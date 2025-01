Air Europa collegherà Madrid a Istanbul

Air Europa continua ad ampliare la rete globale di destinazioni raggiunte incorporando una delle città più affascinanti del pianeta, ponte fra Europa e Medioriente: Istanbul.

“La compagnia aerea, per la prima volta nella sua storia, inaugurerà la rotta dall’hub di Madrid-Barajas alla città turca il 12 maggio, consolidando la sua offerta nel bacino del Mediterraneo.

Istanbul è un nodo cruciale, tanto per il turismo, in virtù della sua ricchezza culturale, quanto per il business, data la sua ubicazione privilegiata e le sue opportunità di connessioni verso Asia e Africa”, afferma Air Europa.

“Air Europa inizierà l’operatività con 4 frequenze la settimana, aumentandole progressivamente sino a renderle giornaliere dal 7 luglio. I voli partiranno da Madrid alle 9.30, mentre i ritorni saranno schedulati alle 16.00; tale operativo garantirà le connessioni con le rotte intercontinentali notturne che da Madrid Air Europa programma verso le Americhe.

La nuova rotta sarà operata dagli aeromobili più iconici della compagnia, i Boeing 787 Dreamliner.

L’alta capacità di questi velivoli – i più efficienti e performanti della categoria – consentirà di immettere sul mercato l’offerta di 247.000 posti nel corso dell’anno, con un’occupazione stimata dell’80%.

Il Dreamliner rappresenta un cambio totale dell’esperienza per il passeggero. Oltre alla sua sostenibilità, che favorisce la riduzione del 25% di emissioni, è progettato per garantire il massimo comfort : il basso impatto sonoro dei motori, la maggiore altezza in cabina, la luce naturale che penetra dai finestrini ampliati del 30% rispetto agli altri, il sistema di ventilazione e ricambio dell’aria che facilitano il riposo sono le sue caratteristiche più importanti. Il Dreamliner inoltre vanta un intrattenimento a bordo e una Business Class unici, con sedili totalmente reclinabili che si trasformano in letti di due metri di lunghezza”, prosegue Air Europa.

“Con questa rotta Air Europa procede nel suo piano di espansione internazionale, proseguendo l’implementazione di destinazioni raggiunte e accrescendo la disponibilità di posti. In quest’ottica nel 2025 la compagnia aggiungerà nuovi aeromobili alla flotta: 3 nuovi Boeing 787 Dreamliner e il suo primo Boeing 737 MAX“, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)