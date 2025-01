Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) nomina l’ITA Airways Board of Directors

Joerg Eberhart e Lorenza Maggio sono stati nominati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) nel five-member Board of Directors di ITA Airways (leggi anche qui).

“Joerg Eberhart (54) è responsabile dello sviluppo strategico di Lufthansa Group come “Head of Strategy & Organizational Development” dal 2021. In questo ruolo, è stato in gran parte responsabile della partecipazione in ITA Airways. Dal 2014 al 2021, Joerg Eberhart è stato Presidente e CEO della compagnia aerea italiana Air Dolomiti, che fa parte di Lufthansa Group negli ultimi 26 anni. Allo stesso tempo, Eberhart ha anche guidato Lufthansa CityLine GmbH a Monaco di Baviera come Managing Director dal 2015 al 2019. Dal 1° gennaio 2019 si è concentrato su progetti strategici in Italia oltre al suo ruolo in Air Dolomiti. È stato docente in “air traffic management” presso il Politecnico di Milano per diversi anni”, afferma Lufthansa Group.

“Lorenza Maggio (47) è Vice President Sales EMEA Lufthansa Group Airlines da gennaio 2024. In questo ruolo, è stata responsabile di tutte le attività commerciali e di vendita delle Lufthansa Group passenger airlines in Europa (al di fuori dei mercati domestici), Medio Oriente e Africa. Ha inoltre gestito e sviluppato i programmi e gli strumenti di vendita globali, nonché la strategia e i progetti di sostenibilità per i corporate customers. Inoltre, ha guidato le Lufthansa Group global sales communications. In precedenza, Lorenza Maggio è stata responsabile della brand and customer strategy presso Eurowings ed è stata Managing Director di una sussidiaria di LSG Group. Dal 2001 lavora per Lufthansa Group a livello internazionale, ricoprendo diversi ruoli”, conclude Lufthansa Group.

