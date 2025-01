News Brevi – 15.01.2025

RYANAIR LANCIA UN’OFFERTA FLASH DI 48 ORE – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (mercoledì 15 gennaio) un’offerta flash di 48 ore con voli da 16,99€ per viaggi di gennaio, febbraio e marzo; la promozione termina alla mezzanotte di domani (giovedì 16 gennaio). L’offerta flash di Ryanair a €16,99 è disponibile per la prenotazione da ora fino a mezzanotte di domani (giovedì 16 gennaio) solo su Ryanair.com“. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Il tempo stringe. Quindi assicurati di andare su Ryanair.com ora e prenotare il tuo viaggio di gennaio, febbraio e marzo con tariffe disponibili a partire da appena €16,99 solo per 48 ore. Che tu stia pianificando di esplorare una città vivace per la prima volta, di affrontare le piste da sci in una vacanza ricca di azione o semplicemente di goderti il sole invernale, la nostra rete leader del settore di oltre 235 rotte ha ciò che fa per te. E con tariffe a partire da soli €16,99, non ci sono davvero scuse per non spuntare alcune delle entusiasmanti destinazioni di Ryanair dalla tua lista di “destinazioni da prenotare” del 2025″.

PER LA PRIMA VOLTA VERSO LE AZZORRE CON EUROWINGS – Eurowings informa: “Da Düsseldorf con Eurowings, si vola in poco meno di cinque ore verso le Azzorre portoghesi. Dal 10 maggio, Eurowings volerà a Ponta Delgada una volta alla settimana, sempre di sabato (ore 6:25). L’arcipelago nell’Atlantico deve il suo nome esotico ai suoi diversi paesaggi vulcanici e alla rigogliosa vegetazione tropicale. Il volo di ritorno dalle Azzorre a Düsseldorf è anch’esso di sabato (ore 10:10). Con questo, Eurowings rende nuovamente disponibili i voli diretti da NRW alle Azzorre e, con questa nuova rotta, amplia il portafoglio vacanze diversificato nella sua sede più grande con una destinazione insolita”. “Inoltre, i passeggeri in viaggio da Hannover possono aspettarsi tre nuove destinazioni quest’estate, due delle quali sono accessibili direttamente solo con Eurowings: Lisbona ed Erbil. La capitale portoghese sarà servita tre volte a settimana dal 6 giugno, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. La città di Erbil sarà servita due volte a settimana il lunedì e il venerdì a partire dal 31 marzo. A partire dal 3 maggio, ci sarà un volo settimanale per Bastia (Corsica). L’isola francese è sempre servita il sabato pomeriggio, con un tempo di volo di poco meno di due ore. C’è una nuova destinazione nel programma di voli estivi per i viaggiatori da Stoccarda che al momento non può essere raggiunta con voli diretti: dal 31 marzo, Eurowings volerà verso la capitale irlandese, Dublino, quattro volte a settimana. Gli aerei decolleranno lunedì, giovedì, venerdì e domenica. Eurowings offrirà anche un collegamento trisettimanale da Colonia a Porto. I voli avranno luogo il lunedì, il giovedì e il sabato. Tutti i nuovi collegamenti saranno disponibili per la prenotazione a partire dal 22 gennaio 2025”, conclude Eurowings.

