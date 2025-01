Emirates Group si prepara alla crescita e svela una employee lounge adatta al futuro

Essendo uno dei maggiori datori di lavoro di Dubai, Emirates Group svolge un ruolo fondamentale nel plasmare la crescita, lo sviluppo e il benessere delle persone della città. Riflettendo la spinta di Dubai ad attrarre, trattenere e coltivare i migliori talenti da tutto il mondo, il Gruppo ha ora svelato una lounge futuristica presso la sua iconica sede centrale per servire candidati globali, nuovi assunti, dipendenti e le loro famiglie.

Wejhaty, che in arabo significa “my destination”, è stata ufficialmente inaugurata da HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline and Group, alla presenza di dirigenti e dipendenti.

S.A. Sheikh Ahmed ha affermato: “La prossima era di Emirates Group assisterà a una crescita globale senza precedenti, proprio qui dal nostro hub di Dubai. Grazie alle menti più brillanti e alle tecnologie più recenti, stiamo rimodellando e riprogettando la nostra organizzazione per prepararci a questa crescita. La nostra attenzione è saldamente rivolta alle nostre persone, che sono i nostri più grandi ambasciatori e sostenitori del brand. La loro sicurezza, protezione, sviluppo di carriera, benessere professionale e percorsi personali sono le nostre massime priorità. Wejhaty stabilirà nuovi standard distintivi di servizio ed eccellenza nell’esperienza delle persone, per i nostri dipendenti, le loro famiglie, i nuovi assunti e coloro che aspirano a far parte del Gruppo”.

“Distribuita su uno spazio di 22.770 piedi quadrati, Wejhaty non è una normale employee lounge. Lo spazio può servire 500 persone in qualsiasi momento, 1.200 al giorno, e mira a creare uno spazio stimolante e accogliente che rifletta l’etica delle persone del Gruppo. L’attenzione è rivolta all’elevazione dell’esperienza dei dipendenti con soluzioni semplificate, tecnologia avanzata e servizi fluidi e altamente reattivi.

Un tocco personale è fondamentale per le organizzazioni incentrate sul cliente come Emirates Group, motivo per cui i visitatori di Wejhaty saranno accolti, serviti e guidati da addetti al servizio amichevoli e disponibili.

Nel centro luminoso, arioso e spazioso, i dipendenti e le loro famiglie hanno accesso alla gamma completa di servizi, tra cui dati biometrici, test di idoneità medica di Dubai Health e radiografie mediche, oltre a HR, IT, payroll and cashier services. Wejhaty ospita anche third-party international visa services per soddisfare la voglia di viaggiare dei dipendenti e ridurre al minimo lo stress pre-viaggio”, afferma Emirates.

“Mentre i genitori vengono serviti, i loro piccoli possono divertirsi, supervisionati da una nanny, in uno spazio progettato in modo fantasioso, pieno di giocattoli, merchandising e intrattenimento.

I team all’interno del Gruppo hanno accesso a un auditorium modulare in stile anfiteatro che può ospitare circa 100 persone, ideale per attività di team building, progetti e sessioni di formazione. L’auditorium ospita soluzioni audiovisive ad alta tecnologia, acquisizione di dati ambientali online e capacità tecniche scalabili.

I candidati, sia interni che esterni, possono godere di un’esperienza integrata e senza stress mentre incontrano i reclutatori del Gruppo in spazi all’avanguardia, tra cui 19 discussion rooms che possono ospitare 116 persone alla volta. Due assessment spaces che possono ospitare 46 persone sono i luoghi dove piloti, cadetti e altri ruoli specialistici hanno strutture dedicate e tecnologia avanzata per simulation and computer-based assessments.

I dirigenti senior, selezionati con cura per i ruoli nel Gruppo, saranno accolti in una lounge executive arredata con gusto e in sale riunioni di lusso che offrono le più recenti tecnologie di presentazione.

Spazi altamente specializzati e completamente immersivi coinvolgeranno i nuovi arrivati nella ricca cultura, nei potenti valori, nello stile di vita e nella visione futura di Dubai e di Emirates Group.

Installazioni artistiche e spazi sociali, tra cui i rinomati sedili della Business Class di Emirates completamente attrezzati con materiali riciclati dal retrofit programme della compagnia aerea, aggiungono tocchi di glamour e rafforzano l’etica del Gruppo sulla sostenibilità. Sedute fresche e modulari sparse in tutta la lounge, una dispensa, armadietti e camerini alla moda per dipendenti in uniforme completano Wejhaty“, prosegue Emirates.

“Wejhaty può ospitare 400 candidati per colloqui e valutazioni, 100 nuovi assunti per l’inserimento aziendale e servire 700 dipendenti e i loro familiari ogni singolo giorno. Ogni anno, in media, il Gruppo elabora 46.000 employee ID cards, 30.000 test di idoneità medica, 8.200 UAE biometric registrations, e 3.400 radiografie per i nuovi assunti. Migliaia di aspiranti candidati vengono valutati ogni anno presso la sede centrale di Emirates Group“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)