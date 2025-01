Pratt & Whitney istituisce un European Technology and Innovation Center nei Paesi Bassi

Pratt & Whitney ha annunciato i piani per istituire un European Technology and Innovation Center (ETIC) dedicato al progresso delle tecnologie per consentire un’aviazione più efficiente dal punto di vista energetico e sostenibile. L’ETIC di Pratt & Whitney sarà co-ubicato presso l’attuale European Innovation Hub di Collins Aerospace a Houten, nei Paesi Bassi, migliorando ulteriormente la capacità di RTX di impegnarsi in iniziative di collaborazione sia con l’ecosistema tecnologico aerospaziale olandese che europeo più ampio. Pratt & Whitney e Collins Aerospace sono aziende RTX.

“Il nostro nuovo European Technology and Innovation Center sarà un percorso per accedere a talenti ingegneristici eccezionali e opportunità di collaborazione sia nei Paesi Bassi che in tutta Europa”, ha affermato Frank Preli, vice president, technology, Pratt & Whitney. “Un team di Pratt & Whitney innovators con sede presso l’ETIC contribuirà allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per ottenere una maggiore propulsion efficiency e una riduzione delle emissioni nei futuri aeromobili, alimentati da conventional or alternative aviation fuels, tra cui l’idrogeno”.

L’ETIC supporta direttamente l’impegno crescente di RTX con l’industria aerospaziale olandese. RTX ha recentemente stipulato un memorandum d’intesa con il Netherlands Aerospace Group, fornendo un framework per far progredire l’advancing commercial aviation technology research, inclusa la collaborazione con l’industria, il mondo accademico e le agenzie governative. RTX ha anche firmato un master research agreement con la Delft University of Technology (TU Delft) che consente una maggiore collaborazione con studenti laureati e personale accademico su più progetti di ricerca.

“Sono lieto di vedere iniziative come l’European Technology and Innovation Center di Pratt & Whitney nei Paesi Bassi”, ha affermato Tjerk Opmeer, deputy director-general for business and innovation, Ministry of Economic Affairs of the Netherlands. “Questo centro ha la possibilità di migliorare la nostra visione condivisa per accelerare l’aviazione sostenibile attraverso l’innovazione e la collaborazione internazionale. Ci impegniamo a supportare questi sforzi trasformativi”.

Pratt & Whitney prevede che l’ETIC aprirà i battenti a metà del 2025, con un iniziale core staff di ingegneri e scienziati e la capacità di espandere il team a seconda delle esigenze di sviluppo del programma. RTX impiega direttamente circa 22.000 persone in 60 sedi in Europa, tra cui oltre 6.000 dipendenti Pratt & Whitney (principalmente con sede in Polonia) e 270 dipendenti dislocati in tre siti Collins Aerospace esistenti nei Paesi Bassi, tra cui Houten.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)