L’Uruguayan Air Force acquista cinque Embraer A-29 Super Tucano convertendo le opzioni in ordini fermi

Embraer ha annunciato oggi che l’Uruguayan Air Force e l’Uruguayan Ministry of National Defense (MDN) hanno convertito le opzioni per cinque velivoli A-29 Super Tucano in ordini fermi.

“L’accordo fa parte di un impegno firmato nell’agosto 2024, quando la FAU ha annunciato un ordine fermo per un velivolo più le opzioni che sono state ora convertite. L’accordo include anche equipaggiamento di missione, servizi logistici integrati e un simulatore di volo. Il contratto fa parte di un programma di rinnovo della flotta per espandere la capacità operativa della FAU“, afferma Embraer.

“Il rapporto tra Embraer e l’Uruguayan Air Force è cresciuto e siamo particolarmente lieti di annunciare questo accordo nell’anno in cui celebriamo i 50 anni del primo contratto di esportazione di Embraer in Uruguay”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Siamo pronti a offrire il miglior velivolo multimissione alla FAU, nonché il nostro pieno supporto per aumentare la loro prontezza operativa e migliorare le loro capacità di portare a termine missioni strategiche, come la sorveglianza dei confini”.

“L’acquisizione dell’A-29 Super Tucano e del simulatore di volo fornirà all’Uruguay capacità di difesa dello spazio aereo e fa parte dell’impegno assunto dal governo di rinnovare il materiale e l’equipaggiamento delle nostre Forze armate per svolgere le missioni assegnate”, afferma l’Uruguayan Minister of National Defense, Armando Castaingdebat.

“Questa incorporazione ci proietta tecnologicamente e, una volta completato il processo di acquisizione dell’A-29, ci consente di affrontare, insieme a Embraer, i nuovi paradigmi di sicurezza regionale”, ha affermato il Commander in Chief of the Uruguayan Air Force, General Luis H. De León.

“Con l’Uruguay e la recente acquisizione del primo A-29 in NATO configuration (A-29N) da parte del Portogallo, l’A-29 Super Tucano raggiunge 20 operatori in tutto il mondo, vantando oltre 290 ordini. Il numero di forze aeree che utilizzano l’A-29 Super Tucano aumenta costantemente grazie alla sua ineguagliabile combinazione di caratteristiche, rendendolo la scelta più conveniente, accessibile e versatile.

Per le Forze Aeree che cercano una soluzione collaudata, completa, efficiente, affidabile e conveniente su un’unica piattaforma, abbinata a una grande flessibilità operativa, l’A-29 Super Tucano offre un’ampia gamma di missioni come close air support, air patrol, special operations, air interdiction, JTAC, forward air controller (FAC), air and tactical coordinator (TAC), Armed ISR, border surveillance, reconnaissance, air escort, basic, operational and advanced training, transition to air superiority fighters, JTAC/LIFT and FAC training”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)