizione e il lavoro di squadra in SAS e non sarebbe stato possibile senza gli incredibili sforzi e il duro lavoro dei nostri colleghi. Voglio ringraziare personalmente tutti per il loro impegno e contributo a questo successo. Rafforzando i team e concentrandoci su un follow-up coerente, abbiamo fatto progressi significativi che avvantaggiano i nostri clienti”, prosegue van der Werff. “La puntualità riguarda il mantenimento della nostra promessa ai passeggeri, supportando al contempo viaggi più sostenibili. Gestendo le sfide invernali uniche in Scandinavia, neve e temperature gelide per diversi mesi all’anno, SAS continua a fornire un servizio affidabile. Ciò sottolinea ciò che possiamo realizzare con una chiara attenzione e collaborazione”.

“Gli on-time performance data provengono da Cirium, il principale aviation analytics provider al mondo. Tra le compagnie aeree globali, i membri di SkyTeam dominano la classifica, con Aeromexico al primo posto, seguita da Saudia e Delta Air Lines rispettivamente al secondo e al terzo posto”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)