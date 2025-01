SkyTeam annuncia i vincitori di The Aviation Challenge 2024

SkyTeam ha annunciato i vincitori di The Aviation Challenge (TAC) 2024 durante una cerimonia di premiazione ospitata da Saudia a Jeddah, Arabia Saudita.

“L’evento ha premiato i risultati straordinari in 18 categorie, evidenziando l’impegno delle compagnie aeree partecipanti nel promuovere il progresso e l’innovazione nel settore dell’aviazione.

La terza e più grande edizione di TAC fino ad oggi ha riunito 24 compagnie aeree partecipanti, tra cui due compagnie aeree esterne all’alleanza SkyTeam per la prima volta in assoluto. Queste compagnie aeree hanno operato un totale di 33 voli dimostrativi per testare e dimostrare soluzioni innovative che aiutano a favorire il progresso della sostenibilità”, afferma SkyTeam.

“Ogni piccolo passo che facciamo per migliorare la sfida della sostenibilità nell’aviazione è importante e non dobbiamo perdere slancio. I risultati dell’Aviation Challenge di quest’anno sono davvero stimolanti e dimostrano cosa è possibile quando uniamo innovazione e scala con un’azione collettiva”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“Nel complesso, i voli dimostrativi TAC 2024 hanno prodotto:

– Un miglioramento medio del 10% nell’intensità di CO2 (CO2/RTK) rispetto alle operazioni standard.

– Una riduzione del 20%+ nell’intensità di CO2 rispetto alla media del settore.

– Una diminuzione media del 2% nelle emissioni totali di CO2 per volo, anche con un aumento del 9% negli RTK, la metrica utilizzata per misurare l’attività delle compagnie aeree.

Ciò è stato ottenuto tramite miglioramenti operativi, come pratiche di ottimizzazione delle rotte, progressi nella manutenzione, iniziative di riduzione del peso e utilizzo di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Sono state presentate in totale 327 soluzioni innovative per i TAC 2024 awards, ciascuna valutata da una giuria eterogenea di esperti di aviazione e sostenibilità, tra cui membri del Netherlands Aerospace Centre (NLR). I premi sono stati assegnati in 18 sottocategorie, organizzate in tre categorie principali: advancing adoption, boosting collaboration and empowering stakeholders. I vincitori sono stati selezionati da una giuria di leader del settore provenienti da organizzazioni tra cui Air Transport Action Group, American Express Global Business Travel e UN Global Compact Network”, afferma SkyTeam.

“I punti salienti includono:

– Il Fuel Efficiency Program di SAS ha evidenziato il valore della collaborazione con l’air traffic control per ottenere risparmi operativi di carburante ed emissioni (leggi anche qui).

– La campagna “Zero Waste to Zero Emissions” di Garuda Indonesia ha coinvolto dipendenti a tutti i livelli.

– Kenya Airways ha lanciato un’iniziativa volta ad aiutare il Kenya a passare da fornitore di grano per SAF a produttore di SAF, guidando soluzioni locali.

Delle 327 soluzioni innovative testate e presentate per i premi, 141 sono state implementate con successo dalle compagnie aeree partecipanti come parte dei loro sforzi continui per migliorare l’efficienza operativa.

L’elenco completo dei vincitori e dei membri della giuria di The Aviation Challenge è riportato qui: https://www.skyteam.com/en/about/press-releases/press-releases-2025/skyteam-announces-winners-of-the-aviation-challenge-2024“, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)