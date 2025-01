Austrian Airlines: il CCO Michael Trestl assume un nuovo ruolo all’interno di Lufthansa Group

Michael Trestl (39), membro dell’Austrian Airlines Executive Board team in qualità di CCO dal 1° gennaio 2021, assumerà il ruolo di ITA Implementation Officer per Lufthansa Group dal 1° febbraio 2025 e lascerà quindi l’Austrian Airlines Executive Board.

“Dopo quattro anni di successi in Austria, sarà responsabile dell’integrazione olistica della compagnia aerea italiana ITA Airways in Lufthansa Group.

Negli ultimi anni, Michael Trestl ha svolto un ruolo chiave nella ripresa di successo e nello sviluppo economico positivo della compagnia aerea austriaca dopo la pandemia. La costante espansione della rete di rotte e la continua attenzione allo sviluppo dell’esperienza degli ospiti hanno sottolineato il posizionamento di Austrian Airlines in un ambiente competitivo dinamico. Anche l’immagine del brand è stata modernizzata e aggiornata con nuovi accenti”, afferma Austrian Airlines.

“A nome del Supervisory Board, vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti a Michael Trestl per il suo impegno appassionato e la sua apprezzata collaborazione. Insieme ai suoi due colleghi dell’Executive Board, ha rapidamente riportato Austrian Airlines su solide basi economiche dopo la pandemia e ha avviato un percorso di crescita di successo. Allo stesso tempo, come membro del Lufthansa Group Executive Board, sono lieto che siamo stati in grado di reclutare Michael Trestl per questo ruolo impegnativo all’interno del Gruppo e gli auguro ogni successo nella sua nuova sfida”, ha affermato Till Streichert, Chairman of the Supervisory Board of Austrian Airlines and Chief Financial Officer Lufthansa Group.

“Il CEO Annette Mann e il COO Francesco Sciortino gestiranno le agende dell’Executive Board. La decisione in merito e la corrispondente divisione delle responsabilità sono state prese dal Supervisory Board della compagnia aerea.

L’obiettivo di entrambi gli Executive Board members per i prossimi anni sarà quello di portare Austrian Airlines in forma ottimale per il suo 70° anniversario, nell’autunno del 2027. Numerosi investimenti nel servizio clienti e nel rinnovo della flotta, nonché l’ulteriore sviluppo coerente del network, dovrebbero rafforzare la soddisfazione dei clienti e il successo economico a lungo termine”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)