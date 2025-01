News Brevi – 14.01.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA PALERMO A MILANO – Si è concluso in serata il trasporto sanitario d’urgenza di una ragazza di 14 anni dall’aeroporto di Palermo a quello di Milano Linate, effettuato con un velivolo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo. La giovane necessitava di essere trasferita d’urgenza dall’Ospedale Civico Benfratelli di Palermo al Policlinico San Donato di Milano per un importante intervento chirurgico. Lo speciale volo sanitario è stato attivato su richiesta della Prefettura di Palermo alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti della Forza Armata che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. L’equipaggio d’allarme del 31° Stormo è decollato da Ciampino in direzione Palermo dove la paziente è stata carica a bordo del Falcon 900 con la madre ed un’equipe medica. Dopo poco più di un’ora di volo il Falcon 900 è atterrato all’aeroporto di Linate dove un’ambulanza era pronta al trasferimento della paziente presso il Policlinico San Donato. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONDOR SCEGLIE IL TERMINAL 6 DI JFK ALL’AVANGUARDIA PER LE OPERAZIONI DAL 2006 – JFK Millennium Partners (JMP), la società selezionata dalla Port Authority of New York & New Jersey per costruire e gestire il nuovo John F. Kennedy International Airport world-class Terminal 6 (T6), e Condor, recentemente nominata ‘Best Transatlantic Leisure Airline’ da Business Traveler magazine, hanno annunciato che Condor ha selezionato il nuovo T6 per le sue future operazioni al JFK. “Condor si unisce a una crescente lista di pluripremiati vettori internazionali che hanno scelto di fare del nuovo T6 la loro futura sede al JFK, tra cui Air Canada, Aer Lingus, ANA, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Cathay Pacific, JetBlue, Lufthansa, Norse Atlantic Airways e SWISS. Il Terminal 6 è un componente chiave della trasformazione da 19 miliardi di dollari del John F. Kennedy International Airport da parte della Port Authority of New York and New Jersey in un gateway di livello mondiale, con due nuovi terminal, due terminal ampliati e modernizzati, un nuovo round transportation center e una rete stradale completamente nuova e semplificata. Condor, che serve il JFK market dal 2014, attualmente opera un servizio annuale dal Terminal 7 di JFK a Francoforte, Germania, utilizzando il suo aeromobile Airbus A330neo all’avanguardia in una configurazione a tre cabine. Conosciuti come la cabina più silenziosa del cielo, questi aeromobili a basso consumo di carburante presentano l’impressionante business class cabin e la premium economy, insieme a comfort ed esperienze esclusive per tutti i passeggeri a bordo. In aeroporto, i viaggiatori possono aspettarsi la T6 digital-first, boutique guest experience, con una camminata media di meno di 5 minuti dalla TSA security checkpoint exit a tutti i gate, 100.000 piedi quadrati di negozi, ristoranti, lounge e servizi ispirati a New York, arte pubblica curata, caratteristiche operative sostenibili e un’esperienza premium per gli ospiti in tutto il nuovo terminal”, afferma Condor. “Condor è stato un partner eccellente al T7 e siamo entusiasti che abbiano riposto nuovamente la loro fiducia nel nostro JMP team unendosi a noi nel nuovo T6”, ha affermato Steve Thody, CEO, JFK Millennium Partners. “Non vediamo l’ora di offrire ai passeggeri Condor la nostra esperienza curata per gli ospiti, quando i nostri primi gate apriranno all’inizio del 2026”. “Dato che New York/JFK è uno dei nostri gateway più importanti del Nord America, siamo estremamente entusiasti di trasferirci nel nuovo e all’avanguardia T6”, ha affermato Mikko Turtiainen, director of sales, The Americas, Condor. “La boutique, curated guest experience del nuovo terminal è perfettamente in linea con il DNA del brand Condor. Il nostro eye-catching striped branding è rappresentativo della diversità delle destinazioni e degli ospiti che serviamo, così come dei nostri equipaggi, e siamo tutti concentrati sulla personalizzazione dell’esperienza degli ospiti. I passeggeri Condor potranno anche usufruire di collegamenti senza interruzioni con le Terminal 5 operations del nostro partner JetBlue, a pochi passi dai gate del T6”.

