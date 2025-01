easyJet lancia 3 nuove rotte internazionali per l’estate 2025 in partenza da Milano Malpensa e Napoli

easyJet amplia la propria offerta da Milano Malpensa e Napoli introducendo tre nuove rotte per la stagione estiva 2025: Milano Malpensa – Biarritz, Milano Malpensa – Salonicco e Napoli – Fuerteventura. Questi nuovi collegamenti offriranno ai passeggeri una maggiore varietà di destinazioni per pianificare le vacanze estive con facilità e comfort.

“A partire dal 23 giugno 2025, con due frequenze settimanali ogni lunedì e venerdì, easyJet sarà l’unica compagnia a collegare Milano Malpensa a Biarritz, perla della costa atlantica francese nella regione dei Paesi Baschi.

Celebre per le sue magnifiche spiagge, come la famosa Grande Plage, e per essere una delle capitali europee del surf, la città combina eleganza e relax ed è la destinazione perfetta per una fuga estiva dalla città. Tra le sue attrazioni principali spiccano le ville in stile Belle Époque, il leggendario Hôtel du Palais e un vivace mix di boutique, ristoranti gourmet e bar affacciati sull’oceano. Inoltre, la vicinanza a pittoreschi villaggi baschi e alle montagne rende Biarritz un punto di partenza ideale per chi cerca avventura e autenticità.

Per i passeggeri in partenza da Milano Malpensa le novità non finiscono qui: dal 25 giugno 2025, easyJet collegherà lo scalo a Salonicco, la seconda città della Grecia, con due frequenze settimanali: il mercoledì e la domenica.

Situata nel cuore della Macedonia, Salonicco è una città vibrante, ricca di storia, cultura e gastronomia. Dalle rovine dell’antica Grecia alle eleganti architetture bizantine, passando per la vivace vita notturna, la città offre un mix unico di tradizione e modernità.

Infine, dal 25 giugno 2025, i passeggeri in partenza da Napoli potranno volare ogni mercoledì verso Fuerteventura, una delle più affascinanti isole delle Canarie.

Nota per le sue lunghe spiagge di sabbia dorata e le acque cristalline, Fuerteventura è una meta ideale per chi cerca sole, mare e sport acquatici come windsurf e kitesurf. Ma l’isola non è solo mare: il suo paesaggio vulcanico, le dune del Parco Naturale di Corralejo e i villaggi tradizionali offrono esperienze autentiche e un’immersione nella cultura locale, fatta di sapori unici e cucina tradizionale”, afferma easyJet.

“Queste nuove rotte portano a 34 il numero di nuove tratte lanciate nell’estate 2025, consolidando ulteriormente il network di easyJet, che con oltre 250 collegamenti da e verso 18 aeroporti italiani si conferma come una delle compagnie aeree più efficienti e apprezzate dai viaggiatori.

I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile”, conclude easyJet.

Biarritz – Milano Malpensa – Dal 23/06/2025 – Lunedì, venerdì.

Milano Malpensa – Salonicco – Dal 25/06/2025 – Mercoledì, domenica.

Fuerteventura – Napoli – Dal 25/06/2025 – Mercoledì.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)