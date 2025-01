Lockheed Martin consegna gli elicotteri S-70i™ Black Hawk® alle Filippine

Lockheed Martin ha consegnato 10 elicotteri S-70i™ Black Hawk® nel 2024 al Philippine Department of National Defense (DND), come parte di un contratto per 32 elicotteri Sikorsky Black Hawk nell’ambito dell’Additional Utility Helicopters Acquisition Project del DND. L’S-70 Black Hawk e l’UH-60M Black Hawk condividono le stesse capacità multi-missione, la robustezza e affidabilità.

“La crescente flotta di elicotteri Sikorsky Black Hawk nelle Filippine è una testimonianza di questo velivolo affidabile e multi-missione su cui si fa affidamento per missioni come ricerca e soccorso, aiuti umanitari e trasporto truppe in tutto l’arcipelago”, ha affermato Hamid Salim, vice president of Army and Air Force Systems at Sikorsky. “Una volta completate le consegne, le Filippine avranno la flotta di S-70i Black Hawk più grande al mondo, aumentando la flotta globale di Hawks che supporta l’interoperabilità e la commonality e rappresenta un deterrente fondamentale e un vantaggio di sicurezza nell’Indo-Pacifico”.

“Firmato nel 2022, l’attuale contratto stabilisce che la Philippine Air Force prenderà in consegna 32 velivoli dalla sussidiaria di Lockheed Martin PZL Mielec. Ciò espanderà l’attuale flotta di 15 elicotteri S-70i Black Hawk della PAF a 47, migliorandone la capacità operativa. I primi cinque velivoli nell’ambito di questo contratto sono stati consegnati a giugno 2024; altri cinque sono stati consegnati a dicembre 2024. I restanti velivoli saranno consegnati nei prossimi due anni.

Lockheed Martin continua a rafforzare la sua presenza nelle Filippine aumentando le operazioni, collaborando con l’industria locale e istituendo un ufficio nel paese a Manila. Nel settembre 2024, Lockheed Martin ha nominato Asian Aerospace come official original equipment manufacturer (OEM) authorized reseller of Sikorsky spare parts and repair services per la Black Hawk helicopter family of products nelle Filippine. Ciò mette nelle mani dei clienti OEM-approved, high-quality parts per sostenere la loro flotta in rapida crescita e garantisce una risorsa dedicata per un supporto affidabile”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)