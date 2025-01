IATA: il primo World Data Symposium si terrà a Dublino

L’International Air Transport Association (IATA) lancerà l’inaugural IATA World Data Symposium (WDS) a Dublino, Irlanda, il 26 e 27 febbraio.

Ospitato da Aer Lingus e tenuto sotto il tema “Digital skies, unleashing the power of Data in Aviation”, l’evento riunirà esperti per discutere argomenti riguardanti data, technology and cybersecurity. All’interno di queste tracce dedicate, il simposio esplorerà il ruolo degli industry leaders nel trarre vantaggio da data analytics and insights all’avanguardia per supportare il processo decisionale, oltre all’impatto sull’aviazione delle potenti capacità che l’intelligenza artificiale sta abilitando.

“Riunendo i principali esperti dell’aviazione per esplorare l’impatto e il potenziale di data, technology and cybersecurity in aviation, lo IATA World Data Symposium si sta affermando come l’evento a cui non si può mancare. Con WDS, stiamo creando un’opportunità fondamentale per fare il punto su come la digitalizzazione stia guidando il cambiamento in ogni elemento dell’airline industry. Condividendo le nostre esperienze collettive, saremo tutti più forti”, ha affermato Kim Macaulay, Chief Information and Data Officer, IATA.

“I dati e la tecnologia stanno rivoluzionando il modo in cui operiamo in molti aspetti della nostra vita e il settore dell’aviazione non fa eccezione. Il ritmo e la portata del cambiamento abilitati dal digitale negli ultimi cinque anni hanno superato qualsiasi cosa dei precedenti 20 anni. Siamo in grado di comprendere meglio i nostri clienti, ottimizzare i nostri processi e utilizzare i dati per guidare decisioni migliori in tempo reale. Tuttavia, ciò che abbiamo visto finora è solo la punta dell’iceberg. Le applicazioni di tecnologie emergenti come AI, machine learning and robotics sono ancora in una fase iniziale e continueranno a guidare veri cambiamenti nel settore dell’aviazione”, ha affermato Lynne Embleton, CEO di Aer Lingus.

Embleton e Macaulay saranno presenti per parlare alla conferenza in una scaletta di relatori che include anche:

Willie Walsh, Director General, IATA

Shawn Henry, President CISO, CrowdStrike

Habib Turki, Chief Development Officer, Fédération Internationale de l’Automobile (FIA)

Lauri Reishus, President & Chief Executive Officer, ARC

Thiébaut Meyer, Director Office of the CISO, Google Cloud

Abby Daniell, Director, Worldwide Public Sector Industry Sales, Amazon Web Services

Marie Owens Thomsen, Senior Vice President Sustainability and Chief Economist, IATA

(Ufficio Stampa IATA)