AMERICAN AIRLINES ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON IL GEORGE T. BAKER AVIATION TECHNICAL COLLEGE IN MIAMI – American Airlines informa: “Gli studenti delle Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS) del George T. Baker Aviation Technical College si stanno preparando al decollo delle loro carriere nella manutenzione aeronautica grazie a una nuova partnership con American Airlines. Grazie alla partnership, gli studenti potranno godere di continue opportunità di coinvolgimento con i Technical Operations team members presso l’hub di Miami (MIA) di American e nel campus. Inoltre, agli studenti migliori della loro classe saranno garantiti colloqui per posizioni aperte dopo la laurea e il ricevimento del FAA Airframe and Powerplant certificate. L’annuncio formalizza una relazione di lunga data tra la compagnia aerea e M-DCPS, che da anni sviluppa la prossima generazione di aviation maintenance technicians. American ha anche donato un aereo McDonnell Douglas MD-80 a Baker Aviation nel 2010 e gli studenti continuano a utilizzare lo storico aereo per la formazione. Il MIA-based Technical Operations team della compagnia ha fatto da mentore al team di studenti della scuola nell’Aerospace Maintenance Council Competition del 2024, dove si sono classificati primi in due eventi e secondi nella categoria School”. “Il George T. Baker Aviation Technical College è ampiamente riconosciuto come leader nell’istruzione aeronautica e abbiamo assunto molti dei suoi laureati”, ha affermato Evie Garces, American’s Vice President of Line Maintenance.. “Questa partnership garantisce che American continuerà ad assumere gli AMT meglio formati che manterranno la nostra flotta in volo in sicurezza per gli anni a venire. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con i Baker students per garantire una transizione di successo dall’aula all’hangar”. Risalente al 1939, il George T. Baker Aviation Technical College è un istituto pubblico gestito dalle scuole pubbliche della contea di Miami-Dade. “Attraverso la nostra partnership con American Airlines, stiamo formando i pionieri di domani che guideranno il settore dell’aviazione con abilità, passione e visione senza pari”, ha affermato il Dr. Jose L. Dotres, Superintendent of Miami-Dade County Public Schools. “Investire in opportunità di istruzione per i nostri residenti significa investire nel futuro della contea di Miami-Dade”, ha affermato il sindaco della contea di Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “American impiega oltre 14.600 membri del team presso il suo hub MIA, tra cui oltre 1.200 Technical Operations team members, molti dei quali sono ex studenti di George T. Baker. I candidati interessati a unirsi al team di American possono visualizzare le opportunità aperte e candidarsi su jobs.aa.com”, conclude American Airlines.

LEONARDO SMENTISCE QUALSIASI VOCE DI PRESUNTA FORNITURA DI ARMAMENTO ALLA MARINA MILITARE DEL MYANMAR – In un comunicato, Leonardo informa: “Leonardo smentisce categoricamente qualsiasi ipotesi di presunta fornitura di cannoni OTO Melara 76/62 alla marina Militare del Myanmar. Tale ipotesi apparsa su fonti media sono del tutto prive di fondamento. Leonardo né direttamente né indirettamente attraverso società terze, vende o ha mai venduto cannoni OTO Melara 76/62 alle forze Armate del Myanmar. Ciò comprende anche il periodo antecedente l’embargo del 1996 e dell’entrata in vigore della legge 185/90. Leonardo ribadisce che: – I contratti che Leonardo sottoscrive per la vendita a tutti i propri clienti di materiale d’armamento, quali il cannone navale OTO Melara 76/62 e qualsiasi altra tecnologia, sono soggetti al rispetto degli adempimenti previsti dalla legge 185/90 e come tali supportati dall’ottenimento di End User Certificates delle Autorità governative dei Paesi in cui avvengono le vendite; – Leonardo ha in essere un accordo di Licenza (License Agreement) con la società BHEL per la produzione su licenza del cannone 76/62, che prevede clausole di divieto di vendita ed esportazione senza previa autorizzazione di Leonardo e delle Autorità competenti italiane. Nel merito delle specifiche voci circa la fornitura al Myanmar, BHEL, con comunicazione ufficiale del 9 gennaio 2025, conferma di non aver mai fornito o esportato il cannone 76/62 alla Marina del Myanmar”. “Per completezza di informazione si ricorda che il Myanmar è presente nella Lista paesi sensibili di Leonardo e, per tale ragione, nessuna ipotesi di transazione, anche di beni civili, viene portata avanti senza adeguata verifica. Le politiche di Trade Compliance di Leonardo prevedono la piena osservanza delle leggi applicabili e delle disposizioni stabilite dalle autorità competenti. Leonardo attua un serrato controllo e monitoraggio circa l’osservanza delle leggi e delle disposizioni, con un programma interno di conformità in continua evoluzione, al fine di integrare tempestivamente leggi e regolamenti di controllo delle esportazioni e dei regimi sanzionatori. L’azienda si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie a difendere la propria reputazione in merito alla diffusione di informazioni infondate nelle sedi opportune”, conclude il comunicato di Leonardo.

DASSAULT AVIATION PATRONO DELL’ACQUISIZIONE DI UN OGGETTO ECCEZIONALE PER L’ORDRE DE LA LIBERATION – Dassault Aviation informa: “Lunedì 13 gennaio 2025, presso la Cancelleria dell’Ordre de la Libération, il generale Christian Baptiste, delegato nazionale dell’Ordine, ha ringraziato ufficialmente Éric Trappier, CEO di Dassault Aviation, per aver finanziato l’acquisto di un cofanetto in argento decorato con una croce della Liberazione in vermeil e smalto, contenente l’elenco dei Compagnons de la Libération. Questo cofanetto è stato acquisito tramite prelazione il 16 dicembre 2024, alla vendita pubblica “De Gaulle. Une succession pour l’Histoire” presso Artcurial a Parigi, con il supporto della Société des amis du musée de l’Ordre de la Libération. Dassault Aviation è orgogliosa e onorata di sostenere l’Ordre de la Libération, di cui è patrona dal 2020, acquisendo questo oggetto unico, che sarà ora esposto al pubblico”.

