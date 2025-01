News Brevi – 16.01.2025

WIZZ AIR RIPRENDE LE OPERAZIONI DALL’ITALIA PER TEL AVIV A PARTIRE DA OGGI – Wizz Air riprende oggi le operazioni dall’Italia verso Tel Aviv. Nello specifico i voli saranno operati da Roma per 4 volte a settimana il martedì, giovedì, venerdì, domenica, e da Milano per tre volte a settimana il martedì, giovedì e domenica. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale della compagnia a partire da 59,99 EUR. Per ulteriori informazioni, visitare il sito wizzair.com.

BRUSSELS AIRLINES: AGGIORNAMENTO SULLE OPERAZIONI PER TEL AVIV – Brussels Airlines informa: “Dopo un’attenta valutazione, le compagnie aeree di Lufthansa Group, tra cui Brussels Airlines, riprenderanno i voli per Tel Aviv dal 1° febbraio. Brussels Airlines riprenderà gradualmente i voli e aumenterà il numero di voli settimanali in base alla domanda. La sicurezza e la protezione hanno sempre la massima priorità. Brussels Airlines e Lufthansa Group continueranno a monitorare la situazione nella regione e modificheranno immediatamente l’orario dei voli, se necessario”.

SWISS RIPRENDERA’ DAL PRIMO FEBBRAIO LE OPERAZIONI VERSO TEL AVIV – SWISS informa: “A seguito di un’analisi approfondita della situazione in Medio Oriente, SWISS e i vettori di Lufthansa Group hanno deciso di riprendere le operazioni di volo da e per Tel Aviv a partire dal 1° febbraio 2025. SWISS volerà ogni giorno da Zurigo alla metropoli israeliana con un aeromobile a corto raggio della famiglia Airbus A320. Fino a nuovo avviso, il volo sarà programmato senza scalo notturno per gli equipaggi. I voli da e per Beirut rimangono sospesi. SWISS utilizzerà di nuovo l’Israeli airspace per i sorvoli a partire da febbraio. Il Libano, tuttavia, continuerà a essere bypassato”.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE ENAC IN COMMISSIONE TRASPORTI DELLA CAMERA SUI “DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL CONTESTO DI VIAGGI MULTIMODALI” – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, accompagnato dal DG f.f. Fabio Nicolai, è stato audito in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame delle proposte di Regolamento UE “Omnibus” e “Diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali”. Il Presidente Di Palma: “Ringrazio il Presidente, On. Salvatore Deidda, per l’encomiabile iniziativa di trasferire al Parlamento europeo le eventuali osservazioni volte a definire questi importanti Regolamenti a tutela dei diritti dei passeggeri, che rappresentano la sintesi e l’essenza delle attività svolte da Enac. In questa importante stagione di revisione normativa a livello europeo, volta a potenziare tutele imprescindibili in un settore in pieno sviluppo, l’Enac continua a offrire il suo contributo e la sua visione ribadendo la centralità del passeggero quale modello ispiratore della propria missione”.

