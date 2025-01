Eurowings punta alla più grande modernizzazione della flotta nella sua storia

È stato dato il via libera a una delle più grandi fleet modernizations nell’aviazione europea: Lufthansa Group ha deciso di assegnare 40 nuovi aeromobili Boeing 737-8 MAX che sono in ordine a Eurowings.

“La graduale integrazione di nuovi short and medium-haul jets aprirà la strada a Eurowings per operare una delle flotte più giovani nell’European air traffic in futuro.

L’approvazione non solo fornisce solo alla Lufthansa Group value airline jet e motori all’avanguardia che hanno consumi di carburante ed emissioni acustiche particolarmente bassi grazie alla loro efficienza: Eurowings sta anche facendo progressi significativi verso voli più sostenibili, poiché l’ultima generazione di jet consuma fino al 30% in meno di cherosene ed emette di conseguenza meno CO2. L’ordine per 40 nuovi aeromobili 737 equivale a un investimento di circa cinque miliardi di dollari al prezzo di listino. Ciò lo rende di gran lunga il più grande e costoso progetto di sostenibilità nella storia di oltre 30 anni di Eurowings.

La compagnia aerea con sede a Colonia è cresciuta dinamicamente dalla fine della pandemia e ha stabilito una posizione di forza tra le compagnie aeree più popolari in Europa nel cosiddetto “point-to-point traffic”. L’agenzia di rating britannica Skytrax ha nominato la compagnia aerea come four-star airline lo scorso anno. Eurowings è ora la più grande leisure airline in Germania ed è leader di mercato in aeroporti come Düsseldorf, Amburgo, Stoccarda e Colonia/Bonn“, afferma Eurowings.

“La consegna del primo Boeing 737-8 MAX a Eurowings è prevista per il 2027 e sarà completata con un totale di 40 jet entro il 2032. Il nuovo aereo sostituirà gradualmente la flotta Airbus A319 e i vecchi modelli Airbus A320. Con la sua capacità di 189 passeggeri, il Boeing 737-8 MAX offre 39 posti in più rispetto all’A319. La sua autonomia notevolmente maggiore lo rende anche la scelta perfetta per destinazioni a medio raggio più lunghe, che Eurowings offre sempre di più nel suo portafoglio. Gli ospiti di Eurowings possono aspettarsi una cabina riprogettata con più comfort a bordo e un’esperienza di viaggio che soddisfa gli ultimi airline standards”, prosegue Eurowings.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of the Lufthansa Group, afferma: “Eurowings si è affermata come la European point-to-point airline di Lufthansa Group con una strategia convincente e grazie ai suoi dipendenti eccezionali in un mercato estremamente competitivo. L’attenzione strategica della compagnia sull’espansione del suo business turistico e la sua costante espansione in Europa stanno dando i suoi frutti per l’intero Lufthansa Group. La nostra decisione odierna è un segnale forte e meritato per un futuro di successo di Eurowings”.

Jens Bischof, CEO Eurowings, afferma: “Il successo economico rende Eurowings attraente per gli investimenti. Allo stesso tempo, abbiamo la responsabilità di conciliare argomenti economici ed ecologici. Con 40 aeromobili all’avanguardia, stiamo gettando le basi per un futuro di successo di Eurowings che è orientato verso ambiziosi obiettivi di sostenibilità. Il più grande investimento nella storia della nostra compagnia dimostra che stiamo facendo rapidi progressi verso voli a basse emissioni, attraverso un consumo di carburante significativamente inferiore, emissioni inferiori e un rumore significativamente più basso. L’elevata cost efficiency dei nuovi jet ci consente inoltre di continuare a offrire ai clienti Eurowings tariffe eque e interessanti. Senza un simile salto tecnologico, una compagnia aerea difficilmente sarà in grado di operare con successo sul mercato negli anni 2030”.

