Qatar Airways amplia la rete globale con nuove destinazioni in Sud America: Bogotà e Caracas

Qatar Airways annuncia la sua ultima espansione nelle Americhe con il lancio di due nuovi voli settimanali il mercoledì e la domenica, a partire dall’inizio dell’estate 2025. Questi voli collegheranno l’Hamad International Airport (DOH) a Doha al Bogotá El Dorado International Airport (BOG) in Colombia, per poi proseguire verso il Caracas Simon Bolivar International Airport (CCS) in Venezuela. Il volo di ritorno da Caracas opererà senza scali per Doha.

“Questo nuovo servizio rende Qatar Airways la prima e unica compagnia aerea a offrire voli senza scali dal Medio Oriente alla Colombia e l’unica compagnia aerea mediorientale che opera in Venezuela. Con l’aggiunta di Bogotà e Caracas, Qatar Airways espande la sua rete americana a un totale di 16 destinazioni, unendosi a grandi città come Dallas, Miami, New York City, San Paolo e Toronto.

Operati da aeromobili Boeing 777-200LR dotati di 42 posti in Business Class e 234 posti in Economy Class, i nuovi servizi per Bogotà e Caracas forniranno ai viaggiatori di due delle città più trafficate del Sud America un comodo accesso al Medio Oriente e oltre, grazie alla solida rete globale di Qatar Airways che raggiunge oltre 170 destinazioni”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha affermato: “Il lancio dei voli per Bogotà e Caracas segna un momento di trasformazione per Qatar Airways e per i viaggiatori diretti in Sud America. Come prima compagnia aerea a offrire un servizio non-stop dal Medio Oriente alla Colombia e unica compagnia aerea mediorientale che vola verso il Venezuela, stiamo creando nuove opportunità per mettere in contatto persone, culture e commercio. I passeggeri possono aspettarsi di provare l’ospitalità di bordo di Qatar Airways mentre continuiamo a raggiungere nuove vette nei viaggi a lungo raggio con il nostro secondo volo più lungo nelle Americhe. Queste rotte incarnano il nostro impegno per esperienze di viaggio pionieristiche e ridefinire la connettività globale con il nostro servizio pluripremiato”.

“La compagnia aerea è più che mai impegnata a portare il suo servizio pluripremiato in nuovi mercati. Espandendosi in Colombia e Venezuela, Qatar Airways mira ad amplificare la sua presenza in Sud America, offrendo ai viaggiatori di tutta la regione connettività, comfort e servizio eccezionali”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)