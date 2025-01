Wizz Air rinnova il servizio clienti

Wizz Air ha annunciato oggi un importante aggiornamento riguardante le opzioni di supporto clienti, confermando così il suo continuo impegno nel migliorare il servizio offerto.

“A partire dal 21 gennaio, Wizz Air ha disattivato il numero del call center a tariffa premium, eliminando così spese aggiuntive per i clienti. Per trovare il numero più conveniente da contattare, ora si può consultare direttamente il nuovo Centro Assistenza Wizz Air, con tariffe basate su quelle locali.

Per un accesso rapido e semplice all’assistenza, la compagnia consiglia ai passeggeri di utilizzare la piattaforma self-service online disponibile sul sito web di Wizz Air o tramite l’app mobile. Da qui, i clienti possono gestire le loro prenotazioni, ottenere informazioni sui voli, effettuare modifiche, richiedere rimborsi o gestire problemi relativi a ritardi o cancellazioni”, afferma Wizz Air.

“Tramite il chatbot online della compagnia, Amelia, si possono ottenere informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su prenotazioni, stato dei voli, bagagli e servizi WIZZ. Per richieste più complesse è invece disponibile un servizio di live chat, contattabile 24/7 per assistenza in lingua inglese, mentre dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 in Italia e Germania il supporto tramite live chat è attivo anche in italiano e tedesco.

Il servizio clienti rappresenta un’area fondamentale di investimento per Wizz Air, che continua a sviluppare innovazioni per migliorare l’esperienza offerta ai passeggeri. Lo scorso anno, la compagnia ha lanciato il servizio Amelia Voice, che fornisce aggiornamenti automatici sulle prenotazioni, mettendo a disposizione informazioni essenziali e indicazioni in caso di disagi legati ai voli”, prosegue Wizz Air.

Commentando i recenti aggiornamenti, Boglarka Spak, Head of Customer Experience di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo impegnati a offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di viaggio possibile. Il servizio clienti è sempre stato una delle nostre principali priorità. L’annuncio di oggi rappresenta solo uno degli esempi dei miglioramenti che stiamo introducendo in quest’area. Continuiamo a investire in innovazioni per garantire un supporto di eccellenza ai nostri clienti in tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)