ETIHAD AIRWAYS COMUNICA LE STATISTICHE SUL TRAFFICO DEL MESE DI DICEMBRE 2024 – Etihad Airways ha pubblicato le sue statistiche sul traffico per dicembre 2024, concludendo l’anno con una performance costantemente positiva. La compagnia aerea ha accolto 1,7 milioni di ospiti durante il mese, un notevole aumento di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un load factor dell’87% rispetto all’84% di dicembre 2023. Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha affermato: “Dicembre è stato il nostro mese più trafficato dell’anno, nella tradizionale stagione delle vacanze, e abbiamo trasportato 1,7 milioni di passeggeri, un aumento del 22% rispetto allo stesso mese del 2023. Nell’intero anno 2024, abbiamo trasportato oltre 18 milioni di ospiti, con un notevole passenger load factor dell’87% durante l’anno. A dicembre, il nostro network ha continuato a crescere con la ripresa del nostro servizio per Nairobi, in Kenya, e non vediamo l’ora di iniziare le operazioni verso le nuove destinazioni recentemente annunciate”.

AEREOPORTO DI CATANIA: AVVIO LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO E LA RIQUALIFICA DEI VARCHI DI CONTROLLO PASSEGGERI E BAGAGLI A MANO DEL TERMINAL A – L’Aeroporto di Catania informa: “A partire dalla notte tra il 13 e il 14 gennaio inizieranno i lavori di riqualificazione dei varchi di sicurezza al Terminal A. L’intervento mira a modernizzare le postazioni di controllo con l’adozione di tecnologie avanzate, allineando l’aeroporto agli standard dei principali scali internazionali. In particolare, Fontanarossa sarà il primo scalo del Sud Italia a installare gli scanner di nuova generazione EDS C3. Questi dispositivi consentiranno un controllo più rapido ed efficace, migliorando sia l’efficienza operativa sia la qualità del servizio offerto ai passeggeri. I lavori saranno suddivisi in tre fasi e prevederanno la chiusura alternata dei varchi per consentire l’installazione dei nuovi sistemi. Gli interventi potranno comportare tempi di attesa più lunghi ai controlli: si raccomanda pertanto ai passeggeri di presentarsi in aeroporto con congruo anticipo rispetto all’orario di partenza del volo. Seguiranno aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei cantieri”.

LEONARDO COMPLETA LA CESSIONE DEL BUSINESS SUBACQUEO A FINCANTIERI – In data odierna Leonardo comunica di aver effettuato il closing dell’operazione di cessione della linea di business Underwater Armaments & Systems (UAS) a Fincantieri. “In base all’accordo vincolante del 9 maggio 2024, al momento del closing Leonardo ha ricevuto il pagamento di un prezzo pari a €287 milioni, basato sulla componente fissa di Enterprise Value pari a €300 milioni. La componente variabile per massimi €115 milioni e gli usuali aggiustamenti prezzo verranno determinati in seguito all’approvazione dei risultati consuntivi di UAS relativi all’esercizio 2024. L’Enterprise Value totale massimo è pari a €415 milioni. Whitehead Alenia Sistemi Subacquei S.p.A., storica partecipata al 100% di Leonardo, nasce come una società specializzata nella costruzione di sistemi di difesa sottomarini e in particolare siluri, contromisure e sonar. All’inizio del 2016, la società è confluita in Leonardo, diventando una linea di business, ed è stata ridenominata “Underwater Armaments & Systems” (UAS). La linea di business include anche la partecipazione al 50% nella GEIE EuroTorp (costituita con Naval Group e Thales), dedicata alla progettazione e costruzione del siluro leggero MU90, ed è localizzata in due sedi, Livorno e Pozzuoli. Nel 2023, la linea di business UAS ha generato ricavi per circa €160 milioni e un EBITDA di €34 milioni”, afferma Leonardo.