DELTA ONE LOUNGE IN ARRIVO A SEA, INSIEME A MOLTE ALTRE NOVITA’ NEL 2025 – Delta informa: “Il 2024 è stato un anno fondamentale per Delta Sky Club, con il debutto delle Delta One Lounge a JFK, LAX e BOS che hanno segnato una nuova era di viaggi premium per la compagnia aerea. Oltre a tre lounge premium, Delta ha aperto un new-market Sky Club nel Charlotte Douglas International Airport (CLT) e ampliamenti sia nei club MIA che LGA. Quest’anno, il viaggio delle Delta One Lounge continua, insieme ai tanto attesi aggiornamenti dei Club nell’hometown ATL airport di Delta, un’espansione dei Club e tre nuove sedi negli hub. Ad ATL, come parte della ristrutturazione del Concourse D, questa primavera aprirà un nuovo Club di 23.000 piedi quadrati vicino al Gate D16. Sarà il primo nuovo Club nella base di Delta ad ATL dal 2016 e il secondo più grande Delta Sky Club dell’aeroporto. Oltre al nuovo Club nel Concourse D, i Club nei Concourse A e C riceveranno degli upgrade pensati per migliorare l’esperienza degli ospiti. L’esperienza Delta One Lounge arriva sulla costa nord-occidentale con l’apertura della Seattle-Tacoma International Delta One Lounge questa estate. Lo spazio di quasi 11.000 piedi quadrati sarà dotato di una terrazza all’aperto con viste sul Monte Rainier. La prima Delta One Lounge di Seattle sarà situata al piano superiore del secondo Delta Sky Club dell’aeroporto, situato vicino al Gate 11 sul Concourse A. Con una superficie di quasi 14.000 piedi quadrati, l’A11 Delta Sky Club offrirà ai clienti di SEA più opzioni per rilassarsi e cenare prima del volo. Un secondo Club aprirà al Salt Lake City International Airport sul Concourse B (unendosi al Concourse A Club, aperto nel 2020). L’ampio Club di quasi 34.000 piedi quadrati sarà uno dei più grandi della rete. A PHL, il Delta Sky Club vicino al Terminal D/E connector otterrà un’espansione di oltre 2.000 piedi quadrati”. “Il Delta Sky Club Local Flavor program presenta una rotazione di chef emergenti della propria città natale, evidenziando alcune delle loro ricette più popolari per i clienti del Club di passaggio. Quest’anno, il Local Flavor program assumerà un’angolazione più incentrata sulla comunità, puntando i riflettori su chef e ristoratori pluripremiati che sono profondamente impegnati a soddisfare le esigenze dei loro quartieri. Detroit (DTW) ospiterà la prima Local Flavor Community initiative. Con 56 lounge e un’area di 700.000 piedi quadrati, il Delta Sky Club network è il più grande di tutte le U.S. domestic airline”, conclude Delta.

