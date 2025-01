La National Police Agency giapponese diventa nuovo operatore dell’Airbus H160

La National Police Agency (NPA) del Giappone ha ricevuto due elicotteri Airbus H160, diventando il primo para-public operator del tipo in Giappone. Il primo H160 è stato consegnato alla fine dell’anno scorso, mentre il secondo è stato consegnato a gennaio.

“Siamo molto orgogliosi della consegna della prima public service version dell’H160 al nostro cliente di lunga data in Giappone. Questo è il culmine di due anni di straordinario lavoro e dedizione dei team in Francia e Giappone”, ha affermato Jean-Luc Alfonsi, Managing Director of Airbus Helicopters in Japan. “Le capacità uniche di questi nuovi velivoli contribuiranno ad ampliare l’ambito delle ampie law enforcement missions della NPA”.

“L’H160 è uno degli elicotteri tecnologicamente più avanzati al mondo, progettato e costruito per offrire i massimi livelli di sicurezza operativa, offrendo al contempo un comfort senza pari per gli aeromobili della sua categoria. In grado di svolgere missioni di vasta portata, tra cui law enforcement, offshore transportation, search and rescue, private and business aviation, emergency medical services, l’H160 è entrato in servizio in Brasile, Canada, Francia, Giappone, Malesia, Filippine, Arabia Saudita, Regno Unito, Stati Uniti e molti altri paesi europei”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)