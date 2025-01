Tecnam nomina Aerocorp come exclusive dealer and service center per Costa Rica, Guatemala ed El Salvador

Tecnam Aircraft ha annunciato la nomina di Aerocorp come suo exclusive dealer for sales and service in Costa Rica, Guatemala ed El Salvador.

“La ricca tradizione aeronautica di Tecnam e la raffinatezza italiana rafforzeranno la reputazione di Aerocorp nel settore e la sua capacità di fornire prodotti di qualità alla sua clientela aeronautica in tutta l’America Centrale. Aerocorp commercializzerà la gamma di Light Sport Aircraft, nonché le P2010 and P2006T series e il P-Mentor alle flight schools e ai proprietari privati”, afferma Tecnam.

“Siamo molto entusiasti di questa iniziativa con Tecnam, poiché porta oltre 75 anni di esperienza nel regional market. Aerocorp è uno dei principali MRO della regione in grado di integrare la tradizione di Tecnam e far crescere il brand in questa parte del mondo. So che insieme possiamo portare sul mercato una nuova generazione di velivoli che saranno preziosi per i nostri clienti, insieme all’efficienza e alla qualità che Tecnam offre”, ha affermato Esteban Artiñano, CEO di Aerocorp.

“Avere Aerocorp a bordo con Tecnam è fondamentale per supportare la nostra crescita in America Centrale e supportare i nostri clienti esistenti in tutto il loro territorio”, ha affermato Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam.

“Aerocorp offrirà velivoli Tecnam in tutti i modelli, come il P2006T Twin Engine e la P2010 series, nonché il light sport range come il P92MkII. La flotta Tecnam è l’unica oggi a offrire la migliore efficienza e le ultime certificazioni. Efficienza che significa anche emissioni di CO2 molto basse”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)