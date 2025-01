Condor amplia ulteriormente il network di rotte per l’estate 2025

Condor sta ampliando ulteriormente il suo route network per l’estate 2025: dopo l’espansione delle nuove city connections con European city destinations popolari come Roma (FCO), Milano (MXP), Praga, Vienna, Zurigo, Berlino, Amburgo e Monaco, il Condor summer flight schedule include ora anche Parigi (CDG) con due collegamenti giornalieri da Francoforte. Condor sta anche aumentando il numero di voli giornalieri da Francoforte a Berlino, Amburgo, Monaco, Zurigo, Milano (MXP) e Praga a due rotazioni giornaliere.

Dalla sua nuova city destination Vienna, Condor volerà anche verso destinazioni turistiche popolari nel Mediterraneo nell’estate 2025, oltre al collegamento giornaliero per Francoforte. Dalla capitale austriaca, ci saranno tre voli a settimana per Rodi e due voli a settimana per Kos e Palma di Maiorca. Inoltre, Condor offre per la prima volta agli ospiti italiani in particolare un volo giornaliero tra Roma (FCO) e Palermo.

“Abbiamo notato già dopo un brevissimo periodo di tempo che le nostre city connections sono estremamente popolari e ora stiamo rispondendo a questo sviluppo espandendo la nostra rete di rotte”, afferma Peter Gerber, CEO di Condor. “Con queste misure, stiamo sviluppando costantemente il nostro modello di business e creando gradualmente alternative affidabili per i clienti”.

I voli da Francoforte a Berlino e Amburgo inizieranno già dal 1° marzo 2025, con i passeggeri che beneficeranno di un volo mattutino e uno serale. I voli per Monaco, Zurigo e Vienna inizieranno a fine marzo. I voli tra Francoforte e Roma (FCO) e Roma (FCO) e Palermo decolleranno dal 5 aprile 2025, giusto in tempo per le vacanze di Pasqua. Con l’inizio del summer flight schedule a maggio, ci saranno anche voli bigiornalieri per Milano (MXP), Parigi (CDG) e Praga (PRG).

Condor ha già modificato il suo flight schedule per alcune destinazioni a lungo raggio del Nord America alla fine dell’anno scorso e spostato le capacità per rotte selezionate. Ad esempio, Condor decollerà più frequentemente per Miami e Mauritius nell’estate 2025, Johannesburg e Bangkok sono ora sul Condor flight schedule per tutto l’anno. Panama City (PTY) è una nuova aggiunta come punto di partenza ideale per viaggi di andata e ritorno in Sud America, da dove i voli successivi per oltre 40 destinazioni in America Latina possono essere raggiunti comodamente con il partner Copa Airlines.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)