EMIRATES ACCOGLIE I GIOCATORI DELL’ARSENAL NEL TRAVEL STORE A LONDRA – Emirates informa: “I giocatori della prima squadra maschile dell’Arsenal, Declan Rice, Riccardo Calafiori e Jurrien Timber, hanno effettuato un tour dell’‘Emirates World’ Travel Store in London. Dalle maglie dell’Arsenal e di altri articoli, all’utilizzo della tecnologia intelligente, tra cui lo “specchio selfie” per scattare foto con sfondi panoramici, i giocatori hanno anche potuto godere della First-Class private suite, della full-sized A380 Onboard Lounge e dei posti Premium Economy in mostra. Il retail store, inaugurato per la prima volta nell’ottobre 2024 su Cromwell Road a South Kensington a Londra, unisce uno spazio aperto e invitante con smart technology, consigli di viaggio personali da parte di esperti ed esperienze immersive per avvicinare ancora di più l’ospitalità tipica di Emirates ai clienti. La partnership tra Emirates e Arsenal è una delle più durature e riconoscibili nella Premier League e il brand Emirates è presente sulle maglie della squadra dal 2006″.

LOCKHEED MARTIN ANNUNCIA I NUOVI SKUNK WORKS®, INTEGRATED FIGHTERS LEADERS – Lockheed Martin ha nominato OJ Sanchez vice president and general manager, Skunk Works®, e Mike Shoemaker come vice president and general manager, Integrated Fighter Group. Entrambi hanno iniziato i loro nuovi ruoli lunedì. Sanchez succede a John Clark, che era stato precedentemente annunciato come nuovo senior vice president for Technology and Strategic Innovation. Shoemaker succede a Sanchez. “Con la loro esperienza combinata, OJ e Mike lavoreranno a stretto contatto, e con il nostro team più ampio, per guidare l’innovazione e la strategia su tutte le piattaforme, in Aeronautics e in tutta l’azienda”, ha affermato Greg Ulmer, president, Lockheed Martin Aeronautics. “Si concentreranno sulla definizione del futuro dell’air dominance e sul rafforzamento della posizione di Lockheed Martin come leader nello sviluppo e nella fornitura di airpower capabilities integrate in tutti i domini”. Nel suo ruolo di responsabile di Skunk Works, Sanchez guiderà lo sviluppo e l’integrazione di tecnologie avanzate in un insieme eterogeneo di programmi e attività militari principalmente classificati, legati alla filosofia guida di Skunk Works. Sanchez è entrato a far parte di Lockheed Martin nel 2014 dopo una brillante carriera nell’U.S. Air Force, dove ha prestato servizio come pilota di F-22 tra gli altri ruoli. Più di recente, ha guidato l’Integrated Fighter Group di Lockheed Martin, inaugurando con successo una nuova era del Fighting Falcon con l’F-16 Block 70 e collaborando anche con l’U.S. Air Force per sostenere e migliorare l’F-22 per la deterrenza attuale e futura. In qualità di leader dell’Integrated Fighter Group, Shoemaker supervisionerà lo sviluppo, la produzione e il mantenimento dei programmi F-16 e F-22, nonché T-50, KF-21, F-21 e F-2. Più di recente, ha ricoperto il ruolo di vice president for F-35 Customer Programs negli ultimi tre anni, con la responsabilità di stabilire la direzione strategica per tutti gli F-35 U.S. services, partner countries and Foreign Military Sale customer relationships, nonché di guidare gli international program teams. Prima di entrare in Lockheed Martin nel 2018, Shoemaker ha avuto una carriera di 35 anni nella U.S. Navy come pilota, con numerosi ruoli di leadership in naval aviation. Si è ritirato dal suo ultimo incarico come Commander, Naval Air Forces.

