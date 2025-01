Il nuovo Loyalty Benefits Calculator di SkyTeam semplifica l’esperienza dei viaggiatori

Dal priority check-in alla gestione accelerata dei bagagli, i clienti possono vedere rapidamente quali vantaggi si applicano durante il loro viaggio grazie al nuovo Loyalty Benefits Calculator di SkyTeam. “Progettato per aiutare a eliminare le congetture quando si viaggia con diversi membri SkyTeam, i clienti inseriscono semplicemente il loro programma fedeltà, il livello di status e la compagnia aerea operativa: il Loyalty Calculator fornisce una panoramica immediata dei vantaggi a cui hanno diritto.

Disponibile su SkyTeam.com, il Loyalty Benefits Calculator è stato sviluppato per semplificare l’esperienza di viaggio per i milioni di frequent flyer di SkyTeam, poiché alcuni vantaggi possono variare in base alla compagnia aerea, al programma fedeltà e al livello di status. I clienti sanno cosa aspettarsi prima di volare, in modo da non perdere alcun vantaggio di viaggio o sentirsi delusi se scoprono che un vantaggio previsto non si applica durante il loro viaggio. SkyTeam ha 230 milioni di membri fedeli che appartengono a 17 diversi programmi offerti dalle sue 19 compagnie aeree associate”, afferma SkyTeam.

“SkyTeam continua a investire nella tecnologia digitale come parte della nostra missione per rendere i collegamenti tra le compagnie aeree associate più fluidi e integrati. Il nuovo Loyalty Benefits Calculator di SkyTeam mette a portata di mano informazioni chiare, in modo che i clienti sappiano quali vantaggi possono usufruire e dove, per un’esperienza di viaggio più fluida”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“Il Loyalty Benefits Calculator di SkyTeam è l’ultimo di una serie di strumenti digitali sviluppati da SkyTeam per semplificare i viaggi e segue il successo del suo pluripremiato Carry-on Calculator. Questa innovazione consente ai clienti di controllare i limiti del bagaglio a mano quando si collegano tra diverse compagnie aeree, per garantire che i loro bagagli siano conformi a tutte le compagnie aeree nel loro itinerario. L’anno scorso, il Carry-on Calculator di SkyTeam ha vinto uno Skift IDEA Award ed è stato nominato “Best Digital Transformation Initiative” agli European Mission Awards“, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)