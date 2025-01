News Brevi – 20.01.2025

CONCLUSO IL CORSO COMBAT CONTROLLER PER GLI INCURSORI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nelle scorse settimane, i frequentatori del 9° Corso Basico Incursori dell’Aeronautica Militare (BIAM) hanno concluso l’iter addestrativo per l’acquisizione della qualifica di “Combat Controller di 1° Livello”, corso della durata di diverse settimane che conferisce al personale Incursore del 17° Stormo una capacità peculiare ed unica tra le Forze Speciali del comparto Difesa. La qualifica di Combat Controller permette infatti agli Incursori dell’Aeronautica Militare di far atterrare velivoli ad ala fissa e rotante su piste di atterraggio improvvisate, in territori semi-permissivi e/o ostili, attraverso la ricognizione delle aree di operazioni, l’analisi delle loro caratteristiche e il controllo del traffico aereo. Il 17° Stormo Incursori è l’unico reparto di Forze Speciali italiano ad esprimere in via esclusiva la capacità di Combat Controller. Il corso, inserito per la prima volta all’interno dell’iter di formazione per l’acquisizione del Brevetto di Incursore dell’Aeronautica Militare (BIAM), si è svolto in modalità distribuita coinvolgendo diversi Reparti e località italiane, incluse alcune avio superfici civili. In particolare, la 46^ Brigata Aerea di Pisa ha impiegato un C-27J per l’atterraggio su piste in erba o in aeroporti di ridotte dimensioni sprovvisti di servizi di controllo e per attività di aviolancio di carichi; il 60° Stormo di Guidonia ha partecipato con assetti SIAI U-208A per la simulazione di attività di evacuazione di personale da aviosuperfici in erba e asfaltate; il 9° Stormo di Grazzanise con gli elicotteri HH-101A ha assicurato missioni di trasporto ed estrazione delle Forze Speciali e di elitrasporto di veicoli in scenari non permissivi; il personale del 3° Stormo di Villafranca ha assicurato la preparazione dei carichi aviolanciati e l’esecuzione del Forward Arming and Refuelling Point (FARP); il Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo (RACSA) di Pratica di Mare si è occupato dell’addestramento alle procedure di controllo del traffico aereo; il 72° Stormo di Frosinone, infine, ha reso disponibile la pista semipreparata in erba. L’ulteriore novità dell’edizione 2024 è stato il processo di accreditamento del corso CCSL1 da parte dell’Air Force Special Operations Command (AFSOC) della United States Air Force (USAF). Tale processo, inserito all’interno di un ampio iter di verifiche documentali, procedurali e capacitive svolte dal team valutativo statunitense iniziate a luglio 2023, riconosce agli Incursori dell’Aeronautica Militare la piena interoperabilità con le Forze Armate americane nelle attività denominate “Global Access Operations” (GAO) che prevedono l’atterraggio di velivoli anche su strisce di terreno improvvisate, grazie all’impiego dei Combat Controller (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VUELING: BLUE MONDAY CON VOLI SCONTATI FINO AL 20% – Vueling informa: “Quale modo migliore per combattere la tristezza del giorno più malinconico dell’anno, il famoso Blue Monday, se non dedicando del tempo a se stessi, magari concedendosi una rigenerante fuga alla ricerca di nuovi stimoli ed energie per iniziare al meglio il nuovo anno? Per questo, Vueling, parte del gruppo IAG, propone offerte da non perdere. Dal sito o dall’app della compagnia aerea, da oggi e fino al 23 gennaio, si possono acquistare voli scontati fino al 20%. Che si tratti di una romantica pausa per San Valentino o di un’avventura da vivere con il proprio migliore amico, che si preferisca un viaggio culturale o un tour enogastronomico, una fuga in città o un’immersione nella natura, con Vueling si ha sempre un buon motivo per preparare la valigia e partire alla scoperta di nuove destinazioni, per risollevare il proprio umore”.

