News Brevi – 21.01.2025

IL PRESIDENTE ENAC INTERVIENE AL WORKSHOP “FAMILY ASSISTANCE: UN ANNO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ENAC. RISULTATI E SFIDE FUTURE” – Si è svolto nella sede centrale Enac il workshop “Family Assistance: un anno di applicazione del Regolamento Enac. Risultati e sfide future”, un importante momento di sintesi e confronto sul Regolamento “Redazione e gestione del piano di assistenza alle vittime di incidente aereo e ai loro familiari”. “La cultura della sicurezza – ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma – è il valore fondativo della missione di Enac, per garantire e innalzare gli standard di safety del trasporto aereo che, già oggi, rappresenta in assoluto la forma più sicura di mobilità. In questo ambito, un momento determinante è stato rappresentato dalla tragedia di Linate dell’ottobre 2001 con l’avvio di un percorso, sofferto ma costruttivo, con i familiari delle vittime di quell’incidente e, in particolare, con l’amico e Presidente del Comitato “8 ottobre Per non dimenticare” Paolo Pettinaroli. Il miglior modo per onorare la memoria storica è continuare a promuovere la sicurezza, favorendo la piena e costante sinergia tra tutti gli attori coinvolti, come viene ricordato ogni anno, anche con l’istituzione della “Giornata nazionale 8 ottobre Per non dimenticare”. A fianco a ciò l’Enac, con il prezioso supporto del Comitato 8 Ottobre, è stata tra le prime autorità in Europa ad aver adottato un Regolamento volto a migliorare l’assistenza e il coordinamento in caso di incidenti e a trasferire in ambito internazionale l’importante esperienza maturata in questi ultimi venti anni”. L’incontro, avviato con i saluti del Direttore Generale f.f. Fabio Nicolai, è stato moderato dal Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali, Sicurezza e Ricerca, Giovanna Laschena, ed ha ospitato, in apertura, la testimonianza dei familiari delle vittime dell’incidente aereo di Linate del 2001. Per Enac, sono intervenuti il Direttore Territoriale Regioni Centro Silvia Ceccarelli, il Direttore Safety Fabiola Cardea, Chiara Ciciriello, Claudia La Valle, Susanna Giovagnoli e Denia Priami, insieme a Lorenzo Mantegazza, Rappresentante Comitato 8 Ottobre, Elena Portone di SEA Milano, Ivan Satriano di ADR, Stefano Ceroni di ITA Airways e Luciano Neri dell’IBAR.

ANA GROUP ANNUNCIA IL FLIGHT SCHEDULE PER L’ANNO FISCALE 2025 – ANA HOLDINGS INC. ha annunciato il suo flight schedule per l’anno fiscale 2025 (FY2025) per soddisfare una domanda in costante crescita. Nell’anno fiscale 2024, ANA HD ha ampliato la sua rete su rotte domestiche e internazionali per allinearsi alle tendenze dei consumatori e massimizzare la redditività di ANA HD. Nell’anno fiscale 2025, ANA HD manterrà il suo slancio ed estenderà questi sforzi all’intero ANA Group. Ciò include la gestione efficace della sua flotta operativa mentre il settore affronta continui adeguamenti relativi alle consegne di nuovi aeromobili e alla manutenzione programmata dei motori. “Il FY2025 sarà un anno di continua crescita sostenibile ed espansione strategica per ANA Group”, ha affermato Koji Shibata, President and Chief Executive Officer of ANA HD. “Sfruttando i punti di forza operativi e di rete di ANA, Peach e AirJapan, soddisferemo la crescente domanda di viaggi globali offrendo al contempo un servizio sicuro, conveniente e affidabile per i nostri clienti”. Riguardo i voli internazionali, nel FY2024, ANA ha ripreso i voli giornalieri tra Haneda – Parigi, Monaco e ha ripreso i voli sulla rotta Haneda – Vienna. ANA ha inoltre lanciato nuovi voli tra Haneda – Milano Malpensa (leggi anche qui), Stoccolma e Istanbul. Nel FY2025, la rotta Narita – Perth diventerà un’operazione annuale, con conseguente aumento del numero totale di voli nel FY2025 da parte di ANA del 105% rispetto all’anno precedente. Peach continuerà a operare un totale di 13 rotte da 5 aeroporti domestici (Kansai, Narita, Haneda, Chubu e Okinawa) per catturare la domanda in entrata in Giappone. Inoltre, Peach prenderà in considerazione anche l’apertura di nuove rotte asiatiche in futuro. AirJapan continuerà a operare tre rotte da Narita e a catturare la domanda in entrata in Giappone. Inoltre, AirJapan riceverà nuovi aeromobili durante il FY2025 per preparare un’ulteriore espansione delle rotte internazionali, in particolare verso l’Asia. Le rotte e gli orari specifici per Peach e AirJapan saranno annunciati una volta finalizzati. Per le rotte domestiche, si prevede che il numero totale di voli operati da ANA e Peach rimarrà allo stesso livello dell’anno precedente, ovvero il 101% rispetto al FY2024. Per mantenere e migliorare la puntualità, ANA Group garantirà una fornitura stabile di aeromobili di riserva, ottimizzerà l’assegnazione degli aeromobili e i suoi programmi di volo per rafforzare la capacità di rispondere alle operazioni irregolari. ANA e Peach massimizzeranno la domanda sfruttando i punti di forza di entrambe le compagnie aeree. Per le freighter routes, gli aeromobili cargo dedicati risponderanno in modo flessibile alla domanda offrendo voli durante la fascia notturna altamente redditizia. ANA HD creerà una rete ottimale combinando aerei cargo dedicati con lo spazio cargo in espansione sugli aeromobili passeggeri per massimizzare i punti di forza dei vettori combinati.

