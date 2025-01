SAS e Air Europa siglano un codeshare agreement

SAS e Air Europa hanno unito le forze per migliorare la connettività tra la Scandinavia e la penisola iberica. Questa nuova partnership codeshare amplia la portata di entrambe le compagnie aeree, offrendo ai clienti SAS l’accesso a 12 destinazioni chiave in Spagna e Portogallo, mentre i passeggeri Air Europa beneficiano dell’ampia rete scandinava di SAS.

I passeggeri SAS otterranno una maggiore connettività poiché la compagnia aerea inizia a inserire il suo codice sui voli Air Europa che collegano Madrid-Barajas con le famose destinazioni spagnole, Alicante, Barcellona, Vigo, Malaga, La Coruña, Bilbao, Palma di Maiorca, Gran Canaria, Tenerife Norte, nonché Lisbona e Oporto in Portogallo.

I viaggiatori di Air Europa beneficeranno di maggiori opzioni di viaggio per la Scandinavia, tra cui i nuovi voli diretti di SAS tra Madrid e il suo hub principale a Copenhagen, il cui lancio è previsto per l’11 aprile 2025. Inoltre, avranno accesso a diverse altre destinazioni chiave in Scandinavia, tra cui Aarhus, Stoccolma, Goteborg, Oslo, Trondheim, Stavanger e Bergen.

“Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership di code sharing con Air Europa, che garantisce ai nostri clienti maggiori opzioni di viaggio per la penisola iberica. Con i voli giornalieri di SAS da Copenhagen a Madrid, stiamo migliorando la connettività tra la Scandinavia e le principali destinazioni in Spagna e oltre. Questa collaborazione consente sia a SAS che ad Air Europa di offrire collegamenti senza interruzioni e un’esperienza di viaggio eccezionale, il tutto supportato dalla forza di SkyTeam”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer di SAS.

A partire da questa estate, i clienti di SAS avranno anche accesso a rotte in altre parti della rete di Air Europa, tra cui Nord Africa, Caraibi e Sud America, con destinazioni come Marrakech, Punta Cana, Santo Domingo e Salvador de Bahia.

“Questo accordo con SAS amplierà la scelta dei clienti aggiungendo 20 nuove rotte alla nostra offerta congiunta. Grazie al code sharing, i clienti semplificheranno la pianificazione dei loro voli e godranno di un livello di qualità del servizio equivalente grazie alla nostra appartenenza all’alleanza SkyTeam. Siamo certi che sarà un successo per entrambe le compagnie aeree”, afferma Imanol Pérez, Direttore commerciale di Air Europa.

“L’accordo è stato formalizzato ufficialmente al Fitur, la Fiera internazionale del turismo di Madrid, il 23 gennaio 2025. La partnership evidenzia la forza di SkyTeam, a cui appartengono entrambe le compagnie aeree, consentendo loro di espandere la propria portata globale e offrire ai clienti una connettività migliorata mantenendo i più elevati standard di servizio e qualità”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS – Photo Credits: SAS)