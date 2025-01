Finnair lancia tariffe speciali per volare a Reykjavik in Islanda

Finnair informa: “Finnair ha lanciato delle speciali tariffe per volare verso la capitale islandese Reykjavik, ideali per programmare uno short break nella città per San Valentino o per Pasqua. Prenotando entro il 23 gennaio 2025, sarà possibile approfittare dell’offerta e volare da Milano Malpensa e Roma Fiumicino verso Reykjavik tra l’1 febbraio e il 22 maggio 2025.

Finnair offre così una possibilità unica per visitare una delle mete più desiderate d’Europa magari in occasione di qualche evento in programma nei prossimi mesi, come il Winter Lights Festival di Reykjavik. Infatti dal 6 al 9 febbraio le strade e i palazzi della città si illumineranno a giorno offrendo alcune speciali esperienze come la Museum Night (7 febbraio) con i principali musei aperti fino alle 23.

Gli amanti del food, potranno invece stuzzicare il palato durante il “Þorrinn”, il mese culinario dedicato alle ricette dell’antica tradizione norrena. La festa ha un’eredità secolare e spesso alcuni ristoranti della città cambiano i loro menù, offrendo ai propri commensali i piatti della tradizione”.

“Reykjavik è anche la porta d’accesso alla straordinaria natura dell’Islanda. Tra i luoghi naturali da includere durante un viaggio nel Paese è la Spiaggia dei Diamanti, nei pressi della Jökulsárlón Glacier Lagoon, chiamata così gli spettacolari iceberg di ghiaccio che brillano alla luce del sole lungo la spiaggia di sabbia nera vulcanica. Per i più temerari sono previsti anche giri in barca nei dintorni della laguna per ammirare gli iceberg blu e gli altri elementi naturali che regalano paesaggi mozzafiato.

La speciale offerta di Finnair termina il 23 gennaio 2025 e prevede tariffe scontate per viaggiare tra il 1° febbraio e il 22 maggio. Per maggiori informazioni: https://www.finnair.com/it-it“, conclude Finnair.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)