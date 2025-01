High-speed internet a bordo degli aeromobili ATR 72

ATR continua a elevare gli standard dei viaggi aerei regionali introducendo la Starlink high-speed internet connectivity a bordo dei suoi aerei. “Dopo i test flights di successo effettuati sugli ATR 72-600 test aircraft negli ultimi mesi, la soluzione è stata certificata dall’EASA. Il partner di lunga data Air New Zealand è pronto a essere il cliente di lancio, portando Internet sui suoi voli domestici a partire dal 2025.

In base all’accordo, PMV Engineering ha sviluppato le modifiche necessarie per la certificazione dello Starlink aeroterminal sugli aerei ATR, che è ora disponibile come opzione di retrofit sugli ATR 72-500 e -600 per tutti gli operatori ATR tramite un Supplemental Type Certificate (STC)“, afferma ATR.

“Progettata da SpaceX, Starlink è la prima e più grande costellazione satellitare al mondo che utilizza un’orbita terrestre bassa per fornire Internet a banda larga in grado di supportare streaming, giochi online, videochiamate e altro ancora. Adottando questa tecnologia rivoluzionaria, gli operatori ATR in tutto il mondo saranno in grado di fornire ai propri passeggeri servizi Internet che riflettono la loro esperienza domestica”, prosegue ATR.

Nikhil Ravishankar, Chief Digital Officer, Air New Zealand, ha affermato: “Siamo sempre alla ricerca di come le tecnologie nuove e innovative possano offrire esperienze migliori ai clienti e, con la più grande costellazione satellitare al mondo, esplorare la connettività in movimento sui nostri aerei con Starlink è stata una scelta ovvia. Che si viaggi per lavoro o per piacere, sappiamo che mantenere una connettività Internet senza interruzioni è qualcosa che trasformerà l’esperienza di viaggio per i clienti. Non vediamo l’ora di portare la connettività sui nostri voli domestici. Collaborare con ATR e il PMV Engineering team è stato fantastico e la loro competenza è stata determinante nel dare vita a questa visione”.

Eric Sperazza, Chief Executive Officer at PMV Engineering, ha aggiunto: “Siamo onorati di essere i fornitori di una tecnologia così rivoluzionaria a bordo degli aerei ATR, condividendo la nostra competenza e il nostro approccio orientato alle soluzioni per aprire nuove opportunità per ATR, i suoi clienti e i loro passeggeri”.

Daniel Cuchet, Senior Vice-President Engineering, ATR, ha commentato: “Starlink apre una nuova era per ATR, offrendo livelli di comfort e passenger experience senza pari nel regional market. Questo risultato dimostra la nostra dedizione a rimanere all’avanguardia, rispondendo alle ultime tendenze di viaggio in linea con le aspettative dei nostri clienti e collaborando con partner leader del settore che condividono una visione di eccellenza e innovazione, per trasformare il modo in cui le persone vivono il viaggio aereo”.

“Oltre ai vantaggi per i passeggeri, questo sistema consentirà anche ai piloti di connettersi agli aviation weather services, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza del volo attraverso un processo decisionale più informato. Inoltre, le dimensioni compatte dell’antenna la rendono perfettamente adatta alla piattaforma ATR in termini di aerodinamica.

Con una fully connected cabin che può già integrare prese USB in tutti i sedili, sistemi di intrattenimento in volo, Internet ad alta velocità e un’intera gamma di high-end cabin solutions (la ATR HighLine collection), ATR si aspetta un forte interesse da parte delle compagnie aeree di tutto il mondo, compresi mercati come Giappone, Europa, Asia-Pacifico e Stati Uniti, dove la domanda di connettività in volo sta crescendo rapidamente”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)