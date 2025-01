Eve Air Mobility e JetSetGo esplorano l’Urban ATM Implementation in India

Eve Air Mobility (“Eve“) e JetSetGo, private aircraft charter and fractional ownership company, con sede a Nuova Delhi, India, hanno stipulato un accordo per esplorare e promuovere l’uso di Vector, la Urban ATM (air traffic management) software solution all’avanguardia di Eve, in India.

“L’annuncio, fatto durante la Bharat Mobility AAM Conference, rende JetSetGo il 14° Vector customer e il secondo cliente in India, poiché l’interesse per la Vector agnostic urban air traffic management software solution di Eve continua a crescere a livello globale.

La Urban ATM software solution di Eve è un elemento chiave per l’implementazione efficiente e la scalabilità della urban air mobility (UAM), fornendo servizi a air navigation service providers, urban authorities, fleet operators, vertiport operators e altri UAM stakeholders. La soluzione include UAM flight coordination, vertiport automation airside support, airspace flow management and conformance management”, afferma Embraer.

“Questo accordo dimostra il continuo impegno di Eve nei confronti del mercato indiano e non vediamo l’ora di lavorare con JetSetGo sull’air traffic management in India”, afferma Luiz Mauad, vice president, customer service at Eve Air Mobility. “Con la congestione del traffico che continua a influire sulla produttività nelle principali città, l’Urban Air Mobility ha il potenziale non solo per aiutare ad affrontare questi problemi, ma anche per collegare le regioni al di fuori della città che non hanno un accesso efficiente. La soluzione Urban ATM di Eve svolgerà un ruolo fondamentale nell’aiutare a trasportare gli eVTOL passengers in modo rapido e sicuro nelle città densamente popolate in futuro”.

“L’Urban Air Mobility ha il potenziale trasformativo di rimodellare la vita urbana rendendo i viaggi più rapidi, puliti ed efficienti, affrontando al contempo le crescenti sfide delle città moderne. In JetSetGo, ci impegniamo a guidare questo cambiamento in India attraverso la nostra partnership con Eve Air Mobility”, ha affermato Kanika Tekriwal, CEO and Co-Founder, JetSetGo. “Sfruttando la piattaforma Vector Urban ATM all’avanguardia di Eve, puntiamo a consentire operazioni fluide e sicure degli aeromobili eVTOL in futuro. Questa tecnologia è fondamentale per affrontare problemi come la congestione del traffico, le ore sprecate, il peggioramento dell’inquinamento atmosferico e la necessità di soluzioni di viaggio ecologiche. Inoltre, i nostri sforzi si concentrano nel garantire che le soluzioni UAM siano silenziose, sicure e ampiamente adottate dalle comunità. Attraverso queste innovazioni, puntiamo a migliorare la vita urbana e a posizionare l’India come leader globale nel futuro dell’aviazione”.

“Come parte dell’accordo, le due aziende collaboreranno in diversi modi, tra cui la promozione dell’Urban Air Mobility in India, mentre JetSetGo esplora nuove opportunità. Per sfruttare il potenziale di questa nuova forma di trasporto è necessario preparare l’airspace, oltre alla produzione e alla certificazione degli electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)