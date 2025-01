Ryanair lancia a Milano l’operativo estivo 2025

Ryanair ha lanciato oggi il suo operativo per l’estate 2025 per gli aeroporti di Milano (Bergamo e Malpensa). “L’operativo estivo 2025 di Ryanair offre una scelta di popolari destinazioni soleggiate e weekend in città, oltre a destinazioni meno conosciute da scoprire ed esplorare con le tariffe più basse d’Europa.

L’operativo estivo 2025 da Milano offrirà 30 aeromobili – Investimento di 3 miliardi di dollari su Bergamo e Malpensa; 156 rotte in totale; 18,7 milioni di pax all’anno; Più di 2.300 di voli settimanali”, afferma Ryanair.

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare il suo operativo estivo 2025 per Milano, che vedrà Ryanair operare 156 rotte tra Bergamo e Malpensa, con 30 aeromobili basati (per un investimento di 3 miliardi di dollari), supportando quasi 15.000 posti di lavoro locali e trasportando 18,7 milioni di passeggeri all’anno.

Purtroppo, il Governo italiano continua a limitare il potenziale di Milano e dell’Italia non abolendo la regressiva addizionale municipale e, peggio ancora, approvando il suo aumento a partire dal 1° aprile 2025. Questa decisione renderà Milano e l’Italia nel suo complesso meno competitive rispetto ad altri Paesi europei, come la Polonia e la Svezia, che stanno abolendo/riducendo le tasse sull’aviazione e abbassando i costi di accesso per promuovere la crescita del traffico.

Ryanair rinnova l’appello al Governo di abolire con urgenza la sua decisione miope e regressiva di aumentare le tasse sui passeggeri nei principali aeroporti italiani nel 2025, chiedendo, invece, di abolire completamente questa tassa municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già fatto dalle regioni Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Abruzzo. Ciò permetterebbe agli aeroporti italiani di beneficiare di una rapida crescita del traffico, del turismo e dei posti di lavoro nei prossimi anni, poiché Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, oltre 20 milioni di passeggeri all’anno su 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair nelle regioni italiane”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)