News Brevi – 17.01.2025

AERONAUTICA MILITARE: ELICOTTERO DEL 15° STORMO INTERVIENE IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA RICERCA DI UN ALPINISTA DISPERSO – È decollato nella tarda serata di ieri, giovedì 16 gennaio, un elicottero HH-139B dell’83° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Cervia (RA), per effettuare la ricerca di un uomo disperso sul Gran Monte, nelle Prealpi Giulie, in località Taipana (UD). L’equipaggio in prontezza d’allarme ha ricevuto l’ordine di missione dal Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), si è dapprima diretto in località Pradielis per imbarcare alcuni tecnici del Soccorso Alpino e si è successivamente diretto nell’area di operazioni, una zona impervia e caratterizzata da una fitta vegetazione che ha reso particolarmente impegnative le fasi del soccorso. Dall’alto, l’equipaggio militare ha individuato una luce in movimento a circa 300 metri di distanza sotto il punto in cui si trovavano le squadre di terra e grazie alle comunicazioni via radio e all’illuminazione ha potuto guidare i soccorritori verso l’infortunato. I soccorritori sono stati calati con il verricello fino al punto in cui il disperso si è arrestato dopo la caduta nella gola. L’uomo, ferito ma cosciente, è stato stabilizzato dal medico anestesista del Soccorso Alpino e, con il contributo dell’aerosoccorritore militare, è stato imbarellato per la successiva evacuazione. Successivamente il ferito è stato trasportato a Campoformido (UD), presso la piazzola HEMS all’interno della zona logistica del 2° Stormo dell’Aeronautica Militare, dove è stato affidato all’ambulanza per ulteriori cure. Nel frattempo, considerate le temperature proibitive (-10°C percepiti) e la tempistica per le squadre di terra di rientrare autonomamente via terra, l’elicottero dell’Aeronautica Militare ha effettuato il recupero delle squadre del Soccorso Alpino rimaste sul posto. L’elicottero militare, durante il lungo intervento notturno, ha potuto contare anche sul fondamentale supporto logistico del 2° Stormo di Rivolto dell’Aeronautica Militare interessato più volte per le operazioni di rifornimento carburante. L’intera operazione ha messo in evidenza la fondamentale collaborazione tra il Soccorso Alpino e l’Aeronautica Militare, frutto di un accordo consolidato per operazioni di ricerca e soccorso in ambienti impervi. La sinergia tra le competenze alpinistiche e aeronautiche si è rivelata ancora una volta cruciale per garantire la salvaguardia della vita umana. L’elicottero HH-139B ha fatto rientro alla base di Cervia (RA) alle prime luci dell’alba, concludendo una missione caratterizzata da estrema difficoltà operativa e condizioni ambientali impegnative, consentendo di consegnare l’escursionista alle cure sanitarie, dimostrando ancora una volta l’efficacia della macchina dei soccorsi in scenari complessi e ostili. Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita, mentre in estate svolgono anche attività Antincendio Boschivo (AIB) nell’ambito degli assetti forniti dalla Difesa per questa campagna. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna). I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA LA PROMOZIONE DI SAN VALENTINO CON TARIFFE DA 24,99€ – Ryanair informa: “Con San Valentino a solo un mese di distanza, Ryanair diffonde l’amore con il lancio della sua promozione speciale per San Valentino, che offre tariffe a partire da 24,99€ per il mese di febbraio. Questa offerta limitata sarà disponibile da domani (sabato 18 gennaio) fino alla mezzanotte di domenica (19 gennaio), con voli a tariffe basse verso oltre 230 destinazioni”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Con San Valentino a solo un mese di distanza, Ryanair diffonde l’amore con il lancio della promozione per San Valentino, offrendo tariffe per viaggi a febbraio a partire da soli 24,99€. Vola sulle ali dell’amore verso una destinazione romantica a tua scelta, con oltre 230 rotte disponibili nella rete di Ryanair, leader del settore, tra cui classiche mete romantiche come Venezia, Parigi e Budapest. Questa offerta limitata sarà disponibile da sabato 18 gennaio fino alla mezzanotte di domenica 19 gennaio su Ryanair.com”.