OLTRE 140 STUDENTI SI UNISCONO A IBERIA MAINTENANCE PER I LORO TIROCINI TECNICO-PROFESSIONALI – Iberia Maintenance accoglie 144 studenti tecnico-professionali che svolgeranno i loro tirocini presso La Muñoza, dove si trovano le strutture dell’azienda, durante l’anno accademico 2024/25. Si tratta di un numero record di studenti e rappresenta un aumento di oltre il 50% rispetto al numero registrato nell’anno accademico precedente. Di questi, 46 provengono dalla Intensive Dual Vocational Training, una modalità in cui il numero di studenti iscritti aumenta di anno in anno. Gli studenti che si uniscono a Iberia Maintenance possono arrivare con titoli di studio intermedi o superiori, nonché certificati professionali e basic training centres courses approvati da AESA. Le specializzazioni da cui provengono sono Aeromechanics, Avionics, Assembly of Structures, Composite Materials, Aeronautical Painting, Machining, Aeronautical Verification and Electromechanics, oltre al basic training 147 B1.1 e B2. Dal 2018 più di 400 studenti hanno completato tirocini presso Iberia Maintenance, di cui quasi 250 sono stati assunti dalla compagnia aerea, con un tasso di assunzione superiore al 60%. “La formazione tecnico-professionale è un mezzo molto efficace di inserimento lavorativo, supportato da una crescente domanda di professionisti altamente qualificati, soprattutto in determinati settori, come l’aeronautica”, spiega Ignacio de la Iglesia, Manager of the Iberia Maintenance Training Centre. “La collaborazione tra centri di formazione, settore pubblico e aziende consente di adattare i programmi educativi alle esigenze del mercato, facilitando la rapida integrazione degli studenti nel mondo del lavoro”. Attualmente, Iberia Maintenance impiega oltre 2.500 Aircraft Maintenance Technicians (AMT) nelle diverse aree di produzione. Solo quest’anno, nel 2024, sono entrati a far parte dell’azienda oltre 200 AMT. La rilevanza degli AMT sarà ancora più evidente in futuro, dato che si prevede che la flotta mondiale registrerà un aumento del 28% nei prossimi 10 anni, il che porterà a un aumento della domanda di circa 33.000 nuovi AMT all’anno a livello globale. “In Iberia Maintenance, gli AMT sono la spina dorsale delle nostre operazioni e costituiscono l’80% della nostra forza lavoro. Il loro lavoro è fondamentale per garantire la sicurezza di ogni volo. Uno dei principali modi per accedere a questa professione è attraverso la formazione tecnico-professionale”, afferma de la Iglesia. “Attualmente, c’è una forte crescita nel settore MRO con un ricambio generazionale senza precedenti. Affinché il settore aeronautico spagnolo sia competitivo, la chiave sarà avere personale qualificato, per cui è necessario che il numero di persone iscritte ai cicli di formazione professionale pertinenti aumenti”. Quest’anno, l’Iberia Maintenance Training Centre ha celebrato il suo 20° anniversario come EASA 147 centre, approvato dalla Spanish Aviation Safety Agency (AESA). Questa qualifica gli consente di fornire type training ai professionisti con una Aircraft Maintenance Licence nelle categorie Mechanics (B1.1) o Avionics (B2) e di includere nuovi type ratings (fleet-engine) nella licenza. Questo passaggio è necessario per ottenere successivamente l’autorizzazione come aircraft certifier, essenziale per mettere in servizio un aeromobile dopo che il lavoro è stato eseguito nell’ambito di tale categoria. Iberia Maintenance è un authorised training centre per la formazione nelle famiglie Airbus A320, A330 e A350, l’unico in Spagna autorizzato a fornire formazione per le famiglie A320 e A350. Dall’approvazione nel 2004, più di 10.000 studenti sono stati formati presso il centro Iberia. Il Training Centre ha attualmente 16 istruttori con questa approvazione. Inoltre, l’Iberia Maintenance Training Centre fornisce e coordina la formazione tecnica nelle diverse maintenance business areas, come engines, aircraft and components, e offre questi servizi a clienti esterni. Nel 2023 sono state erogate più di 150.000 ore di formazione nelle diverse modalità.

JETBLUE AGGIUNGE NUOVE ROTTE E DESTINAZIONI NEL 2025 – JetBlue aggiunge nuove città e nuove rotte alla sua rete nel 2025, offrendo ai clienti più opzioni per raggiungere le loro destinazioni preferite. Tutto ciò fa parte della strategia JetForward della compagnia aerea, che include la creazione del best East Coast leisure network. Tra le aggiunte di quest’estate, ora disponibili per la prenotazione, ci sono i primi voli di JetBlue per Halifax, Nuova Scozia, Canada e San Pedro Sula, Honduras, con altre nuove città degli Stati Uniti che completano la lista. I clienti possono aspettarsi opzioni di viaggio più convenienti e il pluripremiato servizio di JetBlue. JetBlue sta rafforzando la sua posizione di principale leisure airline di Boston, svelando cinque nuove rotte, quattro delle quali sono nuove aggiunte alla rete JetBlue. Queste rotte completano le nuove destinazioni europee precedentemente annunciate dalla compagnia aerea, Madrid ed Edimburgo. Con queste aggiunte, JetBlue offrirà 77 destinazioni non-stop da Boston, leader del settore, più di qualsiasi altra compagnia aerea. “Continuiamo a concentrarci sulla crescita del nostro leisure network a Boston introducendo nuovi incredibili mercati stagionali estivi”, ha affermato Daniel Shurz, JetBlue’s head of revenue, network, and enterprise planning. “Sappiamo che i clienti di tutto il New England amano approfittare dell’eccellente servizio e delle tariffe competitive di JetBlue per le loro vacanze estive e pensiamo che ognuno di questi sarà estremamente popolare per i nostri clienti fedeli nella regione”. JetBlue riprenderà inoltre il servizio giornaliero da JFK a Washington, D.C., a partire dal 30 marzo.

