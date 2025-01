Volotea raggiunge un NPS di 39,2 punti, leader tra le compagnie aeree europee

Volotea informa: “Volotea ha chiuso il suo 2024 con un traguardo storico: un Net Promoter Score (NPS) – l’indicatore di riferimento per misurare la soddisfazione dei clienti – di 39,2 a livello di network, migliorando di 7,4 punti rispetto al 2023, che sfiora i 50,5 tra i clienti Megavolotea. Si tratta del valore migliore tra tutte le principali compagnie aeree in Europa, attestando Volotea come leader nella soddisfazione del cliente. Ottimo risultato anche per l’Italia, dove il vettore segna un NPS di 42,1, un incremento di oltre 8 punti rispetto all’anno precedente , che raggiunge il 53,9 per i clienti Megavolotea.

Questo risultato è il frutto del programma di miglioramento continuo di Volotea, sviluppato grazie ai preziosi feedback dei passeggeri. Nel 2024, la compagnia ha compiuto notevoli progressi in termini di puntualità, raggiungendo un OTP15 (puntualità entro 15 minuti dall’orario previsto) di oltre il 75% e garantendo un completion factor (percentuale di voli operati con successo) del 99,5%, consolidandosi come la seconda compagnia aerea in Europa in questa categoria, secondo i dati forniti da Cirium“.

“Inoltre, sono stati introdotti miglioramenti significativi sia nelle operazioni aeroportuali che a bordo. Negli aeroporti, sono stati ottimizzati i processi per renderli più snelli, è stato ampliato l’auto-handling in diverse strutture e sono state migliorate le procedure di imbarco prioritario, riducendo i tempi di attesa per i passeggeri. A bordo, gli equipaggi di Volotea si distinguono per l’elevata qualità del servizio, apprezzata e costantemente migliorata nel tempo. I passeggeri possono godere di maggiore spazio tra i sedili, poltrone reclinabili e un’attenzione particolare ai dettagli, come gli elementi visivi del brand, la musica a bordo, l’illuminazione, il catering e la pulizia, garantendo il massimo comfort per i passeggeri durante il volo. Tutti questi miglioramenti riflettono l’impegno di Volotea nell’offrire un’esperienza di viaggio.

Questi interventi sono particolarmente apprezzati dai membri di Megavolotea, il programma che dà diritto a sconti esclusivi, servizi dedicati e offerte promozionali. Infatti, grazie all’attenzione ai dettagli di Volotea, 9 passeggeri su 10 raccomandano la compagnia a parenti e amici. Tra questi “frequent flyer”, il Net Promoter Score (NPS) della compagnia è aumentato in modo significativo, raggiungendo i 50,5 punti, con un incremento del 18% rispetto al 2023″, prosegue Volotea.

“Volotea si è sempre distinta per il suo obiettivo chiaro: rivoluzionare il concetto di viaggio low-cost. Puntiamo a trovare il perfetto equilibrio tra un servizio di qualità, un’attenzione personalizzata e tariffe competitive. Questo approccio ci permette di emergere in un mercato altamente competitivo e di conquistare, anno dopo anno, la fiducia dei nostri passeggeri. La cura per ogni dettaglio dell’esperienza di viaggio, unita a un alto tasso di puntualità e a una percentuale di voli completati prossima al 100%, è stata determinante per raggiungere questi straordinari risultati. Un ruolo fondamentale in questo successo è stato svolto dalla dedizione del nostro team, in particolare dei piloti e degli equipaggi, il cui impegno e lavoro eccellente sono stati essenziali per il raggiungimento di questi importanti traguardi. Desidero ringraziarli personalmente per il loro prezioso contributo”, ha dichiarato Alex de Jesús, Chief Experience Officer di Volotea.

“L’NPS è uno strumento standard di benchmarking, utilizzato a livello globale e in differenti settori, per misurare la soddisfazione e la fedeltà del cliente. Il dato viene calcolato sulla base delle risposte a una domanda che viene fatta nel sondaggio post-volo sulla disponibilità dei clienti a consigliare l’azienda a un amico o a un conoscente e riflette l’esperienza complessiva dei passeggeri. Su una scala da 0 a 10, i clienti dichiarano la probabilità di raccomandare l’azienda. A seconda del voto espresso, i partecipanti al sondaggio vengono classificati in Promotori (9-10), Passivi (7-8) o Detrattori (0-6). L’NPS viene calcolato sottraendo la percentuale di Detrattori a quella dei Promotori. Nel settore aereo, si calcola che un buon punteggio medio di NPS si attesti attorno ai 25 punti.

Questo successo si riflette anche nei premi ricevuti nell’anno appena concluso. Infatti, nel 2024 la compagnia è stata eletta per il secondo anno consecutivo “Migliore Compagnia Aerea Low-Cost in Europa” ai prestigiosi World Airline Awards di Skytrax, definiti dai media di tutto il mondo “gli Oscar dell’industria dell’aviazione”, oltre ad aver raggiunto una valutazione di 4 stelle su 5 sempre da Skytrax e al riconoscimento come “Compagnia aerea low-cost leader in Europa” ai World Travel Awards, traguardo raggiunto anche nel 2021 e nel 2022″, conclude Volotea.