SITA E PALO ALTO NETWORKS INSIEME PER OFFRIRE UNA CYBERSECURITY ALL’AVANGUARDIA PER IL SETTORE AEROPORTUALE – SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha raggiunto un accordo significativo per collaborare con Palo Alto Networks, leader globale nel campo della cybersicurezza, per fornire una protezione completa per le applicazioni mission-critical degli aeroporti. Questa partnership segna una pietra miliare per il settore con l’integrazione delle piattaforme di cybersicurezza alimentate dall’IA di Palo Alto Networks nel portafoglio CyberSecurity di SITA. SITA fornirà la gestione e l’operatività dal suo CyberSOC (Security Operation Center). La soluzione proteggerà l’accesso da siti remoti, forza lavoro mobile e risorse aeroportuali come postazioni di check-in, chioschi self-service, tablet, smartphone e scanner per bagagli, consentendo flussi regolari di passeggeri, evitando anche tempi di inattività e riducendo i tempi dei turnaround, laddove l’efficienza delle operazioni è una priorità chiave. La partnership si concentrerà sulla fornitura di soluzioni avanzate di cybersecurity (inclusi i firewall di nuova generazione di Palo Alto Networks (NGFW), i dispositivi Prisma SD-WAN Instant-On Network (ION) e Palo Alto Networks Prisma Access) per fornire sicurezza di rete completa, connettività e protezione basata su cloud, in un’unica soluzione gestita da SITA. Questa soluzione innovativa, chiamata SITA Managed Security Service Edge (SSE), integrata con le soluzioni di Palo Alto Networks, offre una suite completa di servizi di sicurezza di rete (come Secure Web Gateways, rilevamento delle intrusioni, intelligence sulle minacce, antivirus di nuova generazione o WildFire, protezione DNS, decrittazione SSL e prevenzione della perdita di dati), tutti forniti senza interruzioni dalla piattaforma cloud dedicata di Palo Alto Networks.

LOGISMA EDITORE PRESENTA IL LIBRO ‘USCIRE DAL LABIRINTO. USTICA DALLA A ALLA Z’ – LoGisma editore informa: “LoGisma apre il suo trentesimo anno di attività annunciando l’ultima pubblicazione del 2024 fresca di stampa: ‘Uscire dal labirinto. Ustica dalla A alla Z’, il quinto volume che la casa editrice dedica al caso Ustica da quando nel 2014 ha pubblicato l’edizione italiana del libro di Göran Lilja, Ustica, il mistero e la realtà dei fatti, il perito svedese che fece parte del Collegio Misiti e che ha raccontato l’esame del relitto con dovizia di particolari tecnici. Hanno fatto seguito a quella monografia, il libro di Franco Bonazzi e Francesco Farinelli, Ustica, i fatti e le fake news, sicuramente il resoconto quarantennale più esauriente mai compilato fino ad oggi su Ustica; poi i libri di Claudio Pizzi, Ustica 40 anni dopo. Riflessioni su un caso aperto e I paradossi di Ustica al vaglio della logica e del ragionevole dubbio, che offrono spunti di ricerca inediti, in parte tecnici, in parte storici, in parte metodologici. Adesso è la volta di un’altra opera, che ambisce ad essere un testo di riferimento proprio perché “testo di consultazione”. La tragedia di Ustica ha infatti prodotto decine di storie fantasiose e alternative, tradottesi in una vulgata tanto diffusa quanto incerta e contraddittoria. Si è dunque sentita l’esigenza di evidenziare una volta di più una serie di punti fermi: atti, fatti, documenti e sentenze che se non sono risolutive sono certamente dei punti indiscutibili”. “‘Uscire del labirinto. Ustica dalla A alla Z’ non è l’ennesimo libro di fantapolitica, ma una vera e propria bussola, essenziale per orizzontarsi nella più complicata vicenda storica e giudiziaria italiana. Di fatto un “dizionario”, le cui oltre 400 voci, in oltre 400 pagine, sono il database più affidabile per consentire a studiosi o semplici curiosi di riscoprire fatti dimenticati o rielaborare quelli supposti noti. Attraverso il confronto sistematico tra ipotesi e conclusioni, tra notizie di stampa e perizie tecnico-scientifiche, tra posizioni politiche e giudicato penale, i venticinque autori, fra i quali sette professori di sei università, provano a mettere ordine nel materiale stratificatosi in quarantacinque anni. Si tratta dunque di uno strumento che sintetizza con approccio interdisciplinare, e senza dilungarsi in nuovi scenari, le quasi due milioni di pagine prodotte in quarantacinque anni, fra documenti e atti giudiziari, centinaia di udienze, oltre cento libri e articoli. Il volume comprende anche una cronologia aggiornata e la bibliografia più completa oggi disponibili su Ustica. Un libro di consultazione per giornalisti, politici, storici, addetti ai lavori e non, “una bussola per uscire dal labirinto” come lo definisce lo stesso Gregory Alegi, che ha coordinato il team dei venticinque autori. La pubblicazione, voluta dalla Associazione per la Verità sul Disastro Aereo di Ustica – operante dal 2016 e riconosciuta dal Consiglio dei ministri – è stata realizzata grazie al contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali del Ministero della Cultura”, conclude LoGisma Editore.

