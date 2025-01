TAP: trasportati 16 milioni di passeggeri nel 2024, crescono del 4,2% i passeggeri dall’Italia

Nel 2024 TAP Air Portugal ha trasportato un totale di 16,1 milioni di passeggeri, registrando un aumento dell’1,6% rispetto al 2023. Gli incrementi percentuali più significativi nel numero di passeggeri si sono registrati sulle rotte del Nord America (USA e Canada), con un totale di 1,59 milioni di passeggeri, pari a un aumento dell’8,9% rispetto all’anno precedente. Sulle rotte italiane i passeggeri trasportati nel 2024 sono stati 1.164.858, vale a dire oltre 46.500 in più rispetto all’anno precedente, registrando un incremento del 4,2%.

Le rotte da e per il Brasile continuano a essere protagoniste. Nel 2024 TAP ha trasportato complessivamente oltre due milioni di passeggeri tra Brasile ed Europa, con un aumento del 7,1% rispetto al 2023. Il superamento della soglia dei due milioni di passeggeri in un solo anno rappresenta un nuovo record storico per TAP.

Le rotte da e per l’Africa hanno registrato una leggera diminuzione, pari a -0,1%, per un totale di 1,1 milioni di passeggeri tra Africa ed Europa.

Per quanto riguarda le rotte tra Madeira e la terraferma, TAP ha trasportato 983 mila passeggeri, con una crescita del 3,3% rispetto al 2023. Sulle rotte per le Azzorre, nel 2024 TAP ha trasportato un totale di 527 mila passeggeri, con un incremento dell’1,3% rispetto all’anno precedente.

Nel complesso le rotte verso l’Europa, ad esclusione di quelle interne al Portogallo, hanno registrato un aumento dello 0,9%, per un totale di 8,8 milioni di passeggeri trasportati.

Il load factor (coefficiente di riempimento dei voli) si è attestato all’82,3%, con un aumento di 1,5 punti percentuali rispetto al 2023. L’offerta dei posti, misurata in ASK, è cresciuta dell’1,6% rispetto all’anno precedente. I ricavi per posto, misurati in RPK, sono aumentati del 3,4%.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)