CAMBIAMENTI ALLA SKYTEAM LOUNGE ACCESS POLICY – SkyTeam informa: “Come parte del nostro impegno per migliorare l’esperienza in aeroporto, a partire dal 1° aprile 2025, SkyTeam sta apportando alcune modifiche alle lounge access policy per i nostri Elite Plus, First and Business Class customers. Vi ringraziamo per la comprensione mentre lavoriamo per rendere l’esperienza di viaggio più fluida per voi e per tutti i nostri clienti. Per la prima volta in assoluto, SkyTeam offrirà l’accesso alle lounge agli Elite Plus customers che viaggiano su voli domestici come ulteriore vantaggio (potrebbero essere applicate domestic lounge access policies separate ai membri degli Aerolineas Argentinas Aerolineas Plus e Delta Air Lines SkyMiles programs). L’accesso alle domestic lounge sarà inizialmente disponibile presso lounge selezionate di Air France, China Eastern, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM, SAS, Saudia e Vietnam Airlines. SkyTeam e i suoi membri prevedono di ampliare gradualmente il domestic lounge access a più lounge in futuro (L’accesso per gli Elite Plus customers che viaggiano su voli domestici non sarà disponibile in tutte le SkyTeam member lounges)”. “I clienti Elite Plus hanno il diritto di portare con sé un ospite nella lounge. Tutti gli ospiti devono viaggiare sullo stesso volo operato da SkyTeam del cliente Elite Plus. Per offrire un’esperienza pre-volo più rilassante agli Elite Plus, First and Business Class customers idonei alla partenza, un 3-hour lounge access verrà introdotto in più lounge. I clienti Elite Plus in trasferimento tra due voli operati da SkyTeam continueranno a godere del same-day/24-hour access al punto di coincidenza”, conclude SkyTeam.

IL PRESIDENTE ENAC ALL’INAUGURAZIONE DELLA SOLAR FARM DI AEROPORTI DI ROMA – “L’inaugurazione di questo impianto di eccezionale portata, primo in Europa e tra i più estesi al mondo, è un ulteriore passo significativo verso la riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente perseguita da Enac soprattutto in un settore che ha visto una ripartenza rock dopo la pandemia con una crescita a 2 cifre”, ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma intervenendo all’evento organizzato da Aeroporti di Roma (leggi anche qui), con la partecipazione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin; del Presidente ADR Vincenzo Nunziata; dell’AD di Aeroporti di Roma Marco Troncone; del Presidente Mundys Giampiero Massolo; del CEO Enel X Francesca Gostinelli; del Sindaco del Comune di Fiumicino Mario Baccini; del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma; del Direttore Generale di Legambiente Giorgio Zampetti. “Come Presidente di Enac e della Fondazione PACTA ringrazio innanzitutto il Ministro Pichetto Fratin la cui presenza a questa inaugurazione sottolinea come non si stia parlando di qualcosa che accadrà, ma di qualcosa che già è stato realizzato, anche in poco tempo e che dà al nostro Paese un vantaggio competitivo. Un ringraziamento anche a ADR e il suo AD Marco Troncone, per il contributo concreto a favore del superamento del pregiudizio ideologico nei confronti del comparto, con questo progetto che rappresenta un esempio della sintesi tra pubblico e privato realizzata da Enac, a favore di un sistema Italia coeso e in grado di sviluppare l’avanguardia del settore. Siamo orgogliosi di vedere che i principi di sostenibilità guidano la crescita infrastrutturale del settore, rendendo gli aeroporti italiani modelli di eccellenza anche sul piano ambientale”.

AIR ASTANA INTRODUCE UNA NUOVA DESTINAZIONE IN VIETNAM – Air Astana sposterà i suoi voli su Phu Quoc operando una nuova rotta stagionale per Nha Trang, in Vietnam, durante l’orario primavera-estate. I voli diretti per Phu Quoc saranno invece operati durante la stagione autunno-inverno. Il servizio da Almaty a Nha Trang inizierà il 30 marzo 2025 con voli effettuati il martedì, mercoledì, venerdì e domenica verso l’aeroporto più vicino alla destinazione, Cam Ranh. I collegamenti da Astana inizieranno il 31 marzo 2025 e saranno operati il lunedì, giovedì e sabato. Tutti i servizi per Nha Trang utilizzeranno aeromobili Airbus A321LR.