AERONAUTICA MILITARE: VISITA IN ITALIA DI UNA DELEGAZIONE AMERICANA NELL’AMBITO DEL WEST SPACE SEMINAR – Lunedì 13 gennaio, nel solco della cooperazione spaziale militare tra l’Aeronautica Militare e la U.S. Space Force, una delegazione americana del prestigioso West Space Seminar si è recata in visita presso Palazzo Aeronautica a Roma, sede dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, e presso la Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS) di Pratica di Mare (RM). Il West Space Seminar è un corso di formazione altamente competitivo della U.S. Space Force, strutturato in collaborazione con la Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS), concepito per preparare la leadership militare ad affrontare le sfide e capitalizzare le opportunità del dominio spaziale. La visita in Italia si inquadra nell’ambito del programma Space Regional Security Studies (SRSS), elemento chiave del curriculum dello West Space Seminar, che prevede un viaggio d’istruzione all’estero al fine di conoscere le principali realtà spaziali di un Paese partner dal punto di vista militare, governativo e industriale. Nel corso della visita a Palazzo Aeronautica, il personale dell’Ufficio Generale per lo Spazio dello Stato Maggiore Aeronautica ha presentato una panoramica sul comparto spaziale militare italiano, approfondendo le attività di sviluppo capacitivo nel settore aerospaziale e le cooperazioni internazionali in essere. Nel pomeriggio, la delegazione è stata accompagnata presso la DASAS dove sono state illustrate le principali attività di sperimentazione nel dominio aerospaziale. In particolare, il personale del Gruppo Ingegneria per l’AeroSpazio (GIAS) del Reparto Sperimentale di Volo (RSV) ha mostrato le capacità di modeling and simulation in materia di Integrated Air and Missile Defence (IAMD) e ha presentato le progettualità relative all’introduzione di tecnologie dirompenti nell’ambito della Space Situational Awareness (SSA). Un importante contributo è stato infine apportato dal Reparto Medicina Aeronautica e Spaziale (RMAS) che ha offerto una panoramica sugli esperimenti in microgravità condotti in occasione delle missioni spaziali Virtute-1 e Axiom-3 “Voluntas”, a cui l’Aeronautica Militare ha preso parte negli ultimi anni. Tra Italia e USA esiste una collaborazione consolidata nel settore spaziale militare e questa visita testimonia l’importanza che gli Stati Uniti attribuiscono alla partnership con il nostro Paese. Oltre ai Memorandum of Understanding (MoU) per l’accesso al servizio cifrato GPS e per lo scambio di risorse SATCOM, l’Aeronautica Militare riceve dal partner statunitense pregiati dati di SSA che vengono processati presso il Centro SSA del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). Dal 2017 il personale dell’Aeronautica Militare partecipa all’esercitazione americana Global Sentinel e quest’anno prenderà parte per la prima volta alla Schriever Wargame, esercitazione US aperta a nazioni partner selezionate. L’Aeronautica Militare mantiene infine relazioni permanenti con gli omologhi statunitensi attraverso un ufficiale di scambio italiano presso il Quartier Generale della U.S. Space Force. A testimonianza del forte legame tra Italia e USA anche nel campo della formazione, un Ufficiale dell’Aeronautica Militare ha avuto l’opportunità di partecipare al West Space Seminar in corso e sta attualmente acquisendo competenze cruciali che favoriranno il percorso di crescita della Forza Armata nel dominio aerospaziale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: WORKSHOP “NOVITA’ SULLA CERTIRICAZIONE MEDICA PER LE OPERAZIONI DI VOLO HEMS SINGLE PILOT” – Il Direttore Generale f.f. Enac Fabio Nicolai ha aperto il workshop “Novità sulla certificazione medica per le Operazioni di volo HEMS single pilot”, organizzato dall’Ufficio Medicina Aeronautica dell’Ente, con la partecipazione del Direttore Centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica Enac, Carmela Tripaldi, del Direttore Personale di Volo Enac, Antonio Lattarulo, del responsabile Ufficio Medicina Aeronautica Enac, Antonello Furia e del Com. Salvatore Cabibbo, della Direzione Navigabilità e Operazioni dell’Ente. L’obiettivo dell’evento è stato quello di riunire le società coinvolte nelle attività HEMS – Helicopter Emergency Medical Service e i Centri Aeromedici per un confronto sui requisiti medici e sulle modalità di certificazione previsti dal recente Regolamento EASA 2024/2076, la cui applicazione decorrerà dal prossimo 13 febbraio. Fra le varie novità del Regolamento, la possibilità di certificare solo ed esclusivamente i piloti impiegati in operazioni HEMS a equipaggio singolo oltre l’età di 60 anni, a condizione che siano soddisfatti i requisiti applicabili e che vengano effettuati i controlli medici previsti presso i Centri Aeromedici designati allo scopo. Il DG f.f. Nicolai: “Ringrazio l’Ufficio di Medicina Aeronautica dell’Enac per aver organizzato questo importante meeting allo scopo di cogliere le nuove opportunità offerte dal Regolamento EASA, ma soprattutto per l’impegno dimostrato nella predisposizione di tutte le misure necessarie per assicurare ai piloti di continuare a operare con i massimi livelli di sicurezza aeromedica, nel pieno rispetto della normativa di riferimento”.