SAAB APRE UN NUOVO STABILIMENTO DI PRODUZIONE PER SIRIUS COMPACT A TAMPERE – Saab informa: “Saab registra un’elevata domanda per il passive EW sensor Sirius Compact. Lanciato per la prima volta nel 2022 e prodotto in Finlandia, Sirius Compact è stato ben accolto dal mercato con consegne significative programmate per il 2025. In risposta all’elevata domanda, Saab sta ora aprendo un nuovo stabilimento di produzione a Tampere per soddisfare la produzione in serie di Sirius Compact. “L’impronta di Saab sta crescendo in Finlandia con un focus su research and development operations nel campo dell’electronic warfarelle. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Saab nel fornire soluzioni di difesa all’avanguardia ai clienti”, afferma Kristian Tornivaara, Managing Director for Saab Finland. Saab impiega attualmente più di 200 persone a Helsinki, Tampere e Turku, un’impronta che è cresciuta rapidamente negli ultimi anni e continua a crescere con assunzioni pianificate. Oltre alla famiglia di sensori Sirius Compact, Saab Finland fornisce sensor network capabilities and threat library management tools a supporto delle customers tactical Electronic Support Measures (ESM) operations. Il nuovo stabilimento di produzione di Tampere entrerà in servizio all’inizio del 2025″.

AMERICAN AIRLINES E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – American informa: “American gestisce grandi volumi di dati da una serie di fonti da cui deve imparare rapidamente e adattarsi, in modo da poter raggiungere meglio gli obiettivi della compagnia aerea. L’Artificial intelligence (AI) può essere molto utile in questo sforzo. L’AI non è una novità per American. Aiuta la compagnia aerea a esaminare i dati e a creare soluzioni che possono avere un impatto diretto e positivo sui clienti e sui membri del team e, cosa importante, migliorare le loro esperienze. American può imparare e ottenere informazioni da questi dati per soddisfare meglio i clienti dove si trovano, sfruttare le decisioni basate sui dati per contribuire a semplificare il percorso del cliente e ridurre la quantità di tempo necessaria per fornire risultati che avvantaggiano la compagnia. La AI technology è focalizzata sul rafforzamento del processo decisionale umano, non sulla sua sostituzione. L’approccio di American all’AI si basa su una base di governance e garantisce che la tecnologia e i suoi output vengano utilizzati in modo sicuro, protetto e responsabile. Hai sentito molto parlare di come Smart Gating utilizzi l’apprendimento automatico per ridurre i tempi di rullaggio, ridurre la congestione in rampa e aiutare gli aerei ad arrivare ai gate più velocemente, ma l’AI è in gioco in tutta la compagnia aerea e lo è da decenni. Per anni, American ha sfruttato l’apprendimento automatico per aiutare i clienti a vedere le opzioni di riprenotazione su aa.com e nell’app mobile che soddisfano le loro esigenze, in modo che possano apportare rapidamente modifiche quando il loro viaggio viene interrotto. L’intelligenza artificiale aiuta a stimare quanti membri dell’equipaggio sono necessari per coprire i voli aperti ogni giorno. Ciò consente ai membri del team flessibilità, garantendo al contempo che la compagnia aerea gestisca un’operazione affidabile per i clienti. L’apprendimento automatico prevede i block times, il che aiuta a gestire un’operazione affidabile ed efficiente. American sta anche esaminando modelli di bagaglio per prevedere meglio i volumi e aiutare i clienti e i loro bagagli a partire ancora più velocemente. American sta adottando un approccio centralizzato per gestire l’intelligenza artificiale e stabilire un quadro di governance che ponga le basi per l’espansione futura di questa nuova tecnologia”.

