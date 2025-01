Wizz Air sarà il Title Sponsor della Wizz Air Milano Marathon per il secondo anno consecutivo

Wizz Air annuncia che sarà il Title Sponsor della Wizz Air Milano Marathon per il secondo anno consecutivo. “Giunta alla sua 23ª edizione, la Milano Marathon è riconosciuta come la maratona più veloce d’Italia, con oltre 10.000 runner attesi per domenica 6 aprile, promettendo un evento indimenticabile.

Dal 2015, Wizz Air è impegnata in diverse maratone in tutta Europa. Ciò ha portato la compagnia a sponsorizzare numerosi eventi podistici in città come Roma, Cluj-Napoca, Londra, Budapest, Debrecen, Skopje, Sofia e Venezia, coinvolgendo ben 129.000 runner solo nel 2024 (+82% rispetto al 2023)”, afferma Wizz Air.

“L’impegno di Wizz Air in Italia è evidente attraverso la sua lunga e consolidata presenza nel Paese. Dal suo primo volo da Milano nel 2004, la compagnia ha lavorato attivamente per espandere e consolidare la sua presenza in Italia. Attualmente, Wizz Air opera con decine di aerei su cinque basi italiane (Roma, Milano, Venezia, Napoli e Catania), servendo oltre 200 rotte verso quasi 90 destinazioni in più di 30 paesi.

Wizz Air crede fermamente che il running e i voli low-cost abbiano molto in comune: entrambi sono accessibili e promuovono uno stile di vita attivo. Oltre alla sostenibilità sociale, Wizz Air è profondamente impegnata nella sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio per passeggero/km del 25% e di alimentare il 10% dei suoi voli con carburante per aviazione sostenibile (SAF) entro il 2030″, prosegue Wizz Air.

Fruzsina Polácska, Brand Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “La Milano Marathon incarna la visione di Wizz Air di unire accessibilità e sostenibilità con una passione condivisa per uno stile di vita dinamico e inclusivo. È uno degli eventi podistici più grandi sponsorizzati dalla nostra compagnia in Europa, e siamo entusiasti che questa gara attragga partecipanti da tutta Italia. Il nostro impegno per il running si estende anche al nostro team, con centinaia di dipendenti WIZZ che partecipano ogni anno a eventi podistici sponsorizzati da WIZZ, inclusa la Wizz Air Milano Marathon”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)