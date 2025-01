Airbus: test del nuovo AESA radar per l’Eurofighter su un A320

Airbus informa: “A Braunschweig, Germania, il 21 gennaio 2025 gli osservatori attenti hanno potuto vedere per la prima volta in azione un aereo molto speciale sopra l’aeroporto del German Aerospace Center (DLR): l’A320 ATRA modificato del DLR, che aveva appena completato il suo primo volo. ATRA sta per “Advanced Technology Research Aircraft”.

Ciò che rende questo research aircraft così straordinario è il suo “nose“, che non è quello che si vede su un normale aereo commerciale Airbus A320. L’A320 ATRA è equipaggiato con il nose di un Eurofighter jet, che gli ingegneri Airbus di Manching hanno sviluppato e assemblato appositamente per il test aircraft”.

“Stiamo utilizzando l’aereo in stretta collaborazione con il DLR e le German Armed Forces per testare un nuovo radar per l’Eurofighter e portarlo a maturità”, spiega Thomas Hirsch, Airbus E-Scan radar project manager.

“Per questo, il test aircraft deve avere una sezione anteriore corrispondente per ospitare il cosiddetto AESA-MK1 radar (Active Electronically Scanned Array).

Per garantire che l’A320 ATRA possa ospitare il suo nuovo muso senza problemi e volare in sicurezza con esso, ingegneri e meccanici di Airbus Defence and Space e Airbus Commercial Aircraft hanno progettato una nuova front section completa e rinforzato l’airframe dell’A320. Tutte le modifiche sono state eseguite in conformità con le procedure appropriate del type-certification holder, Airbus Commercial Aircraft a Tolosa. Oltre a integrare il nuovo nose, i team, in una fase successiva, installeranno anche ampi test equipment nella cabina dell’A320 ATRA, tra cui un customised Eurofighter avionic test rig e supporting cooling and power infrastructure requirements.

Ora che il primo volo è stato completato con successo, i test possono iniziare quest’anno. Ma perché il nuovo radar non viene testato direttamente su un Eurofighter?”, prosegue Airbus.

“L’A320 ATRA ha un clearance process significativamente più breve e può rimanere in volo più a lungo di un Eurofighter”, prodegue Thomas Hirsch, Airbus E-Scan radar project manager.

“Ciò significa che il “testing time” in un real-life environment, ovvero in aria, è notevolmente più rapido e con una durata maggiore su un A320. Questi aspetti accelerano notevolmente il processo di sviluppo del radar.

Al termine dello sviluppo, l’AESA-MK1 radar verrà quindi integrato e utilizzato nell’ultima generazione di Eurofighter spagnoli “Halcón I” e tedeschi “Quadriga“, rendendo il fighter jet ancora migliore di quanto non sia già. Il radar migliorerà le capacità dell’Eurofighter in air-to-air and air-to-ground operations e lo doterà anche di electronic warfare functions”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Defence and Space)