ANA TERMINERA’ GLI “ANA GRANDWHALE” SERVICE – All Nippon Airways informa: “ANA NEO, Inc. annuncia che terminerà i servizi della smartphone virtual travel platform app “ANA GranWhale” e di “ANA GranWhale NFT MarketPlace” il 28 febbraio 2025. Dopo il pre-lancio in Asia a giugno 2023 e il lancio in Giappone a dicembre dello stesso anno, sono stati fatti degli sforzi per migliorare i servizi. Tuttavia, è stato stabilito che un’ulteriore continuazione dell’attività è difficile, con conseguente decisione di terminare i servizi in questo momento. ANA NEO esprime la sua gratitudine a tutti i clienti stimati e si scusa sinceramente per qualsiasi inconveniente causato”.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA LA PRIMA AEGIS SYSTEM EQUIPPED VESSEL AN/SPY-7(V)1 RADAR ANTENNA AL JAPAN MINISTRY OF DEFENSE – Lockheed Martin ha consegnato con successo la prima AN/SPY-7(V)1 radar antenna per l’Aegis System Equipped Vessel (ASEV) al Japan Ministry of Defense. La consegna è stata effettuata tramite Mitsubishi Corporation nell’ambito di un Direct Commercial Sale (DCS) arrangement dopo rigorosi test di accettazione. “Questa pietra miliare continua a dimostrare la capacità di Lockheed Martin di scalare rapidamente una tecnologia matura e all’avanguardia per il Giappone”, ha affermato Chandra Marshall, vice president of Multi-Domain Combat Solutions at Lockheed Martin. “La AN/SPY-7 (V)1 antenna ora procederà all’integrazione finale con l’ASEV combat system al Production Test Center (PTC-2) in Moorestown, a supporto della consegna completa del sistema al Giappone. Questa fase di integrazione completa riduce significativamente il rischio durante l’integrazione e garantisce prestazioni ottimali del sistema prima della consegna. Lockheed Martin si impegna a supportare gli obiettivi di sicurezza nazionale del Giappone”, afferma Lockheed Martin.

EASA LANCIA L’ACCREDITO DIRETTO DELLE QUALIFIED ENTITIES – EASA informa: “Le Qualified Entities continuano a svolgere un ruolo chiave nella outsourcing strategy dell’European Union Aviation Safety Agency (EASA). L’EASA ha quindi sviluppato un sistema semplificato per l’accreditamento diretto delle Qualified Entities, progettato per offrire maggiore flessibilità e consentendo risposte più rapide ed efficienti alle mutevoli esigenze dell’Agenzia, delle autorità nazionali competenti e del settore. Pubblicheremo calls for expression of interest (CEI), invitando le entità idonee a presentare domanda di accreditamento per svolgere determinate attività di certificazione e supervisione per conto dell’EASA. Il primo CEI sarà lanciato a breve”.

NUOVO MEMBRO NEL BOARD OF DIRECTORS DI DELTA – Delta informa: “Il board of directors di Delta Air Lines ha annunciato oggi Judith McKenna come nuovo membro, con decorrenza dal 7 febbraio 2025. La Sig. ra McKenna ha ricoperto di recente la carica di President and Chief Executive Officer of Walmart International fino al suo pensionamento nel gennaio 2024, dove è stata responsabile di tutti gli aspetti dell’attività di Walmart al di fuori degli Stati Uniti”. “Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a Judith nel Delta board of directors”, afferma David Taylor, Delta’s non-executive Chair of the Board. “La profonda leadership di Judith e la sua esperienza di gestione globale, così come la sua instancabile passione per la cura dei clienti e dei dipendenti in tutte le organizzazioni, contribuiranno in modo significativo al board of directors di Delta”.

