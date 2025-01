Primo volo Lufthansa con Airbus A380 per Denver

La prossima estate, Lufthansa volerà per la prima volta a Denver (USA) con il più grande aereo passeggeri del mondo, l’Airbus A380.

“Ciò rende la capitale del Colorado la sesta destinazione per l’A380. Il primo volo sarà il 30 aprile 2025.

C’è un volo giornaliero da Monaco all’aeroporto ai piedi delle Montagne Rocciose. L’A380 decolla alle 11:15 con il numero di volo LH480 e atterra a Denver alle 13:45 ora locale. Il volo di ritorno parte alle 16:15 e atterra di nuovo a Monaco alle 10:50 del giorno successivo”, afferma Lufthansa.

“Il servizio con Airbus A380 per Denver non è solo una novità per Lufthansa, ma anche per l’aeroporto stesso. È la prima volta che un volo di linea con un aereo di queste dimensioni atterra lì. Passeggeri, visitatori dell’aeroporto ed equipaggi amano l’A380, l’esperienza di volo e la sensazione di spazio. Allo stesso tempo, l’A380 offre più posti premium di qualsiasi altro aereo”, afferma Heiko Reitz, CCO Lufthansa Airlines.

“Quest’estate, un totale di otto Airbus A380, ciascuno con 509 posti, saranno basati presso l’hub di Monaco di Baviera di Lufthansa. Le destinazioni sono New York (JFK), Boston, Washington, Los Angeles, Delhi e Denver. L’A380 offre otto posti in First Class, 78 posti in Business Class, 52 posti in Premium Economy e 371 posti in Economy.

Con Denver, Lufthansa offre ai suoi passeggeri una destinazione attraente. La metropoli nordamericana è il punto di partenza per le attività nelle Montagne Rocciose e un eldorado per gli amanti dello sport e della natura. Tramite l’hub di Denver del partner Star Alliance United Airlines, i passeggeri Lufthansa possono raggiungere anche altre 170 destinazioni, tra cui destinazioni popolari come Phoenix, Las Vegas e Honolulu.

Lufthansa vola senza scalo da Monaco a Denver da nove anni e da Francoforte da 25 anni. Nell’estate del 2025 saranno offerti in totale quattro voli giornalieri: due da Monaco e due da Francoforte“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)