QANTAS ANNUNCIA I VOLI DIRETTI TRA SYDNEY E SAPPORO – Qantas ha annunciato oggi voli stagionali diretti da Sydney al nuovo Chitose Airport di Sapporo, offrendo agli australiani l’unico collegamento non-stop tra le due città e soddisfacendo la crescente domanda di viaggi verso i campi innevati del Giappone. Sapporo diventerà la 100a destinazione della compagnia aerea, con voli che inizieranno giusto in tempo per l’alta stagione sciistica. I servizi saranno operativi tre volte a settimana dal 15 dicembre 2025 al 28 marzo 2026 con aeromobile Airbus A330-200 e offriranno oltre 20.000 posti sulla rotta per tutta la stagione sciistica. Il nuovo servizio verso Sapporo segna la quarta rotta della compagnia aerea verso il Giappone, integrando i doppi voli giornalieri da Sydney a Tokyo Haneda e i servizi giornalieri da Melbourne e Brisbane a Tokyo Narita. Qantas è l’unica compagnia aerea che collega le tre città più grandi dell’Australia con Tokyo. Qantas Group offre ora otto rotte e oltre 1,5 milioni di posti tra Australia e Giappone ogni anno.

I PRIMI APPRENDISTI INIZIANO IL TRAINING NELLA NUOVA QANTAS GROUP ENGINEERING ACADEMY DI BRISBANE – La nuova Engineering Academy di Qantas Group apre ufficialmente le sue porte a Brisbane oggi, accogliendo il primo nuovo gruppo di apprendisti. L’Accademia formerà la prossima generazione di aircraft engineers attraverso un programma di formazione aggiornato sviluppato da Qantas e Aviation Australia, progettato per aumentare il numero di apprendisti che possono essere formati ogni anno. Con il nuovo Academy training program, la prima tranche di 30 apprendisti in formazione quest’anno avrà l’opportunità di svolgere attività pratiche simulate in un ambiente controllato che rispecchia il lavoro in un hangar, insieme alla formazione teorica e in aula. Impareranno anche attraverso la formazione sul posto di lavoro, sotto la supervisione di ingegneri Qantas esperti. QantasLink donerà il suo ultimo Boeing 717 ufficialmente ritirato (VH-YQW) all’Accademia per consentire agli apprendisti di svolgere parte della loro formazione su un jet aircraft. Markus Svensson, Qantas Domestic CEO, ha affermato: “Qantas ha una gloriosa storia, con alcuni dei migliori ingegneri al mondo e investimenti come la nostra nuova Engineering Academy a Brisbane contribuiranno a garantire che questa storia continui. Qantas ha formato aircraft engineers per molti decenni in tutto il paese e l’Accademia svolgerà un ruolo fondamentale nel dotare la prossima generazione di aircraft engineers delle competenze pratiche e dell’esperienza necessarie per sostenere e far crescere il nostro settore, assicurandoci di soddisfare la crescente domanda per una forza lavoro altamente qualificata. Abbiamo ordinato centinaia di nuovi aeromobili per Qantas Group e con la nuova flotta arrivano ulteriori opportunità di investire nel nostro personale, nella loro formazione e anche nel reclutamento, per garantire una pipeline stabile e diversificata di talenti ingegneristici in Australia. La donazione del B717 è un’importante pietra miliare, dopo oltre due decenni di servizio in Qantas Group è giusto che questo aereo continui a contribuire alla storia dell’aviazione australiana”. Il CEO di Aviation Australia, Glenn Ryan, ha affermato: “Questa partnership riflette il nostro impegno comune nel creare una forza lavoro aeronautica resiliente e diversificata e nel definire nuovi standard per l’innovazione e l’eccellenza nella formazione”. In totale, Qantas group avrà più di 250 engineering apprentices in training in tutta l’Australia quest’anno, con un aumento del 45% rispetto all’anno precedente. Nel prossimo decennio Qantas Group creerà 8.500 nuove posizioni operative in tutta l’Australia e investirà in modo significativo in nuove training facilities per supportare il reclutamento di questi membri del team.