SAAB FORNISCE AGGIORNAMENTI SUL QUARTO TRIMESTRE 2024 E SULL’INTERO ANNO – Saab informa: “Saab annuncia che le sue vendite per l’intero anno 2024 dovrebbero essere di circa 63,8 miliardi di corone svedesi (51,6), corrispondenti a una crescita organica delle vendite del 23,4%. Saab ha precedentemente comunicato che le prospettive di crescita organica delle vendite si collocherebbero nella fascia alta dell’intervallo del 15-20% per l’intero anno 2024. L’aumento della crescita organica delle vendite del 23,4% per l’intero anno 2024 segue uno sviluppo delle vendite superiore alle aspettative dovuto all’eccezionale project execution nel quarto trimestre. Le vendite nel trimestre dovrebbero essere di circa 20,9 miliardi di corone svedesi (16,1) con una crescita organica delle vendite del 29,3%. Si prevede che l’operating income nel quarto trimestre migliorerà a circa 2,0 miliardi di corone svedesi (1,4). L’operating margin nel quarto trimestre dovrebbe essere del 9,4% (8,8). L’Operational cash flow per il quarto trimestre dovrebbe essere di circa 3,6 miliardi di corone svedesi (3,7). Ad eccezione della crescita delle vendite superiore alle attese per l’intero anno, ribadiamo le prospettive per il 2024 di una crescita dell’operating income superiore alla crescita delle vendite e di un positive operational cash flow. Tutti i numeri in questo comunicato sono preliminari e non verificati. Saab annuncerà il suo full Q4 2024 report il 7 febbraio 2025 alle 07:30 CET”.

MIT, TRASPORTO AEREO: FIRMATO IL DECRETO PER I RISTORI AGLI OPERATORI – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa: “È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 9 del 13 gennaio 2025, il decreto interministeriale siglato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di concerto con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, con il quale sono stabiliti criteri e modalità per l’accesso ai ristori per gli ulteriori danni subiti dagli operatori del trasporto aereo a seguito dell’epidemia da Covid-19, per il periodo dal 1 gennaio – 31 dicembre 2021. Il decreto, interamente consultabile, prevede che le domande, da inviare via PEC, debbano essere prodotte entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e sui modelli da compilare per l’accesso ai fondi, anch’essi allegati al decreto” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

IATA CRITICA L’AUMENTO DELL’ETA IN UK – L’International Air Transport Association (IATA) si oppone alla proposta dell’UK Home Office di aumentare i costi delle UK Electronic Travel Authorizations (ETAs) del Regno Unito del 60%, a 16 GBP. Willie Walsh, IATA’s Director General, ha commentato come segue: “Se implementato, sarebbe un colpo autoinflitto alla competitività turistica del Regno Unito. A novembre il governo ha presentato piani per aumentare gli arrivi turistici del 30% per raggiungere i 50 milioni all’anno entro il 2030, nel perseguimento dei benefici economici del turismo. Il costo aggiuntivo si aggiungerebbe all’Air Passenger Duty (ADP), la più grande tassa di viaggio al mondo, che a sua volta aumenterà di nuovo ad aprile. E non dimentichiamo che i viaggiatori hanno scelta e l’ETIAS dell’UE avrà un valore molto più elevato, costando circa un terzo di questo prezzo proposto e durando un anno in più. È tempo che il governo del Regno Unito veda il quadro generale. Ha tutto da guadagnare rendendo il Regno Unito una destinazione di viaggio più competitiva in termini di costi, comprese le ingenti entrate fiscali che i viaggiatori generano. Non ha senso scoraggiare i visitatori con costi elevati anche prima che mettano piede nel paese”. “L’aviazione e il turismo del Regno Unito sostengono attualmente 1,6 milioni di posti di lavoro, fornendo 160,7 miliardi di USD al PIL del Regno Unito”, conclude IATA.

