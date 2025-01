Airbus consegna due nuovi elicotteri H225M alla Francia

Airbus Helicopters ha consegnato due elicotteri H225M alla French Armament General Directorate (DGA). “Questi elicotteri sono i primi di otto velivoli ordinati nel 2021. Saranno utilizzati dalla French Air and Space Force, in sostituzione dei Puma attualmente in servizio nei territori d’oltremare (Guyana francese, Gibuti e Nuova Caledonia) e contribuiranno all’armonizzazione della flotta di elicotteri della French Air and Space Force. Saranno utilizzati per missioni operative, di ricerca e soccorso e missioni di utilità”, afferma Airbus.

“La consegna di questi due nuovi H225M alla French Air and Space Force è molto simbolica, poiché la Francia è stata il primo operatore dell’H225M. Hanno dimostrato in più occasioni i vantaggi di questo elicottero per combat, search and rescue, disaster management and medical evacuation missions”, afferma Bruno Even, CEO of Airbus Helicopters. “Siamo molto orgogliosi che la French Air and Space Air Force abbia rinnovato la sua fiducia nel Caracal”, ha aggiunto. “La French Air and Space Air Force trarrà vantaggio da tutte le innovazioni implementate sull’H225M da quando l’elicottero ha iniziato le operazioni nel 2006 con le forze armate francesi, ampliando ulteriormente le capacità di questo velivolo unico”.

“Come tutti gli H225M di nuova costruzione, gli otto nuovi elicotteri ordinati dalla Francia nel 2021 sono dotati di avionica all’avanguardia. Gli H225M francesi, soprannominati anche Caracal, sono dotati del Safran Euroflir 410 electro-optical system e del Sigma inertial navigation system. I nuovi equipaggiamenti includono anche la Thales VUHF radio TRA6034 e l’IFF (Identification Friend or Foe) transponder TSC4000.

L’H225M ha dimostrato la sua affidabilità e durata in combat conditions and crisis areas in tutto il mondo. Ci sono più di 350 H225 e H225M in servizio, per un totale di oltre 880.000 ore di volo. I clienti militari includono Francia, Malesia, Indonesia, Iraq, Thailandia, Singapore, Messico, Paesi Bassi, Kuwait, Brasile e Ungheria”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Copyright Airbus Helicopters / Anthony Pecchi)