Cartabianca Publishing presenta “NIENTE PANICO, PER ORA – Il viaggio di un astronauta dell’Apollo 13” di Fred Haise con Bill Moore

Cartabianca Publishing segnala la sua nuova iniziativa editoriale: “NIENTE PANICO PER ORA – Il viaggio di un astronauta dell’Apollo 13”, di Fred Haise con Bill Moore.

“Da oggi è disponibile la nostra quarta autobiografia di un astronauta Apollo. Questa volta si tratta di Fred Haise, pilota della sfortunata missione Apollo 13 (già portata sugli schermi dal regista Ron Howard), che nel suo libro “Niente panico, per ora” racconta in prima persona cosa davvero è accaduto durante quei drammatici giorni del 1970. Oltre ad Apollo 13, Haise illustra i successivi voli sperimentali con lo Space Shuttle Enterprise, in aggiunta ai suoi trascorsi militari e professionali nell’industria aerospaziale. Con un caratteristico stile incisivo e diretto, l’ex astronauta svela come, sul lavoro e nella vita, mantenere il sangue freddo sia spesso l’unica via per superare le crisi più disperate”, afferma Cartabianca Publishing.

“Fred Haise, pilota del modulo lunare dell’Apollo 13, prima della partenza ricevette alcune lettere in cui gli si chiedeva se temesse che una missione con quel numero potesse essere sfortunata. Non essendo una persona superstiziosa, le gettò via senza pensarci due volte. Ma tre giorni dopo l’inizio della missione Apollo 13, un’esplosione a bordo costrinse l’equipaggio a trasformare il modulo lunare in una scialuppa di salvataggio di fortuna per poter rientrare in sicurezza sulla Terra. E quella non sarebbe stata l’ultima volta che Haise si sarebbe trovato ad affrontare una situazione potenzialmente fatale.

Nel suo avvincente libro di memorie “Niente panico, per ora”, Haise racconta ogni cosa: la gioia di volare quasi tutti i giorni su una varietà di velivoli come pilota collaudatore, la delusione per la mancata opportunità di camminare sulla Luna e l’emozione gratificante di essere il primo a volare sullo Space Shuttle Enterprise. Questo libro offre un ampio sguardo sulla lunga e impressionante carriera di Fred Haise, rivelando un quadro più completo della sua vita al di là della sfortunata missione Apollo 13.

Spontaneo, appassionato e stimolante, “Niente panico, per ora” racconta gli alti e bassi dei suoi anni alla NASA e le sfide impreviste che ha affrontato con lucidità e sangue freddo”, prosegue la presentazione di Cartabianca Publishing.

“Fred Haise ha lavorato come pilota di riserva del modulo lunare per l’Apollo 8 e l’Apollo 11 prima di ricoprire il ruolo di pilota del modulo lunare per la missione Apollo 13. Dopo, ha continuato a lavorare per nove anni alla NASA, facendo parte dell’equipaggio di riserva per l’Apollo 16, comandando missioni di prova di volo libero per il programma Space Shuttle e addestrandosi per comandare l’Apollo 19, se questa missione non fosse stata cancellata. Nel 1979 ha lasciato la NASA per diventare dirigente della Grumman.

Bill Moore è autore e coautore di numerosi libri e periodici sull’aviazione e lo spazio e ha prodotto il documentario che accompagna il suo libro “Oklahomans and Space”. Come Fred Haise, Bill è un illustre ex alunno dell’Università dell’Oklahoma“, conclude Cartabianca Publishing.

Scheda bibliografica:

Titolo: NIENTE PANICO, PER ORA – Il viaggio di un astronauta dell’Apollo 13

Autore: Fred Haise con Bill Moore

Editore: Prima edizione Cartabianca 15 gennaio 2025

Genere: Biografie e autobiografie / Scienza e tecnologia / Tecnologia e ingegneria / Aeronautica e astronautica

Prezzi: € 9,99 versione digitale ePub, Kindle o Apple – € 20,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/niente-panico-per-ora/

ISBN cartaceo: 9788888805580

ISBN digitale: 9788888805139