GE AEROSPACE NOMINA BLAIRE SHOOR COME HEAD OF INVESTOR RELATIONS – GE Aerospace ha annunciato che Blaire Shoor è stata nominata Head of Investor Relations. In questo ruolo, Shoor sarà responsabile della comunicazione della visione di GE Aerospace ai suoi azionisti e alla comunità finanziaria. Shoor ha più di 10 anni di esperienza in GE Aerospace. Rahul Ghai, Chief Financial Officer, GE Aerospace ha affermato: “Mantenere un rapporto di fiducia con i nostri analisti e azionisti è una priorità assoluta. La profonda competenza e lo stile trasparente di Blaire la rendono la leader giusta per questo importante ruolo”. Shoor è entrata a far parte di GE Aerospace nel Financial Management Program e si è sviluppata rapidamente attraverso i programmi di leadership dell’azienda prima di entrare nel Financial Planning & Analysis team nel 2019. Shoor è passata al GE Corporate Investor Relations team nel 2021 ed è stata un membro chiave del team durante la trasformazione di GE in tre società quotate. Shoor si è laureata presso l’Università della Florida in Finance, Information Systems & Operations Management.

AMERICAN AIRLINES: OPZIONI DI VOLO PRIMAVERILI IN ARIZONA E FLORIDA – American Airlines informa: “American Airlines offre ai fan del baseball numerose opzioni per avvicinarsi ai loro giocatori preferiti nelle soleggiate Arizona e Florida. Come compagnia aerea ufficiale dei Chicago Cubs e dei Texas Rangers, i clienti possono partecipare al programma AAdvantage® per avere la possibilità di vincere l’accesso esclusivo a eventi, premi e altro ancora. American opera voli diretti per Phoenix (PHX) dalla città di casa di ogni squadra che gioca le partite primaverili in Arizona. Inoltre, tutti i voli American per PHX dispongono di cabine premium, dando ai clienti l’opportunità di migliorare la loro esperienza di viaggio con bagaglio gratuito e opzioni di cibo e bevande migliorate. American è la più grande compagnia aerea che serve PHX, con fino a 300 partenze nei giorni di punta questa primavera. Anche gli appassionati di baseball da tutto il paese e oltre hanno numerose opzioni con i voli diretti di American da oltre 100 destinazioni per PHX, più di qualsiasi altra compagnia aerea. Inoltre, American offre più voli per la Florida di qualsiasi altra compagnia aerea, con oltre 660 partenze nei giorni di punta per lo Stato”.

LOCKHEED MARTIN: TEST DI SUCCESSO PER LO SPY-7 RADAR PER LA SPAGNA – In collaborazione con Navantia, la società nazionale spagnola di difesa e costruzione navale, Lockheed Martin ha dimostrato con successo la prima live track dello Spain F-110 Multi-Mission Frigate AN/SPY-7(V)2 radar. L’evento è stato condotto presso l’Aegis SCOMBA Integration Center (ASIC) di Lockheed Martin a Moorestown, New Jersey. “Durante l’evento, l’hardware e il software tattici del sistema radar SPY-7 hanno tracciato con precisione gli oggetti in volo, il che conferma la maturità e la prontezza del sistema”, ha affermato Chandra Marshall, vice president of Multi-Domain Combat Solutions at Lockheed Martin. “Lockheed Martin ha rapidamente ampliato e migliorato la sua tecnologia e le sue soluzioni radar navali per soddisfare le mutevoli esigenze della Spagna, garantendo un vantaggio strategico”.

DELTA: 15 MILIONI DI MIGLIA PER UN FREQUENT FLYER – Todd O., frequent flyer di Delta, ha viaggiato molto nel corso degli anni. Tra New York, Zurigo e oltre, ha accumulato più di 15 milioni di miglia. “Questo programma ha fornito gli strumenti per semplificare il mio viaggio e renderlo effettivamente più rapido ed efficiente”, ha affermato Todd. “Si sposa bene con la solida reputazione di affidabilità operativa di Delta”. “Ciò che mi ha attratto di Delta in primo luogo sono state le persone: l’ospitalità è calda, confortevole e accogliente”, ha proseguito Todd. “Dato che viaggio così tanto, a volte vedo queste persone molto più della mia famiglia. Ho stretto molte grandi amicizie qui da quando mi sono iscritto al programma oltre 30 anni fa”.