ROLLS-ROYCE LANCIA UN NUOVO CUETOMER LEADERSHIP LEARNING PROGRAMME – Rolls-Royce ha segnato un momento cruciale nella trasformazione delle customer learning experiences. “Questo gennaio abbiamo lanciato con orgoglio il primo corso del nostro Customer Leadership Learning Programme, una collaborazione con l’Università di Derby. Accogliendo 25 delegati del CAAC, questo programma esemplifica il nostro impegno nel dare potere ai nostri clienti con istruzione e sviluppo della leadership di livello mondiale. Nelle prossime tre settimane, i partecipanti saranno coinvolti in un curriculum innovativo progettato per affrontare temi chiave: leadership and culture, business management, business analytics, and leading in the aviation industry. Questo è solo l’inizio. Nel corso dell’anno, stiamo pianificando di organizzare 20-25 corsi, ognuno dei quali ospiterà 25 delegati dalla nostra base clienti globale. In un nuovo passo avanti, stiamo anche formalizzando il nostro approccio alla partecipazione dei colleghi Rolls-Royce a questi corsi. Ciò offre un’entusiasmante opportunità per il nostro personale di impegnarsi nel programma come delegati, promuovendo il proprio sviluppo e costruendo connessioni più forti con i nostri clienti”, afferma Rolls-Royce. Ewen McDonald, Customer & Business Development Director, ha condiviso: “Questi programmi sono preziosi per costruire relazioni profonde e di fiducia con i nostri clienti. Sono una testimonianza della dedizione di Rolls-Royce allo sviluppo professionale e alla definizione di nuovi standard di eccellenza”.

ROLLS-ROYCE SI AGGIUDICA UN ORDINE PER LARGE-SCALE MTU BATTERY STORAGE PER UNA WIND FARM IN TURCHIA – Rolls-Royce si è aggiudicata un contratto da Polat Enerji, uno dei principali investitori turchi nel settore delle energie rinnovabili, per la fornitura di un large-scale battery energy storage system con una capacità di 132 MWh. L’mtu QG EnergyPack sarà integrato nella centrale eolica di Göktepe vicino a Yalova, nella Turchia nord-occidentale, e garantirà che l’elettricità da fonti rinnovabili possa essere immessa nella rete senza interruzioni.

ROLLS-ROYCE COLLABORA CON L’UNIVERSITY OF DERBY SU PER UN NUOVO FUTURE TALENT PROGRAMME INCENTRATO SULL’AI – Rolls-Royce informa: “Con i nostri talenti del futuro in prima linea, siamo lieti di collaborare con l’University of Derby per un nuovo, moderno e innovativo business degree. L’undergraduate degree, BSc (Hons) International Business and Artificial Intelligence (AI) è unico nel suo genere. Questo two-year accelerated degree è progettato per fornire ai laureati le competenze e le conoscenze necessarie per prosperare in un mondo in continua evoluzione. Questo corso unirà l’ambiente accademico all’esperienza aziendale e consentirà ai candidati di applicare rapidamente le proprie conoscenze in un contesto aziendale in modo da avere un impatto reale. Con un focus sullo sviluppo di una mentalità di creatività, resilienza e leadership agile, questo programma prepara gli studenti a prosperare in un mondo in cui l’intelligenza artificiale è parte integrante della strategia e delle operazioni aziendali”. Charlotte Lloyd, Head of Future Talent and Skills at Rolls-Royce, ha affermato: “Siamo lieti di collaborare con l’Università di Derby per contribuire a plasmare una generazione in questo nuovo mondo e accelerare la preparazione alla carriera. Con esperienze immersive fornite da Rolls-Royce e un focus sulla real-world application of artificial intelligence (AI), questo corso mira a rendere l’istruzione più dinamica, pertinente ed efficiente, oltre a soddisfare le esigenze del business moderno. Questo corso di laurea dimostra che ci stiamo concentrando sull’applicazione vantaggiosa ed etica dell’AI nel contesto aziendale”. Questo avviene è in collaborazione con la Derby Business School, che funge da centro di eccellenza internazionale.