ITA Airways partecipa alla FITUR 2025, la Fiera Internazionale del Turismo di Madrid

ITA Airways parteciperà alla FITUR 2025, la Fiera Internazionale del Turismo, in programma dal 22 al 26 gennaio presso il Centro Fieristico IFEMA di Madrid. Giunto alla sua 45ª edizione, FITUR è l’evento annuale per i professionisti del settore, offrendo opportunità di business nel turismo incoming e outgoing.

“Lo stand di ITA Airways (4C18) sarà situato nel padiglione 4, all’interno dello spazio dedicato all’Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT), nell’area dedicata all’Italia. Qui, i team sales internazionali e locali accoglieranno visitatori e partner commerciali, fornendo informazioni sulle novità della Compagnia, sul brand e sul network ai principali operatori del settore turistico mondiale.

ITA Airways sarà presente all’evento per illustrare l’offerta in termini di network che, nella stagione invernale in corso, conta 55 destinazioni, di cui 15 intercontinentali, 24 internazionali e 16 nazionali.

Nel mercato spagnolo, ITA Airways offre attualmente 42 frequenze settimanali (84 voli) tra Spagna e Italia, con collegamenti diretti da Madrid (21 frequenze) e Barcellona (21 frequenze) verso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Da qui, i passeggeri possono usufruire di comode connessioni con le destinazioni internazionali e intercontinentali della Compagnia, tra cui le rotte verso il Sud America, come San Paolo, Buenos Aires e Rio de Janeiro, già presenti nel network della Compagnia.

Nella stagione estiva 2025, l’offerta di ITA Airways si arricchirà con i voli stagionali dalle Isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca) verso Roma Fiumicino e Milano Linate, oltre ai collegamenti per Rodi, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, Zante e Cefalonia.

Tra le destinazioni recentemente inaugurate spiccano il volo diretto per Tripoli, operativo dallo scorso 12 gennaio, che si aggiunge ai nuovi collegamenti avviati nel 2024 verso Chicago e Toronto in Nord America, Riad, Gedda e Dubai nella Penisola Arabica, Accra e Dakar nell’Africa Subsahariana, Bangkok in Thailandia e Malé, capitale delle Maldive”, afferma ITA Airways.

“Le destinazioni dell’Estremo Oriente sono operate con l’Airbus A330neo, mentre quelle del Medio Oriente con l’Airbus A321neo. Entrambi gli aeromobili sono di nuova generazione e sono configurati con 3 classi di servizio: Business, Premium Economy ed Economy.

Un’ulteriore novità riguarda l’offerta gastronomica a bordo. Nella stagione invernale, infatti, i passeggeri dei voli di lungo raggio potranno assaporare il nuovo menù di business class firmato dallo chef Gian Piero Vivalda, due stelle Michelin, per un viaggio nei sapori tradizionali all’insegna della stagionalità e dell’eccellenza italiana.

La flotta di ITA Airways è in continua espansione e conta oggi 99 aeromobili Airbus, di cui 64 di nuova generazione, tra cui 7 A321neo, 19 A320neo, 11 A220-300, 10 A220-100 e 11 A330-900.

La sostenibilità è uno dei pilastri di ITA Airways, che ha come obiettivo quello di raggiungere entro la fine del Piano Strategico 23-27, il 90% del totale della flotta environment-friendly, con consumi pari al 25% in meno di carburante ed emissioni di CO2 ridotte, al fine di diventare il vettore più green d’Europa.

I biglietti per i voli ITA Airways sono acquistabili sul sito www.ita-airways.com, tramite il Customer Information Assistance Office della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)