TURKISH AIRLINES: LE DESTINAZIONI PREFERITE DAGLI ITALIANI PER LE VACANZE INVERNALI – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines, la linea aerea che vola verso il maggior numero di Paesi nel mondo certificata dal recente titolo di Guinness World Records™ per il “Maggior numero di Paesi raggiunti da una compagnia aerea”, ha identificato quali sono state le 10 destinazioni preferite dagli italiani per le vacanze di Natale. Basati sui dati del traffico dei 9 aeroporti italiani da cui vola nel periodo 20 dicembre 2024 – 5 gennaio 2025 i risultati evidenziano la passione degli italiani per le mete culturali, di mare ed esotiche. Ecco la Top 10: Istanbul (Turchia), Dubai (EAU), Malé (Maldive), Zanzibar (Tanzania), Muscat (Oman), Bangkok (Thailandia), Kayseri (Turchia), Tokyo (Giappone), New York City (New York, USA), Mauritius (Mauritius)”. “Come compagnia aerea che serve più Paesi di qualsiasi altra al mondo, abbiamo una visione privilegiata dei flussi turistici da e per le 352 destinazioni su cui voliamo”, ha commentato Ömer Faruk Sönmez, Vice President of Sales for Southern Europe di Turkish Airlines. “Quel che emerge dalla Top 10 tutta italiana per i viaggi di Natale è la conferma della Turchia come meta di grande appeal anche in inverno, con ben due destinazioni in classifica, a dimostrazione del forte legame tra i due Paesi che siamo orgogliosi di supportare con i nostri collegamenti. Notiamo, inoltre, che i viaggiatori italiani amano le tratte lunghe e, in inverno, scelgono il caldo e il mare, la cultura e l’arte e due città iconiche come Tokyo e New York”.

AIRBUS SHARE BUYBACK TRANSACTIONS 13 GENNAIO 2025 – 17 GENNAIO 2025 – Airbus informa: “Airbus SE segnala una serie di share buyback transactions ai sensi dell’”EU Market Abuse Regulation”. Le transazioni fanno parte della seconda tranche di un programma di riacquisto di azioni annunciato il 9 settembre 2024, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities and equity-based compensation plans. Il programma è intrapreso ai sensi dell’autorità concessa all’Airbus SE Board of Directors dagli azionisti durante l’Airbus Annual General Meeting di Airbus tenutosi il 10 aprile 2024, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso”.

