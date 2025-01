Emirates introduce la Premium Economy a Brisbane

Emirates ha annunciato che offrirà il suo ultimo prodotto, la Premium Economy, sui voli EK434/435 tra Dubai e Brisbane tre volte a settimana, a partire dal 1° febbraio 2025.

“Con l’introduzione della Premium Economy sui voli EK434/435, Brisbane si unirà a Sydney e Melbourne nella rete australiana di Emirates per essere servita da aeromobili riadattati dotati del pluripremiato prodotto della compagnia aerea. L’implementazione sottolinea ulteriormente l’impegno di Emirates nel fornire ai residenti del Queensland l’opportunità di sperimentare i suoi prodotti migliori della categoria, tra cui interni rinnovati e cabine migliorate in tutte le classi.

Entro il 1° aprile 2025, Emirates servirà l’Australia con circa 4.000 posti in Premium Economy, tramite due servizi giornalieri da Sydney e due servizi giornalieri da Melbourne, con un terzo servizio per Melbourne in partenza il 30 marzo 2025 con un Boeing 777 rimodernato sui voli EK404/405, oltre al servizio per Brisbane.

I viaggiatori australiani possono anche provare il prodotto Premium Economy di Emirates sui voli verso destinazioni popolari nella rete globale della compagnia aerea tramite Dubai, come Londra, Vienna e Riyadh”, afferma Emirates.

“Emirates serve Brisbane da oltre 22 anni e attualmente opera doppi voli giornalieri tra Dubai e Brisbane. Con 77 servizi settimanali che collegano le cinque città più grandi dell’Australia, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide, a oltre 140 destinazioni tramite Dubai, Emirates continua a fornire ai viaggiatori australiani una connettività globale senza interruzioni, comprese le popolari rotte europee.

L’Emirates A380 a quattro classi è dotato di 14 suite di First Class, 76 posti completamente reclinabili in Business Class, 56 spaziosi posti Premium Economy e 322 posti in Economy Class. La cabina Premium Economy si trova nella parte anteriore del ponte principale con 56 posti disposti in una configurazione 2-4-2″, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)