F-35: I SYNTHETIC FUELS AUMENTANO LA MISSION READINESS – F-35 informa: “L’espansione delle fuel options garantisce che il fighter jet più avanzato al mondo sia sempre pronto per la missione. Il primo volo di Norwegian F-35 fighter jets utilizzando synthetic aviation turbine fuels (SATFs) presso la Ørland Air Station è stato effettuato con successo. Questa è la prima volta che i jet norvegesi utilizzano tale carburante, per non parlare dell’F-35, segnalando progressi verso la riduzione delle emissioni mantenendo al contempo la mission readiness. L’uso di SATF, ora approvato per l’F-35, espande la flessibilità operativa e rafforza la prontezza alla missione. L’introduzione di fonti di carburante alternative riduce la dipendenza dalle supply chain tradizionali, garantendo resilienza anche negli scenari più difficili. I SATF forniscono un’alternativa versatile e affidabile al conventional jet fuel, garantendo coerenza operativa senza compromettere le performance”.

DELTA INTRODUCE L’AIRBUS A330-900 SUI VOLI TRA U.S. E ARGENTINA – Delta Air Lines ha presentato il suo Airbus A330-900neo all’avanguardia sulla rotta permanente tra Atlanta e Buenos Aires, diventando la prima compagnia aerea a introdurre questo aeromobile di nuova generazione in Argentina. L’Airbus A330-900neo opererà anche sul servizio stagionale Delta tra New York-JFK e Buenos Aires, disponibile fino al 29 marzo 2025. “L’Airbus A330-900neo offre una gamma di upgrade pensati per rendere ogni volo più confortevole e piacevole. I clienti possono scegliere tra quattro esperienze di cabina distintive: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Il passaggio dal 767-400ER all’A330-900 sulla rotta verso Buenos Aires aumenta la capacità di Delta di circa il 20%. Questo upgrade non solo migliora l’esperienza complessiva dei passeggeri, ma introduce anche un’offerta più premium, con il ritorno delle suite Delta One di Delta a Buenos Aires. L’A330-900 migliora significativamente la disposizione dei posti, con quasi il doppio del numero di posti Delta Comfort+ (56 in totale), insieme a 29 Delta One suites e 28 Delta Premium Select (DPS) seats, offrendo ai passeggeri un viaggio più confortevole e di livello superiore. Tutti i passeggeri possono usufruire di Delta Studio, il sistema di intrattenimento in volo di Delta, che offre un’ampia varietà di film, programmi TV, musica, podcast e altro ancora”, afferma Delta. “Siamo incredibilmente entusiasti di introdurre l’Airbus A330-900neo nelle nostre operazioni in Argentina”, ha affermato Agustín Durand, General Sales Manager for Delta in Argentina, Central America, and the Caribbean. “Questo aereo non è solo un simbolo del nostro impegno nel migliorare l’esperienza del cliente, ma rafforza anche la nostra connettività tra Argentina e Stati Uniti. Con l’A330-900neo, continuiamo a fornire ai nostri clienti un world-class service e uno degli aerei più moderni sul mercato”. “Inoltre, Delta ha aumentato la sua capacità da Atlanta a Buenos Aires di circa il 40% questo inverno, offrendo ancora più opzioni per i viaggiatori”, conclude Delta.

RAYTHEON SI AGGIUDICA UN CONTRATTO PER IL DUTCH PATRIOT AIR DEFENSE SYSTEM – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto da 529 milioni di dollari per fornire ai Paesi Bassi una Patriot® air and missile defense system fire unit e i relativi equipaggiamenti. Il direct commercial sales contract include una single fire unit composta da radar, launchers, command and control stations e altri support equipment. “Raytheon si impegna a collaborare con gli olandesi mentre continuano a far progredire le loro integrated air and missile defense capabilities”, afferma Pete Bata, senior vice president of Global Patriot at Raytheon. Il lavoro su questo contratto sarà condotto principalmente ad Andover, Mass., e Huntsville, Alabama.