Austrian Airlines amplia ulteriormente il suo 2025 summer schedule

Austrian Airlines ha ulteriormente ampliato il suo 2025 summer flight schedule, che sarà valido da fine marzo.

“Attualmente ci sono 105 destinazioni con fino a 1.374 voli a settimana disponibili su rotte a corto e medio raggio e fino a 108 voli a settimana verso 18 destinazioni diverse su rotte a lungo raggio. Inoltre, ci sono altre quattro destinazioni che vengono servite fino a cinque volte a settimana come full charters per vari tour operator.

Gli aerei di Austrian Airlines atterreranno in Grecia, Italia e Spagna particolarmente spesso nell’estate 2025, e quindi incontreranno esattamente i gusti dei vacanzieri austriaci.

Ci sono in totale 20 diverse destinazioni in Grecia tra cui scegliere, dai principali hub di Atene e Salonicco alle piccole isole come Lefkada o Lemno.

I clienti troveranno dodici destinazioni italiane distribuite su tutto lo stivale o in Sicilia e Sardegna nel prossimo Austrian Airlines summer flight schedule. Vi saranno anche dieci destinazioni sulla terraferma spagnola, le isole Canarie e le isole Baleari con Maiorca, Ibiza e Minorca.

Questi classici estivi sono completati dalle due destinazioni portoghesi Porto e Madeira, quattro destinazioni in Croazia (Dubrovnik, Spalato, Zara e Zagabria) e un po’ fuori dai sentieri battuti, ma ancora più interessanti, due destinazioni in Montenegro (Podgorica e Tivat). Inoltre, la costa bulgara del Mar Nero sarà servita più volte a settimana con la nuova destinazione di Burgas e Varna“, afferma Austrian Airlines.

“I voli charter decollano anche per Hurghada (Egitto), Calvi (Corsica), Skyros (Grecia) e Monastir (Tunisia) e possono essere prenotati presso i vari tour operator o agenzie di viaggio.

Le destinazioni Edimburgo, Sylt e le isole Lofoten sono già state annunciate nel 2025 summer timetable e sono già molto richieste. Anche la gamma di destinazioni “a nord” sarà notevolmente ampliata: da Vienna, gli amanti delle temperature più fresche possono ora scegliere tra due destinazioni svedesi (Stoccolma, Goteborg), tre destinazioni norvegesi (Oslo, Lofoten, Tromsø), così come Copenhagen in Danimarca, Reykjavik in Islanda e Londra, Manchester ed Edimburgo in Scozia nel Regno Unito.

Chi desidera viaggiare più lontano in estate può scegliere tra 18 destinazioni a lungo raggio già esistenti, verso cui Austrian Airlines vola direttamente: in Africa è possibile scegliere tra Il Cairo, Mauritius e Marrakech stagionalmente, in Asia Bangkok, Tokyo, Shanghai e Malé stagionalmente, in Nord America Boston, New York (Newark e JFK), Washington, Chicago, Los Angeles e Montreal in Canada”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)