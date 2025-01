GE Aerospace comunica i risultati del quarto trimestre 2024 e dell’intero anno

GE Aerospace ha annunciato i risultati per il quarto trimestre e l’anno intero conclusosi il 31 dicembre 2024.

Quarto trimestre 2024:

Total orders pari a $15,5 miliardi, +46%.

Total revenue (GAAP) pari a $10,8 miliardi, +14%; adjusted revenue pari a $9,9 miliardi, +16%.

Profit (GAAP) di $2,3 miliardi, +37%; operating profit $2,0 miliardi, +49%.

Profit margin (GAAP) 21,2%, +350 bps; operating profit margin 20,1%, +450 bps.

Continuing EPS (GAAP) di $1,75, +62%; adjusted EPS $1,32, +103%.

Full year 2024:

Total orders pari a $50,3 miliardi, +32%.

Total revenue (GAAP) pari a $38,7 miliardi, +9%; adjusted revenue pari a $35,1 miliardi, +10%.

Profit (GAAP) di $7,6 miliardi (27)%; operating profit $7,3 miliardi, +30%.

Profit margin (GAAP) 19,7% (980) bps; operating profit margin 20,7%, +330 bps.

Continuing EPS (GAAP) di $6,09 (27)%; adjusted EPS $4,60, +56%.

Cash from Operating Activities (GAAP) $5,8 miliardi, +26%; free cash flow $6,1 miliardi, +28%.

Il presidente e CEO di GE Aerospace H. Lawrence Culp, Jr. ha affermato: “GE Aerospace ha chiuso il 2024 in modo positivo, data la forte domanda per i nostri servizi e prodotti, con ordini nel quarto trimestre in aumento del 46%, EPS più che raddoppiato e free cash flow in aumento di oltre il 20%. Le nostre performance hanno coronato un primo anno monumentale come azienda indipendente con $1,7 miliardi di crescita degli utili e $1,3 miliardi di crescita del free cash flow”.

Culp ha continuato: “Guardando al 2025, prevediamo una crescita a due cifre di fatturato e EPS con una 100% free cash flow conversion. Guidati da FLIGHT DECK, il nostro proprietary lean operating model, sono fiducioso nella nostra capacità di accelerare la produzione e di offrire risultati ai nostri clienti”.

“I punti salienti di GE Aerospace includono:

– Nel trimestre, ha ricevuto la certificazione da FAA ed EASA per l’upgraded LEAP 1-A high-pressure turbine (HPT) durability kit, che, combinato con i tre precedenti durability enhancements, è progettato per aumentare il time on wing per raggiungere la parità con il CFM56.

– La società guidato i progressi nel corso del 2024 utilizzando FLIGHT DECK per affrontare i vincoli della supply chain, consentendo un aumento del 26% degli input di materiali nei siti dei fornitori prioritari dalla prima alla seconda metà del 2024.

– A gennaio 2025, ha integrato i team di ingegneria e supply chain in un’unica organizzazione chiamata Technology & Operations, guidata da Mohamed Ali. Con una responsabilità condivisa lungo l’intera catena del valore, questo team interfunzionale consentirà una risoluzione più rapida dei problemi per aumentare le consegne.

– Nel trimestre, ha confermato il narrowbody commitment con EL AL Israel Airlines per 20 motori LEAP 1-B, ha annunciato un ordine widebody da Royal Jordanian Airlines per 18 motori GEnx-1B e ha ricevuto ordini in base a un contratto con l’U.S. Army per un valore fino a 1,1 miliardi di $ per la produzione continuata di motori T700 fino al 2029.

– Con un focus continuo sull’invenzione del futuro del volo, a novembre ha annunciato piani con Boeing, NASA e Oak Ridge National Laboratory per modellare l’integrazione di un Open Fan engine design su un aircraft wing e ha dimostrato con successo un hybrid electric propulsion system con una potenza nominale di un megawatt con l’esercito statunitense.

GE Aerospace ha restituito più di 6 miliardi di $ agli azionisti nel 2024 e oggi ha annunciato piani di riacquisto di azioni per 7 miliardi di $ nel 2025, aumentando al contempo il dividendo del 30%, soggetto all’approvazione del Board”, afferma GE Aerospace.

“Riguardo Commercial Engines & Services, nel trimestre gli ordini pari a 12,9 miliardi di $ sono aumentati del 50%. I ricavi di 7,7 miliardi di $ sono aumentati del 19%. L’utile di 2,2 miliardi di $ è aumentato del 44% e i margini sono aumentati di 490 punti base. Per l’anno, gli ordini di Commercial Engines & Services sono aumentati del 38%, i ricavi sono aumentati del 13% e l’utile è cresciuto del 25%, mentre i margini sono aumentati di 250 punti base.

Riguardo Defense & Propulsion Technologies, nel trimestre gli ordini di 2,8 miliardi di $ sono aumentati del 22%. I ricavi di 2,5 miliardi di $ sono cresciuti del 4%. Per l’anno, gli ordini di Defense & Propulsion Technologies sono aumentati del 10%, i ricavi sono aumentati del 6% e l’utile è cresciuto del 17%, mentre i margini sono aumentati di 110 punti base”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)