DELTA: IL CEO EVIDENZIA L’IMPEGNO DELLA COMPAGNIA PER I MEMBRI SKYMILES – Il CEO di Delta, Ed Bastian, ha inviato un messaggio ai membri Delta SkyMiles, evidenziando l’impegno della compagnia aerea verso una visione che si basa sul suo primo secolo di eccellenza. “Questo mese, Delta ha dato il via al nostro anno del centenario al CES 2025 di Las Vegas, celebrando i nostri primi 100 anni di volo e offrendo la nostra visione per il futuro dei viaggi aerei. Nel corso dei decenni, la tecnologia e l’innovazione ci hanno spinto in avanti, ma siamo sempre stati guidati dai nostri valori di mettere le persone al primo posto in tutto ciò che facciamo. Mentre ci imbarchiamo in un nuovo anno, ci impegniamo per una visione audace che si basa sul nostro primo secolo di eccellenza, guidata dai nostri obiettivi di fornire un servizio accogliente, elevato e premuroso ogni volta che voli. Il futuro dell’iscrizione a SkyMiles riguarda molto più che guadagnare premi. Riguarda l’accesso a vantaggi di viaggio e stile di vita che non puoi trovare da nessun’altra parte. Come abbiamo condiviso al CES, abbiamo un nuovo partner per migliorare ulteriormente la tua esperienza: Uber. A partire da questa primavera, sarai in grado di iniziare a guadagnare su corse Uber idonee per l’aeroporto e corse Premium e Uber Reserve. Inoltre, ora guadagnerai su consegne Uber Eats idonee. Al CES abbiamo presentato Delta Concierge, uno strumento digitale integrato nell’app Fly Delta come tuo assistente personale, che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per semplificare il tuo viaggio, ridurre lo stress e ispirarti. Continuiamo a evolvere e personalizzare la nostra piattaforma Delta Sync, offrendo intrattenimento e contenuti personalizzati direttamente sul tuo seatback screen. Abbiamo anche annunciato che YouTube si unirà a Delta, quindi i soci SkyMiles potranno presto godersi i loro creatori, podcast e artisti musicali preferiti senza pubblicità a bordo della maggior parte dei voli con Delta Sync Wi-Fi e Delta Sync seatback. Inoltre, presto potrai scoprire destinazioni meravigliose attraverso gli occhi di coloro che le conoscono meglio. Delta Locals è una nuova e innovativa piattaforma che mette in contatto con ispirazioni curate localmente per il tuo prossimo viaggio. Nei prossimi anni, vedrai di tutto, dai nuovi interni delle cabine progettati per farti sentire a casa durante i tuoi viaggi agli aeromobili di nuova generazione. Delta ha anche inaugurato una nuova era di viaggi premium con l’apertura delle Delta One Lounge a New York-JFK, Boston, Los Angeles e, presto, Seattle. Le nostre Lounge offrono una varietà di servizi per i viaggiatori premium. Continuiamo a investire nei nostri Delta Sky Club, aprendo nuovi club, incluso il nostro nuovo Club a Charlotte. Fin dai suoi primi giorni, volare ha cambiato il nostro mondo in meglio, collegando persone e comunità in un modo un tempo inimmaginabile. Dobbiamo garantire alle generazioni future che i viaggi siano accessibili e sostenibili, mentre avviciniamo il mondo più che mai. Insieme, stiamo costruendo un futuro di possibilità illimitate”, ha affermato nel messaggio Ed Bastian, CEO di Delta.

IBERIA: ACCESSIBILITA’ A321XLR E IBERIA PLUS PROTAGONISTI ALLO STAND FITUR – Iberia è ancora una volta presente al FITUR e lo fa con un imponente stand di 600 metri quadrati, situato nel padiglione 10 dell’IFEMA. “Questo spazio è stato progettato per essere completamente accessibile, rispondendo alle esigenze delle persone con disabilità fisiche, visive o uditive. La compagnia aerea ha inoltre predisposto materiale informativo accessibile, a disposizione di tutti i visitatori. Questo materiale offre informazioni dettagliate sulle iniziative che Iberia porta avanti per migliorare l’accessibilità sui suoi voli, nonché sui servizi speciali destinati ai passeggeri con esigenze specifiche. In questa edizione di FITUR i visitatori dello stand Iberia potranno scoprire l’impatto sociale generato dai loro viaggi con la compagnia aerea. Attraverso un’applicazione installata sui tablet, avranno accesso ad un calcolatore, certificato da AENOR, che misura l’impatto positivo dell’attività di Iberia sulla società. Un posto di rilievo sarà riservato all’Airbus A321XLR, il nuovo modello di aereo di cui Iberia è stata il global launcher lo scorso novembre. Volare senza decollare sarà possibile in questa edizione grazie agli Apple Vision Pro, gli occhiali per realtà mista sviluppati da Apple che uniscono realtà aumentata e realtà virtuale. I visitatori dello stand Iberia potranno inoltre guadagnare Avios partecipando all’Iberia Plus Game. Non mancheranno inoltre nello store i prodotti di merchandising più iconici della compagnia aerea, come modelli dell’A350, baggage tag, poster storici, portachiavi e molto altro. Lo stand avrà diverse sale riunioni e anche una caffetteria, gestita da Mahou. Come ogni anno, lo stand di Iberia si troverà nel padiglione 10, stand C-02, ingresso Nord”, afferma Iberia.