PIANO MATTEI: LEONARDO E BF SpA NEI PROGRAMMI DEL GOVERNO PER L’AFRICA – Il Progetto “smart agricolture” entra nel Piano Mattei per l’Africa con la firma di una intesa che rafforza la collaborazione esistente tra Leonardo e BF Spa per lo sviluppo agricolo e tecnologico in particolare nel continente africano. Lo ha sottoscritto oggi Fabrizio Saggio, Coordinatore della Struttura di Missione per l’attuazione del Piano Mattei della Presidenza del Consiglio, insieme al Presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, e all’amministratore delegato di BF Spa, Federico Vecchioni. Tale accordo nasce da un’operazione di Sistema Paese, fortemente sostenuta da una volontà politica che mira a rafforzare la proiezione internazionale attraverso la valorizzazione delle eccellenze industriali. La volontà di collaborare nel settore agroindustriale incontra l’opportunità che emerge con la costruzione di partenariati nei Paesi individuati nel 2024 con un approccio incrementale dal Piano Mattei: Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Costa d’Avorio, Mozambico, Repubblica del Congo, Etiopia e Kenya e, in prospettiva, con gli ulteriori Paesi individuati dal Governo per il 2025. In questi paesi verranno lanciati progetti per la tutela della biodiversità e dello sviluppo sostenibile, per i quali saranno identificate opportunità di finanziamento nell’ambito del Piano Mattei, la cui attuazione avverrà con il pieno coinvolgimento delle realtà locali. La pianificazione e l’implementazione dei progetti di sviluppo del settore agroindustriale e dei relativi programmi di formazione saranno sempre condivisi in ogni fase con i Paesi interessati nello spirito del Piano Mattei e terrà conto della priorità di contribuire al percorso di crescita di partner africani offrendo loro competenze tecniche e gestionali tramite specifica attività di formazione. La collaborazione tra Leonardo e BF Spa rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno comune verso l’innovazione, la sostenibilità e la creazione di valore condiviso. Il Presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo ha sottolineato: “Leonardo con le sue tecnologie digitali e satellitari per monitorare dallo spazio le colture, i suoli, le risorse idriche e per migliorare il rendimento dei terreni può contribuire a rispondere alle esigenze di sicurezza dei mutati scenari ambientali, caratterizzati dai cambiamenti climatici, dall’erosione del suolo e da una gestione delle risorse non efficiente. Attraverso le competenze dell’azienda nel campo della cyber security, quelle di Telespazio e di e-Geos, sviluppate nel settore della geo-informazione, unite a soluzioni tecnologiche avanzate, come l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale, la raccolta e l’analisi di big data e il cloud, l’azienda è capace di consegnare fattori abilitanti per gestire aspetti cruciali legati alla “smart agriculture” e alla transizione climatica”. Tali competenze verranno integrate con le attività agricole e di agribusiness dei progetti alla base dell’internazionalizzazione di BF Spa, percorso gestito tramite la controllata BF International Best Fields Best Food Ltd. Il Gruppo già oggi è presente in quattro aree geografiche strategiche: Africa, America Latina, Medio Oriente e Asia Centrale.

DELTA SI PREPARA AL MASTER TOURNAMENT 2025 – Delta informa: “Delta sta preparando il terreno per un indimenticabile Masters Tournament 2025, offrendo il suo programma più grande di sempre all’Augusta Regional Airport (AGS). In qualità di Tournament Partner ufficiale del Masters, Delta offrirà fino a 1.900 posti al giorno e un aumento del 15% della capacità rispetto all’evento dell’anno scorso, aprendo la strada al collegamento degli appassionati di golf all’azione”. “Mentre Delta celebra il suo centenario, siamo orgogliosi di accogliere i clienti del Masters nel nostro stato d’origine, la Georgia, per l’iconico Masters Tournament”, ha affermato Joe Esposito, Senior Vice President – Network Planning, Delta. “Con un nuovo servizio da Minneapolis e White Plains e una maggiore frequenza da LaGuardia, stiamo rendendo più facile che mai connettersi a questo evento di fama mondiale”. “Con questo programma aumentato, i clienti possono aspettarsi una connettività senza pari, con oltre 215 comodi collegamenti one-stop per Augusta attraverso i suoi hub di Atlanta, Detroit, New York, Boston e ora Minneapolis-St. Paul”, conclude Delta.