AIR ASTANA LANCIA UN NUOVO SERVIZIO DA ALMATY A GUANGZHOU – Air Astana espanderà la sua rete in Cina con il lancio di un nuovo servizio da Almaty a Guangzhou a partire dal 30 marzo 2025. I voli per Guangzhou saranno operati utilizzando l’aereo Airbus A321LR tre volte a settimana il martedì, giovedì e domenica, con partenza da Almaty alle 20:50 e arrivo a Guangzhou alle 05:45 del giorno successivo. Il volo di ritorno partirà da Guangzhou alle 06:50 e arriverà ad Almaty alle 10:20 (orari locali). Le tariffe andata e ritorno in classe Economy, tasse incluse, partono da 531 dollari, mentre le tariffe di andata e ritorno in classe Business, tasse incluse, partono da 1.561 dollari. “La Cina è sempre stata un mercato strategicamente importante per Air Astana, con una forte crescita del traffico business e leisure da quando è stato lanciato il primo servizio tra Astana e Pechino più di 20 anni fa”, ha affermato Peter Foster, Chief Executive di Air Astana. “Il lancio del nuovo servizio per Guangzhou rappresenta un passo molto significativo nell’espansione della rete in Cina di Air Astana”. Guangzhou è il più grande centro industriale della Cina, leader mondiale nell’industria tessile, e un importante centro economico e culturale con una storia che dura da più di 2.000 anni. La città si trova a 120 km a nord-ovest di Hong Kong. Air Astana attualmente opera sette voli settimanali per Pechino da Almaty e Astana e quattro voli settimanali per Urumqi da Almaty.

JETBLUE ACCETTA LA PIATTAFORMA DI PAGAMENTO VENMO PER LE PRENOTAZIONI ONLINE – JetBlue ha annunciato oggi di essere la prima compagnia aerea ad accettare Venmo, offrendo ai clienti un’opzione di pagamento semplice e sicura quando prenotano voli direttamente online con JetBlue. Attualmente disponibile su jetblue.com e in arrivo sull’app mobile JetBlue nei prossimi mesi, i clienti statunitensi possono acquistare comodamente voli utilizzando il loro saldo Venmo o conti bancari collegati, carte di debito o carte di credito quando prenotano un viaggio. “Siamo costantemente alla ricerca di modi per semplificare la prenotazione di un volo JetBlue sul nostro sito Web e sulla nostra app mobile”, ha affermato Carol Clements, Chief Digital and Technology Officer, JetBlue. “L’aggiunta di Venmo offre un’opzione di pagamento fluida per i clienti che apprezzano la semplicità e la praticità della piattaforma Venmo”. La partnership con Venmo è l’ultimo esempio di come JetBlue stia utilizzando la tecnologia digitale per aiutare i clienti a personalizzare e semplificare il loro viaggio. A settembre 2024, l’app mobile JetBlue ha introdotto funzionalità aggiuntive tra cui un conto alla rovescia per l’imbarco sulle schermate di blocco del telefono, nonché informazioni sul gate più facilmente accessibili.

