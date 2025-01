Boeing comunica i risultati preliminari del quarto trimestre

Boeing informa: “The Boeing Company ha annunciato oggi che riconoscerà gli impatti sui suoi risultati finanziari correlati all’IAM work stoppage and agreement, alle spese per determinati Defense, Space & Security programs e ai costi associati alle riduzioni della forza lavoro annunciate lo scorso anno, quando comunicherà i risultati del quarto trimestre il 28 gennaio. La società prevede di comunicare un fourth quarter revenue di 15,2 miliardi di $, una GAAP loss per share di (5,46$) e un operating cash flow di (3,5) miliardi di $. La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili ammontavano a 26,3 miliardi di $ alla fine del trimestre”.

“Sebbene affrontiamo sfide a breve termine, abbiamo adottato misure importanti per stabilizzare la nostra attività durante il trimestre, tra cui il raggiungimento di un accordo con i nostri colleghi rappresentati da IAM e la conduzione di una raccolta di capitali di successo per migliorare il nostro bilancio”, ha affermato Kelly Ortberg, Boeing president and chief executive officer. “Abbiamo anche riavviato la produzione di 737, 767 e 777/777X e il nostro team rimane concentrato sul duro lavoro che ci attende per costruire un nuovo futuro per Boeing”.

“I risultati di Commercial Airplanes rifletteranno gli impatti associati all’IAM work stoppage and agreement, tra cui consegne inferiori e pre-tax earnings charges di 1,1 miliardi di $ sui programmi 777X e 767. Il 777X program pre-tax charge di 0,9 miliardi di $ riflette costi di manodopera stimati più elevati associati alla finalizzazione dell’IAM agreement e saranno sostenuti nei prossimi anni. La società prevede ancora la prima consegna del 777-9 nel 2026. Commercial Airplanes prevede di segnalare un fourth quarter revenue di 4,8 miliardi di $ e un operating margin del (43,9)%.

Defense, Space & Security prevede di riconoscere pre-tax earnings charges di 1,7 miliardi di $ sui programmi KC-46A, T-7A, Commercial Crew, VC-25B e MQ-25. Il KC-46A program pre-tax charge di 0,8 miliardi di $ riflette costi di produzione stimati più elevati, inclusi gli impatti dell’IAM work stoppage and agreement. il T-7A program pre-tax charge di 0,5 miliardi di $ è stato principalmente determinato da costi stimati più elevati sui lotti di produzione nel 2026 e oltre. Defense, Space & Security prevede di segnalare un fourth quarter revenue di 5,4 miliardi di $ e un operating margin del (41,9)%”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)