Tecnam annuncia la consegna di due P2012 Traveller in Guyana

Tecnam annuncia la consegna di due velivoli P2012 Traveller Continental a RORAIMA Airways in Guyana.

“Dopo aver eseguito l’accettazione dell’aeromobile presso la sede Tecnam di Capua, Italia, il primo velivolo è stato trasferito in Guyana con un volo di trasferimento eseguito da un team congiunto che includeva il RORAIMA Airways Director of Aviation and Chief Pilot, Gerald Gouveia Jr., che ha pilotato l’aeromobile dal Canada alla nuova base in Guyana, dove l’aeromobile sarà impiegato per servizi passeggeri e medici.

Il Governo della Guyana sta investendo molto nelle infrastrutture aeronautiche e il P2012 sarà uno dei pilastri della modernizzazione dell’aviazione della Guyana. RORAIMA Airways sarà in grado di offrire voli charter da o per qualsiasi parte dei Caraibi e del Brasile settentrionale alla Guyana con facilità e il massimo livello di servizio, sicurezza e comfort per i suoi clienti.

RORAIMA Airways è il fornitore premium di air charter services in Guyana e nel Brasile settentrionale”, afferma Tecnam.

“Il comfort dei passeggeri è stato un fattore chiave nella decisione dell’operatore: tutti i sedili singoli sono generosamente distanziati, con individual window and seat amenities, doppie porte USB sui sedili, portabicchieri, tasca sul sedile, bracciolo. Inoltre, under seat stowage and dual air conditioning (che può essere azionata a terra con DC power per “pre-raffreddare” l’aereo prima dell’imbarco) offrono livelli di comfort e praticità. La serie P2012 Traveller offre anche costi operativi molto competitivi.

I due nuovi velivoli sono dotati di configurazioni multi-missione che consentiranno a RORAIMA di offrire anche 24-hour Air Ambulance operations, alzando l’asticella per i medical evacuation and air ambulance flights nel paese, nonché per la capacità di trasporto merci.

RORAIMA Airways è il primo operatore del P2012 Traveller nella regione e Tecnam continuerà a lavorare con loro e con la Guyana Civil Aviation Authority per sviluppare soluzioni per soddisfare le esigenze di viaggio aereo locali”, prosegue Tecnam.

Il RORAIMA Airways Director of Aviation and Chief Pilot, Gerald Gouveia Jr., ha aggiunto: “Stiamo ampliando VIP passenger experience, charter operations, cargo and medevac flights, offrendo un livello più elevato di sicurezza e lusso. Roraima ha una storia molto orgogliosa di fornitura di questi servizi alla popolazione della Guyana durante il giorno e la notte. Con l’aereo Tecnam, la tecnologia e gli standard di sicurezza aggiunti, nonché il lavoro che il governo sta svolgendo per migliorare la qualità delle piste di atterraggio in Guyana, stiamo cercando di riavviare il nostro servizio di evacuazione medica notturna. Posso affermare con sicurezza, come direttore dell’aviazione, che sono in una posizione in cui mi sentirò più a mio agio nell’effettuare voli di evacuazione medica notturna”.

“Fornire un servizio nuovo e vitale è la missione del nostro P2012 Traveller in tutte le sue varianti. La versatilità del Continental Traveller con capacità multi-missione sarà un fattore chiave di successo per le operazioni di Roraima”, ha affermato Francesco Sferra, Tecnam P2012 – Special Mission Platforms Sales & Business Development Manager.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)