Lufthansa celebra il roll-out del leggendario Lockheed Super Star

Una pietra miliare nella storia dell’aviazione torna per la prima volta sotto gli occhi del pubblico: Lufthansa Technik ha completato l’extensive assembly di un Lockheed L-1649A.

“Questo tipo di aereo era l’ammiraglia della Lufthansa fleet alla fine degli anni ’50, con il nome di Super Star. Venerdì 17 gennaio, il fully restored long-haul aircraft è uscito per la prima volta dall’hangar con il suo landing gear e ha fatto il suo debutto ad Amburgo.

Nel 1957 il Lockheed Super Star si è unito alla flotta Lufthansa, offrendo per la prima volta la Senator class come modalità di viaggio più esclusiva. L’obiettivo principale del servizio era il collegamento con New York, che poteva essere effettuato senza scali attraverso l’Atlantico. L’aereo era quindi anche un capolavoro tecnico. Con i suoi quattro piston engines, chiudeva il capitolo dei classici aerei a elica sulle rotte del Nord Atlantico. Questi voli, che duravano fino a 17 ore, decollavano da Amburgo, dove si trovava anche la maintenance base. Il roll-out ha quindi avuto luogo in una sede di pari importanza per Lufthansa e Lufthansa Technik. In qualità di cooperation partner, la Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung sostiene questo progetto unico”, afferma Lufthansa Group.

“La sfida per l’Hamburg technical team inizialmente prevedeva l’assemblaggio preciso di diversi componenti di grandi dimensioni. Nell’ottobre 2023 sono arrivati la fusoliera, le ali e la caratteristica triple tail unit, nonché 292 casse di legno con parti più piccole. Un highlight particolare del non-airworthy assembly è il fatto che il cockpit è il più fedele possibile all’originale degli anni ’50. L’illuminazione e i comandi sono funzionali, mentre i cable pulls rendono mobili rudders e flaps, un dettaglio affascinante che rende omaggio alle capacità ingegneristiche di quest’epoca.

Ora che è stato lanciato, verrà nuovamente smontato in segmenti più grandi nelle prossime settimane, prima di essere trasportato al Münster/Osnabrück Airport a luglio. Lì, l’aereo verrà ridipinto nell’original Lufthansa design della cosiddetta Parabola phase.

La cabina si basa sullo stile degli anni ’50, ma con tecnologia moderna. I sedili, ad esempio, provengono da un precedente Lufthansa A340, sono stati ridisegnati e rivestiti in pelle rosso vino. Anche la moquette e le tende si basano su motivi storici”, prosegue Lufthansa Group.

“Una volta verniciato, il Lockheed Super Star dovrebbe arrivare a Francoforte a ottobre. Insieme al leggendario Junkers Ju 52 D-AQUI, sarà l’attrazione principale del nuovo conference and visitor center di Lufthansa Group dalla primavera del 2026, giusto in tempo per il 100° anniversario della fondazione di Lufthansa. Grazie alla facciata in vetro, saranno ben visibili anche dall’esterno”, conclude Lufthansa Group.