AIR CANADA NOMINATA UNO DEI ‘CANADA’S TOP EMPLOYERS FOR YOUNG PEOLPE 2025’ PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO – Air Canada è stata riconosciuta per il secondo anno consecutivo come uno dei ‘Canada’s Top Employers for Young People 2025’ da Mediacorp. Questo prestigioso premio riflette l’impegno della compagnia nel creare opportunità per i giovani di prosperare e affermarsi come i leader di domani. Air Canada offre programmi di tirocinio retribuiti in una varietà di discipline con numerose opportunità di sviluppo professionale, tra cui l’accesso a una serie di video di apprendimento online. “Siamo entusiasti di essere stati riconosciuti come uno dei migliori datori di lavoro per i giovani in Canada anche quest’anno. Questo premio in particolare ci riempie di immenso orgoglio. Puntiamo a offrire un ambiente di lavoro e opportunità di apprendimento in cui tutti possano prosperare e diventare un futuro leader in questo settore dinamico”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs at Air Canada.

CIRRUS ASSEGNA I 2024 CIRRUS AUTHORIZED NETWORK AWARDS – Cirrus Aircraft ha annunciato i 2024 Authorized Network Awards alla annual customer experience conference, CX 2025, a Orlando, FL. Informa Cirrus: “Gli Authorized Network Awards riconoscono i Training and Service providers in tutto il mondo per i loro sforzi dedicati nel world-class Cirrus training and service. Cirrus Training Center of the Year, North America, Large Market: Tidal Aviation. Cirrus Standardized Training Center of the Year, International: Orbifly. Cirrus Standardized Training Center of the Year, International, Mid-Market: Scanlon Aviation. Cirrus Standardized Instructor Pilot of the Year, North America: Ryan Antoon. Cirrus Standardized Instructor Pilot of the Year, International: Chris Young, Daedalus Aviation. Embark Top Contributor: Charlie 0 Aviation. Referral Source of the Year: Aerowood Aviation. Cirrus Approach Safety Award: Chuck Cali. President’s Award: Kenny Scherado, Lone Mountain Aviation. Rising Star, Cirrus Training: Cape Fear Coastal Aviation. Authorized SR Series Service Center of the Year, North America: Avias Aircraft Services. Authorized SR Series Service Center of the Year, International: General Enterprises. Authorized Vision Jet Service Center of the Year, North America: flyAdvanced”.

ROLLS-ROYCE: ORDINE PER TRE MTU KINETIC POWERPACK – Rolls-Royce ha ricevuto un ordine dal pharma service provider Vetter per la consegna di altri tre mtu Kinetic PowerPack (KPP), portando il conteggio totale delle unità a 14. I sistemi sono progettati per garantire un’alimentazione elettrica affidabile presso i siti dell’azienda a Langenargen (Germania) e Rankweil (Austria) e saranno utilizzati principalmente per proteggere le operazioni nelle clean rooms. Il sito di Langenargen riceve due KPP mtu, ciascuno con una potenza di 2.000 kVA (1.600 kWe), mentre il sito di Rankweil riceve un sistema con una potenza di 1.750 kVA (1.400 kWe). Si prevede che saranno messi in funzione a metà del 2025. “I nostri MTU Kinetic PowerPack possono fare di più che fornire semplicemente alimentazione di emergenza in caso di interruzione di corrente. Regolano anche costantemente la qualità dell’alimentazione compensando le fluttuazioni, garantendo un’alimentazione stabile e affidabile per processi di produzione sensibili”, ha affermato Christoph Webinger, head of global sales and service for mtu Kinetic PowerPacks at Rolls-Royce. “Ciò li rende sistemi ideali per aree sensibili. La buona e duratura collaborazione con il nostro cliente Vetter è in linea con il nostro obiettivo strategico di proteggere le infrastrutture critiche con i nostri prodotti e fornire soluzioni energetiche affidabili come spina dorsale dell’industria”. Gli MTU Kinetic PowerPack, prodotti a Liegi, in Belgio, combinano un kinetic energy storage system, un mtu diesel engine e un generatore.