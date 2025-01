Emirates lancia una nuova uniforme elegante per il suo Premium & VIP Passenger Services team

Emirates ha ufficialmente lanciato una nuova uniforme progettata per il suo Premium & VIP Passenger Services team, responsabile del trasferimento senza interruzioni del Premium & VIP personnel attraverso Dubai International Airport (DXB). La nuova uniforme riecheggia l’iconico Emirates cabin crew look, tuttavia, rappresenta esclusivamente l’Emirates elite unit che si rivolge a clienti di alto profilo.

“I Premium & VIP Passenger Services di Emirates a Dubai sono un team impegnato e richiesto, con Dubai elogiata come la destinazione principale per individui ad alto reddito e un hub centrale per meetings, incentives, conferences and events di livello mondiale. La sofisticata uniforme introdotta nell’hub di Emirates riflette l’elevato servizio e l’attenzione ai dettagli offerti ai clienti Premium & VIP, quando arrivano a Dubai o vi transitano.

Progettata internamente dall’Emirates uniform standards team, ci sono 3 diverse varianti dell’uniforme: un elegante tailleur con gonna a trapezio per le donne, un elegante tailleur pantalone per le donne e un abito su misura a 3 pezzi per gli uomini. Proprio come la cabin crew uniform, la VIP Passenger Services uniform è disegnata nella tonalità warm sand, che simboleggia le dune del deserto degli Emirati Arabi Uniti, con un sottile colletto rosso e polsini abbinati per le donne. L’abito è impreziosito dall’iconico cappello rosso Emirates con una spilla dorata che mostra il logo Emirates e da un’elegante sciarpa di chiffon color crema drappeggiata, che rappresenta la cultura locale. Il look è completato da scarpe in pelle rossa e borse abbinate, dove gli Ambassadors possono portare iPad e documenti essenziali per la loro clientela. L’abbigliamento maschile è confezionato su misura per ogni Ambassador, con giacca, pantaloni e gilet, impreziositi da un fazzoletto da taschino rosso e una cravatta smorzata”, afferma Emirates.

“Il team di 145 persone di Emirates è stato meticolosamente formato per gestire passeggeri VIP di alto profilo, nonché Premium First Class connecting passengers a Dubai International Airport, offrendo il suo eccezionale servizio e ospitalità a oltre 150.000 passeggeri premium e VIP all’anno.

All’interno del team totale di 120 Ambassadors and additional operational staff nel Control Centre, ci sono più di 50 nazionalità diverse che parlano una miriade di lingue con international First-class connecting passengers and VIP, in varie aree del Dubai International Airport.

I passeggeri di First Class godono di un’esperienza di transito senza interruzioni a Dubai. Come viaggiatori in coincidenza, beneficiano di servizi dedicati come security accelerata e accompagnatori alla loro departure lounge.

Per il Premium & VIP Passengers Services team di Emirates, la giornata inizia con un briefing al Control Centre, in cui vengono specificati il numero totale di movimenti Premium e VIP previsti durante il turno. Le operazioni principali sono costituite da due team, con un team che gestisce i Premium First-Class connecting customers nell’airside dell’aeroporto e l’altro che gestisce high-profile VIP customers”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)